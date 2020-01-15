Москва, , 22:17 — REGNUM Предложение президента РФ Владимира Путина по кандидатуре Михаила Мишустина на должность председателя правительства РФ «можно оценить как открывающее большие перспективы в развитии новых технологий и применении цифровых технологий во всех сферах жизнедеятельности». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов.

«Уже несколько лет Федеральная налоговая служба России считается лидером во внедрении технологий мирового уровня, в обработке больших данных (Big Data) и облачных данных. То, что происходило в рамках ФНС России в последние несколько лет — это пример того, как должна работать государственная служба. Мне как руководителю Российского союза налогоплательщиков очевидно, что налоговая стала не только контролирующим, но и сервисным органом, который позволяет гражданам и предпринимателям чувствовать себя в рамках экосистемы, когда уплата налогов является не какой-то специальной проблемой, а частью повседневной жизни, на которую не надо отвлекаться», — пояснил Кирьянов.

По его мнению, это достижение Мишустина за время его руководства ФНС серьёзно поможет будущей конфигурации правительства работать не только в финансовой сфере (по наполнению бюджета и его эффективности), но и в сфере социальных технологий.

я думаю, будут разрабатываться правительством в таких очень сложных отраслях, как здравоохранение, образование, в целом в социальной сфере. Этим сферам значительное внимание уделил в своём послании и президент РФ Владимир Путин. Артём Кирьянов, член Общественной палаты РФ, председатель Российского союза налогоплательщиков «Сегодня есть серьёзный запрос общества на новые механизмы и форматы взаимодействия с властью. Цифровизация меняет характер общественных отношений: человек с помощью смартфона может фактически организовать всю свою жизнь — от заказов в интернет-магазинах и просмотра новостей до работы в удалённом режиме. И предъявляет такие же требования к государственной бюрократической машине: она должна быть понятна в каждодневном быту человека. И это те технологии, которые,Этим сферам значительное внимание уделил в своём послании и президент РФ Владимир Путин.

Он также охарактеризовал Михаила Мишустина с точки зрения личных и человеческих качеств.

«Это блестящий руководитель, обладающий абсолютной харизмой, которая позволяет ему решать вопросы в очень оперативном, сжатом режиме, но без потери качества решения этих вопросов. Хотелось бы пожелать успехов на всех этапах ‑ и в процессе формирования нового правительства, и в процессе исполнения поручений президента», — заключил Кирьянов.