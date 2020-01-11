11 января 2020 | Время чтения 3 мин

Александр Белов, , 13:49 — REGNUM Удержание позиции второй по величине экономики мира — это крайне обременительная и рискованная задача. В течение последних нескольких лет Китай столкнулся с многочисленными проблемами. Со стратегической точки зрения, 2020-е годы станут чрезвычайно тяжелым десятилетием для Китая, говорится в редакционной статье издания The Globаl Times.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

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Ожидается, что торговое соглашение первой фазы между Китаем и США будет подписано в ближайшее время. Однако эксперты считают, что в будущем китайско-американские переговоры окажутся еще более сложными. Торговые консультации не смогут ослабить долгосрочную напряженность, вызванную экономической конкуренцией между Китаем и США, не говоря уже о намерениях США сдерживать Китай всеми возможными способами.

В краткосрочной перспективе Китай должен сохранить свою стабильность, а в долгосрочной перспективе — устойчивое развитие. Китайское общество все это хорошо понимает, однако мы должны постоянно подчеркивать те вещи, которые являются для нас жизненно важными. В 21 веке экономическая конкуренция превратилась в основное международное поле битвы. Мощная экономика и большой рынок могут дать стране важное стратегическое преимущество и стать надежной опорой во многих сферах.

Китай должен приложить все возможные усилия для повышения уровня жизни граждан страны и расширения рынка внутреннего потребления. Если Китай сформирует самый большой рынок в мире, другие страны не решатся участвовать в торговой войне, а также технологической войне против Пекина, поскольку карательные торговые меры со стороны китайского руководства окажутся для них неприемлемыми. Поэтому максимальное развитие экономики должно превратиться для КНР в основную задачу в 2020-х годах. Все это определит экономические основы Китая в развитии дипломатических отношений и в ведении ключевых игр.

Поддержание приемлемых взаимоотношений с Соединенными Штатами станет самой крупной проблемой для Китая в 2020-х годах. Китай должен идти в ногу со временем, не вступая в холодную войну или всестороннее противостояние с США. Мы должны надежно защитить свои основные интересы, одновременно с этим избежав разрыва отношений между Китаем и Соединенными Штатами.

Выстраивание правильных международных отношений и расширение круга друзей Китая должно занять доминирующее положение в дипломатическом мышлении Пекина. По мере укрепления позиций КНР в качестве крупной державы и роста беспрецедентного стратегического давления со стороны Соединенных Штатов, страна должна тщательным образом пересмотреть важность различных национальных интересов в международных делах. Китай должен сделать все возможное, чтобы объединить противоборствующие силы и урегулировать споры, чтобы увеличить поддержку со стороны международного сообщества.

Большинство стран, чьи интересы вошли в противоречие с интересами Китая, являются его соседями, в то время как конфликты идеологического характера в основном связаны со странами Запада. Многие из этих конфликтов затрагивают основные интересы Китая. Но, условно говоря, конфликты не так важны, как право Китая на развитие, которому угрожает серьезная опасность. С одной стороны, Китай должен иметь возможность защитить свои интересы, а с другой — избежать появления многочисленных врагов. Дружеское сотрудничество должно стать главной темой наших отношений с большинством стран.

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В 2020-х годах китайцы должны сохранить трезвость ума и позаботиться об экономическом развитии страны. Мы должны посмотреть в лицо реальности и приложить больше усилий для улучшения внешних связей.

Китай, безусловно, столкнется с многочисленными проблемами и вызовами, но нет никаких поводов для паники. В будущем Пекин может столкнуться с более серьезными проблемами, однако Китай обладает беспрецедентной способностью мобилизовать внутренние силы для преодоления сложностей. Китай движется вперед. Он немного устал, но в целом дела у страны идут отлично.