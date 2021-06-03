В то время как официальные лица Соединенных Штатов и Китая ведут не только торговую войну, но и усиливают геополитическую конкуренцию, а также спорят по вопросам, связанным с Гонконгом, Тайванем и Синьцзян-Уйгурским автономным районом, усиливается парадоксальная тенденция: американцы невольно вкладывают всё больше средств в китайские компании и государственные ценные бумаги, пишет основатель и директор по инвестициям компании BlueStar Indexes Стивен Шенфельд в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

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Опросы показывают, что 55% американцев, владеющих акциями, в основном передали право управления своими инвестиционными и пенсионными счетами пенсионным фондам, паевым инвестиционным фондам или биржевым фондам. Среди этих инвестиций существенные 20% или более обычно выделяются на покупку международных акций, как на развитых, так и развивающихся рынках. Всем известно, что фонды имеют глобальные ассигнования, однако согласно имеющимся тенденциям, удельный вес китайских компаний в ассигнованиях на развивающихся рынках значительно вырос за последний год, отчасти благодаря техническим изменениям, внесенным тремя основными поставщиками индексов: MSCI, FTSE Russell и S&P Dow Jones.

Уолл стрит. Нью-Йорк. США

Изменения в распределении в эталонных индексах привели к притоку почти $400 млрд новых иностранных инвестиций в китайские компании в 2019 году, причем на долю американских инвесторов пришлось более трети этого огромного потока инвестиций. Аналогичным образом глобальные индексы облигаций, которые включат китайские государственные облигации к своим контрольным показателям, обеспечили дополнительный приток инвестиций в Китай на сумму более $100 млрд. В совокупности эти значительные изменения в распределении средств могут автоматически увеличить портфельные инвестиции США в китайские компании и государственные ценные бумаги до более чем $1 трлн к концу 2021 года без особого согласия или ведома большинства американцев.

Эта дихотомия — американцы вкладывают всё больше средств в китайские компании, несмотря на то, что политики США хотят наказать Китай за его торговую практику, — создает значительные риски. Не только инвестиционные портфели американцев потенциально окажутся слишком подвержены влиянию единой экономики, но они также будут направлены в экономику, которая может столкнуться с санкциями США или контролем со стороны китайского правительства. Для управления этими и другими рисками инвесторам в США необходимо более внимательно изучить, что входит в их профессионально управляемые портфели. Фидуциариям, инвесторам и управляющим их активами следует рассмотреть альтернативные подходы к построениям индекса, чтобы сдержать концентрацию инвестиционных средств в Китае.

Примерно в середине прошлого десятилетия, задолго до того, как между США и КНР произошла ссора, Китай уже занимал лидирующие позиции среди основных индексов развивающихся рынков. Поскольку Пекин стал снимать жесткие ограничениями для иностранных портфельных инвестиций, основные поставщики эталонных индексов стали включать китайские компании, зарегистрированные на местном рынке, в свои списки развивающихся рынков. Процесс включения китайских компаний ускоряется, о чём и было объявлено финансовому сообществу в начале 2019 года, несмотря на усиление экономической и геополитической напряженности между США и Китаем.

Kaigai.ch Шанхайская фондовая биржа

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Аналогичным образом глобальные индексы облигаций, используемые инвесторами с фиксированным доходом в Соединенных Штатах, всё больше подвержены влиянию Китая. По оценкам Международного валютного фонда (МВФ), к 2022 году инвестиции в китайский рынок облигаций увеличатся на $300 млрд.

Учитывая интенсивную конкуренцию между Соединенными Штатами и Китаем, можно считать нелогичным — и, по мнению некоторых наблюдателей, даже аморальным — решение вкладывать пенсионные средства в активы, которые могут не отвечать интересам Соединенных Штатов. Несмотря на то, что вопросы, связанные с построением инвестиционного портфеля, могут показаться весьма запутанными, необходимость их решения становится всё более насущной, как с точки зрения управления рисками, так и с точки зрения ценностей инвесторов.