8 января 2020 | Время чтения 2 мин

Чем больше поступает информации о сегодняшней ракетной атаке Ирана по военным базам США в регионе, тем больше появляется вопросов.

Юрий Баранчик, , 20:36 — REGNUM Чем больше поступает информации о сегодняшней ракетной атаке Ирана по военным базам США в регионе, тем больше появляется вопросов.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Во-первых, что это за атака, о которой руководство Ирана заранее предупреждает руководство Ирака? Понятно, это сделано для того, чтобы те оповестили американцев, чтобы те, в свою очередь, вывели все, что можно, с тех баз, в том числе живую силу, которые будут подвергнуты атаке.

Во-вторых, почему США не отвечают Ирану эскалацией конфликта? По реакции из Вашингтона видно, что США не собираются отвечать на ракетные атаки Тегерана, так как они не нанесли никакого катастрофического ущерба — уничтожен только один то ли самолет, то ли дрон.

В-третьих, почему мы видим достаточно спокойную реакцию мировых СМИ на происходящее? Все стороны конфликта уже получили свою порцию пиара для внутреннего употребления — перед угрозой Третьей мировой войны Трамп задвинул тему импичмента даже не на второй, а на третий план, Иран показал всем в регионе, что он может ответить даже мировому «шайтану».

Касем Сулеймани Khamenei.ir

То есть, по сути, все самое интересно уже произошло — Трамп и Иран получили свои плюшки и далее будут разыгрывать эту ситуацию строго по правилам для внутреннего пиара. Остается один вопрос — почему погиб Сулеймани? Все открытые версии читателям доступны и известны, но они не объясняют такой недостаточной обратной реакции официального Тегерана.

Поэтому остается та версия, которую можно назвать конспирологической. Давно не секрет, что между аятоллами и верхушкой США есть налаженный канал связи для взаимодействия и решения сложных вопросов. И в этом ничего удивительного нет — даже между Советским Союзом, США и Британией и фашистской Германией во время Второй мировой войны были свои каналы связи.

Соответственно, по нему стороны могли обсуждать любые вопросы. В том числе и вопрос Сулеймани, который, скорее всего, стал вести свои игры, перестав их согласовывать с высшим политическом руководством Ирана. Конечно, власти Тегерана могли бы его арестовать. Но такой шаг был бы неверно понят собственным населением и привел бы к политико-психологической демобилизации населения.

Похороны Касема Сулеймани Leader.ir

Поэтому вместо сценария «отступник» был предложен сценарий «мученик», в котором были заинтересованы и американцы, так как Сулеймани их давно напрягал своей активностью и созданной сетью. Все получили свое. Игра в стиле «держите меня семеро» позволила и Трампу, и Тегерану получить желаемое. Поэтому эскалацию можно остановить и перейти в прежнее спокойное переговорное русло.