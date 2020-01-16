После озвученных в ходе послания Федеральному собранию Владимиром Путиным изменений Конституции Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства России. С новым главой правительства уже определились. Сегодня, 16 января 2020 года, депутаты Госдумы обсудят кандидатуру руководителя Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на этот пост. ИА REGNUM проанализировало активы и связи кандидата на пост второго лица в государстве.

Nalog.ru Михаил Мишустин

Биография Мишустина

Официальная биография главы Федеральной налоговой службы довольно коротка. Из неё можно узнать, что Михаил Владимирович Мишустин родился в Москве 3 марта 1966 года, имеет образование по специальности «системы автоматизированного проектирования», учёную степень и звание доктора экономических наук и системотехника.

Свой трудовой путь выпускник Московского станкоинструментального института начал там же в роли аспиранта. А уже через три года после окончания университета он стал директором тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, а в 1995—1996 годах — сначала заместителем гендиректора этого клуба, а позднее главой правления.

Свой путь государственного служащего Мишустин начал в августе 1998 года, когда его назначили замглавы Государственной налоговой службы РФ, где он курировал информационные системы по учёту и контролю за поступлением налогов. Ведомство в тот период возглавляли Борис Федоров и Георгий Боос. С марта 1999 года по март 2004 года Мишустин был замминистра РФ по налогам и сборам. В этот период министрами успели побывать Георгий Боос, Александр Починок и Геннадий Букаев.

Government.ru Член Экспертного совета при Правительстве Александр Починок и руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин

В период с марта 2004 по март 2008 года Мишустин также работал сначала главой Федерального агентства кадастра объектов недвижимости, а потом главой Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами.

С марта 2008 года и вплоть до 2010 он был президентом UFG Capital Partners и управляющим партнёром группы компаний UFG Asset Management, которые входили в группу компаний UFG («ОФГ Инвест»). С 6 апреля 2010 года работает руководителем Федеральной налоговой службы.

О связях

В биографии будущего главы российского правительства наиболее примечательна работа в группе UFG, в которую входило российское ЗАО «Объединенная финансовая группа «Инвест» («ОФГ Инвест»). У истоков группы, которая занималась управлением активами, вела инвестиционный бизнес через венчурные фонды и фонды недвижимости, стоял Чарльз Райан и к тому моменту уже бывший министр финансов РФ Борис Фёдоров. Среди дружеских связей последнего «Независимая газета» в одной из своих публикаций от 2000 года называла Владимира Гусинского — бывшего российского медиа-магната, экс-президента и гендиректора холдинга АО «Группа «Мост». Последний, по открытым данным, был основан фирмой Гусинского «Инфэкс» и американской юридической фирмой «Арнольд и Портер», которую связывали с родственниками одного из теперь уже бывших губернаторов Айовы (США). Сам же Гусинский после возбуждения уголовных дел, фигурантом которых он стал, выехал с семьей на проживание за пределы России.

Газета «Коммерсантъ» в 2008 году называла управляющими партнёрами и совладельцами группы компаний UFG Asset Management Бориса Федорова, Михаила Мишустина, Чарльза Райана и Флориана Феннера. Активы под управлением группы тогда превышали 2 млрд долларов США.

В 2008 году 40% акций российской управляющей компании ЗАО «ОФГ ИНВЕСТ» приобрёл Deutsche Bank, тогда она стала работать как Deutsche UFG Capital Management. А уже в 2011 году доля была увеличена до 100%.

Спустя пять лет, в 2013 году, компанию приобрела группа компаний «Атон». На сайте компании отмечается, что «по результатам конкурса управляющая компания «Атон-менеджмент» получила право управлять пенсионными накоплениями россиян». Негосударственные пенсионные фонды — это одно из направлений, где работает группа.

Продажей «ОФГ Инвест» компании «Атон» рокировки в судьбе АО не завершились. В 2018 году стало известно, что акционерное общество присоединилось к группе компаний «Регион», продолжив работу как АО «УК РЕГИОН Инвестиции». Клиентами последней являются Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка, Пенсионный фонд РФ, «Транснефть» и другие крупные компании. На середину июля 2019 года в АО «УК РЕГИОН Инвестиции» 99,98% доли принадлежало АО «Регион Эссет Менеджмент», конечными бенефициарами которого являются Андрей Жуйков и Сергей Судариков. В цепочке связей отметилась и кипрская компания «ДАБЛ-Ю ЭЙЧ ПИ ЭЙ ЛИМИТЕД (WHPA)».

Возвращаясь к Михаилу Мишустину. На сегодня глава ФНС официально не имеет долей в коммерческих и некоммерческих компаниях. Его задекларированный доход по итогам 2018 года составил 18 993 447 рублей, а доход супруги — 47 708 688 рублей. Имущества в собственности супружеской четы в декларации не указано.

Kremlin.ru Рабочая встреча с Президентом России Владимиром Путиным. 2015

О семье и активах

У Михаила Мишустина трое детей, двое из которых — школьники. Данные супруги главы ФНС Владлены Мишустиной совпадают с данными индивидуального предпринимателя, который работал с октября 2008 по май 2013 года по основному виду деятельности — деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев, а также с данными соучредителя ЗАО «Международный компьютерный клуб», которое было учреждено в октябре 1993 года, а 8 февраля 2016 года было ликвидировано. Вторым соучредителем и гендиректором вплоть до ликвидации был Левон Амдилян.

С октября 2012 по июнь 2017 года Амдилян был владельцем одноимённого компьютерного клуба, но в статусе ООО. Компания занималась исследованием конъюнктуры рынка и изучением общественного мнения. В активе бывшего бизнес-партнёра Владлены Мишустиной есть и действующий бизнес — ООО «Диджитест» (создано в августе 2005 году для неспециализированной оптовой торговли) и ООО «Инсис ЛТД», созданное в июля 1995 года для оптовой торговли мебелью и бытовыми товарами. Директор последнего — Сергей Кочетков.

У «Диджитеста» есть 25% доли в ООО «Такском». Последнее учреждено в феврале 2000 года для разработки программного обеспечения. Его уставный капитал — чуть более 40 тыс. рублей, директор — Денис Булкаев (совладелец компании «Демикод», работающей на it-рынке), в числе совладельцев также Ольга Хазова, Николай Царев (совладелец компании «Инфо офис») и ООО «Белтон». Последним полностью владеет компания «Виргтон Менеджмент Лимитед», созданная на Кипре в 2010 году. Конечные бенефициары «Белтона» неизвестны.

На сайте компании «Такском» отмечается, что она «специализируется на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота, обеспечивающих обмен по каналам связи конфиденциальной информацией, защищенной электронной цифровой подписью», сотрудничает с Минфином России и ФНС России. С последними «по поручению правительства РФ провела ряд пилотных проектов, направленных на разработку и внедрение в России систем защищённого электронного документооборота (ЭДО), на основе которых вывела на рынок комплекс уникальных программных продуктов». С конца августа 2016 года компания внесена в реестр операторов фискальных данных (ОФД) ФНС России.

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