Недавнее обострение отношений между США и Ираном показало, как именно президент США Дональд Трамп подходит к вопросу реализации внешней политики. Главный вывод заключается в том, что у него нет никакого подхода. Важные внешнеполитические решения принимаются на основе интуитивных реакций и противоречивых побуждений. Если в основе внешней политики Трампа и лежит какое-то всеобъемлющее видение или философия, так это его нежелание втянуть страну в еще одну продолжительную и дорогостоящую войну. И все же Трамп чуть не совершил ошибку, пишет журналист Элизабет Дрю в статье для издания Project Syndicate.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выгодное предложение

Читайте также: Globаl Times: какие сложности ждут КНР в 2020-е годы?

Во время своей предыдущей предвыборной кампании Трамп пообещал вернуть войска США домой. Порой он не реагировал на провокации со стороны поддерживаемых Ираном группировок по всему Ближнему Востоку. Иранцы, а также все остальные, подумали, что Трамп и дальше будет подставлять другую щеку. В конце концов, некоторые представители правого крыла Республиканской партии, а также комментаторы Fox News указали на его слабость.

Еще одна особенность внешней политики Трампа состоит в том, что в настоящее время он окружен группой посредственных советников, которые не блещут разумом, у них нет ни творческого подхода к стратегии, ни самостоятельности. За три года Трамп успел поработать с четырьмя советниками по национальной безопасности, двумя министрами обороны и двумя государственными секретарями. Также многие внешнеполитические вакансии до сих пор никем не заняты. Урок для всех очевиден: единственный способ остаться в администрации Трампа — не перечить президенту. Слепое подчинение осложняется тем, что Трамп мало что знает и мало чем интересуется.

Twitter.comrealdonaldtrump Дональд Трамп на американской военной базе в Ираке

Государственного секретаря США Майка Помпео считают самым опытным среди главных советников Трампа. Помпео, бывший член палаты представителей США, также нередко высказывается в поддержку смены иранского режима на слушаниях в Конгрессе. Затем стало известно, что в течение определенного времени Помпео требовал от Трампа ликвидации командующего спецназом КСИР Касема Сулеймани. Согласно имеющейся информации, когда Трамп, наконец, решил отдать приказ об убийстве второго по важности политического лидера Ирана 3 января, новые советники Трампа оказались менее склонны, нежели их предшественники, к тому, чтобы оспорить волю президента.

Действия Вашингтона, возможно, являются незаконными, учитывая то, что США убили иностранного чиновника, не объявив Ирану войну. Но такие тонкости, похоже, не беспокоят Трампа. Свидетельством тому является то, что решение Трампа было принято без учета возможных последствий. Система национальной безопасности, созданная при Дуайте Д. Эйзенхауэре, призванная предотвратить такие безрассудные шаги, разрушена до основания. В условиях нестабильности президента у всего мира могут возникнуть серьезные проблемы.

Раздраженный Конгресс потребовал, чтобы администрация провела брифинги о причинах убийства Сулеймани. Прозвучали противоречивые обоснования принятого решения. Американская администрация так и не смогла убедить законодателей в том, что «неминуемая» угроза вынудила президента вмешаться. Все это, в сочетании с характерным для Трампа презрением по отношению к Конгрессу и конституционным обязанностям его членов, привело к новым попыткам со стороны конгрессменов обуздать военные полномочия президента. Однако вряд ли палата представителей и Сенат смогут разработать меры, которые переживут президентское вето.

Читайте также: Bloomberg: какую помощь США могли бы получить от НАТО на Ближнем Востоке?

Twitter.comrealdonaldtrump Дональд Трамп в Ираке

Между тем отношения между США и Ираном достигли низшей точки. Иран объявил, что больше не будет соблюдать ограничения в отношении собственной ядерной программы, предусмотренные ядерным соглашением. Время разработки ядерной боеголовки сократилось с почти 15 лет в момент прихода к власти Трампа до всего лишь пяти месяцев. США подверглись растущему давлению и требованиям о выводе войск из Ирака, к чему Сулеймани стремился в течение долгого времени. Однако вместо того, чтобы вывести войска с Ближнего Востока, Трамп решил направить еще несколько тысяч солдат в регион.

Между тем Трамп и его помощники продолжают заявлять о своей победе и обвиняют критиков в том, что они симпатизируют Ирану и даже неравнодушны к генералу Сулеймани. В настоящее время все указывает на то, что общественность не согласна с администрацией. Большинство считает, что убийство Сулеймани негативно сказалось на безопасности США. Несмотря на то, что военные действия между США и Ираном, а также их многочисленными посредниками прекратились, мало кто верит в то, что затишье будет длиться долго.