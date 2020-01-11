Когда вас спросят о точной дате крушения ялтинско-потсдамской мировой системы, можете смело называть ночь с 7 на 8 января 2020 года, когда потерпел катастрофу украинский пассажирский Boeing 737, взлетавший из международного аэропорта Тегерана. Именно этот момент поставил финальную точку в процессе разрушения международного понятийного и правового механизма, действовавшего 75 лет.

Гибель

Убийство американцами иранского генерал-майора и достаточно странный ракетный ответный удар иранцев по американским авиабазам в Ираке оказались лишь первым актом. О нем мы поговорим ниже. Сейчас главное — финал. Оказалось, что реальные причины произошедшей в Тегеране трагедии в действительности не интересуют вообще никого.

Вашингтону надо, чтобы гражданский борт, пусть даже по ошибке, сбили иранские зенитчики. В идеале, чтобы они сей факт признали бы официально. Аналогичной позиции придерживаются британцы и канадцы.

CNN, со ссылкой на источники в американской администрации, говорит, что по мнению разведки США, в украинский самолет попали целых две зенитные ракеты. Что и привело к гибели 167 пассажиров из Ирана, Канады, Германии, Швеции, Афганистана, Украины, а также девяти членов экипажа авиакомпании Коломойского.

Arpingstone Самолёт Boeing-737 авиакомпании «Международные авиалинии Украины»

Поляки, прибалты и особенно украинские власти старательно ищут русский след. Пусть даже косвенный. Ведь использованный иранцами ЗРК ТОР имеет российское происхождение. Значит, Москва тоже виновата. И еще можно припоминать малазийский «боинг» на Донбассе.

Иранцам больше подходит версия с естественными техническими неполадками, на худой конец — теракт. Но, как выяснилось, согласно официальной версии, имел место быть человеческий фактор. В условиях пропадания связи прикрывавшая недалеко расположенную военную базу иранская батарея ПВО приняла авиалайнер за крылатую ракету, идущую к прикрываемому объекту. На принятие решения было всего 10 секунд. Зенитный расчет его принял и ошибся.

В результате произошла не просто трагедия. Случившееся негативно скажется на международной репутации Ирана, а также неизбежно приведет к снижению инициативности командиров на местах, что сыграет в минус в части эффективности ПВО страны в случае реального нападения.

Вместе с тем следует признать смелость руководства страны, признавшего свою ответственность за произошедшее, а не пытавшегося скрыть это за какой-нибудь придуманной шумихой. Тем более что основания ее запустить имеются. По какой-то причине связь в районе аэропорта все же пропала…

Но суть в другом. Все это расследовать реально некому. Мир распался на группировки, в принципе не желающие признавать объективность оппонентов и действующие по принципу — а что вы мне сделаете, если я не соглашусь? А объективных, непредвзятых и взаимно признаваемых «международных» третейских судей в мире больше нет.

Стало быть, перестала работать вся система международных отношений, основанная на послевоенных ялтинско-потсдамских принципах. Это наглядно продемонстрировал Трамп, спокойно заявивший миру, что приказ на убийство генерала Сулеймани, третье по важности лицо в структуре иранского государства, отдал именно он. А исполнили распоряжение официальные американские вооруженные силы. И никто Соединенным Штатам за это ничего сделать не может.

Farsi.khamenei.ir Касем Сулеймани

В чем Трамп абсолютно прав. Весь международный механизм, включая ООН, банально утерся. Разве что правительство Ирана назвало Пентагон террористической организацией, но продолжило торговать со всем миром за американские доллары.

Нет, конечно, хорошо, что иранский ответ оказался больше похож на договорняк, а не вылился в массовый и непримиримый джихад. Хотя красный флаг мести в мечети в Куме до сих пор не спущен. Следовательно, хоть правительство Ирана и назвало ракетный удар удовлетворительным, религиозная часть элиты месть продолжает. Но она будет, скорее всего, похожей на все прежние шаги и ограничится только регионом Ближнего Востока. Тогда как общее положение сторон близко к пату.

Иран не в состоянии с решительными целями ударить через Атлантику, а США, чтобы победить Иран, необходимо применить по нему как минимум тактическое, а то и стратегическое ядерное оружие, что очень плохо отразится на самой Америке. От медийного плана до банального развязывания рук шиитам на абсолютно любые ответные шаги, включая сколь угодно террористического характера. В том числе с использованием химического или биологического оружия.

Дело уже в другом. Механизмы урегулирования и принципы принятия решений больше не работают, а причины, вызывающие проблемы, требующие решения, остались. Более того, неизбежный уход США с Ближнего Востока их лишь еще больше усиливает.

Например, это автоматом ослабит всех, кто семь десятков лет связывал свою политику с Америкой. В первую очередь, суннитские монархии Залива. Что неизбежно выдвигает на первое место Иран, как лидера шиитской части исламского мира. Тем самым обостряется угроза Израилю, существование которого Тегеран по сей день отрицает в принципе.

Mohsen Zare Портрет Дональда Трампа на антиамериканской демонстрации в Иране

Нравится это кому или нет, что стратегия выживания Израиля критично завязана на взаимном ослаблении шиитов и суннитов. В новых реалиях Тель-Авив оказывается вынужден либо напасть на Тегеран, что без использования ядерного оружия стратегически бесполезно, либо найти способ обострить войну шиитов с суннитами до откровенно горячей фазы.

Впрочем, вопрос гораздо шире. Формирующийся вакуум власти затрагивает не только Ближний Восток, он распространяется на всю северную половину Африки, Средиземноморье и через Кавказ дотягивается до Средней Азии и даже Синьцзяна в Китае.

Вопрос стоит уже ребром: кто и как станет обеспечивать стабильность порядка на этом пространстве дальше. Кандидатов по первой его части всего два. Западный мир себя дискредитировал. Америка хоть и продемонстрировала наличие пока достаточной степени военной отмороженности, но политически она успела публично предать всех союзников, а значит, утратила авторитет, без которого успешный бизнес вести невозможно.

Соединенные Штаты тратят на свои операции в регионе 2 млрд долларов в год. Пока это обеспечивало большую прибыль, продолжение войны за обеспечение доминирования имело практический смысл. Сейчас, похоже, доходы становятся ниже расходов, так что, в конечном счете, войска дяди Сэма оттуда уйдут. Пусть и не быстро.

Евросоюз и НАТО заместить гегемона не в состоянии не только технически, но прежде всего психологически. У них проблемы с геополитической субъектностью и техническими бизнес-механизмами. Смотри пример с швейцарскими трубоукладчиками и нефтегазовой компанией Total.

Китай также пока не готов к выходу в высшую лигу. Пекин в лучшем случае закончит тренировки в 2049, когда по их плану КНР должна официально войти в клуб ведущих мировых держав.

В результате получается, что если порядок в регионе не возьмемся решительно наводить мы, то очень быстро строительство своего государства там возродит исламский радикализм. В прошлый раз это им почти удалось. И тогда очень быстро Халифат перешагнет кавказский хребет, принеся войну не только в Среднюю Азию, но и на южные земли непосредственно России.

А главная сложность происходящего заключается в том, что пытаться восстанавливать ялтинско-потсдамский вариант мира уже совершенно бесполезно. В том числе апеллировать к каким бы то ни было универсальным нормам ООН. Их больше нет. Более того, они в большинстве своем уже практически никому не нужны. Требуется формировать новое мироустройство. Не исключено, делать это предстоит военной силой. Другой вопрос, что ее количество у России ограничено, потому прибегать к ней следует очень осторожно и стратегически выверенно. Но и избегать не менее чревато.

Такое вот Россию ожидает ближайшее время.