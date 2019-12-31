Президент США Дональд Трамп пообещал, что Соединенные Штаты займут первое место в его внешней политике. Однако ему не удалось добиться значимого успеха: военные США до сих пор продолжают сражаться в «бесконечных конфликтах», которые он обещал остановить. Однако с теоретической точки зрения Трамп правильно расставил приоритеты, пишет старший научный сотрудник Института Катона Дуг Бэндоу в статье для издания The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Конгресс США

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Конгресс США, напротив, ненавидит Соединенные Штаты. Демократические и республиканские законодатели последовательно ставят на первое место интересы других стран.

Можно перечислить ряд исключений, включая Саудовскую Аравию и Турцию, когда американский президент действовал в интересах иностранных правительств, в то время как Конгресс ставит на первое место режимы, которые принципиально являются враждебными по отношению к американским интересам и ценностям. В большинстве случаев именно законодательная власть действует так, как будто ее единственной задачей является представление интересов других стран.

Дональд Трамп и Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Саудоская Аравя. 2017

Например, Конгресс стоит на защите устаревших альянсов времен Холодной войны. Трансатлантический альянс и поддельные «взаимные» договоры об обороне с Японией и Республикой Корея имели смысл после Второй мировой войны и Корейской войны. Тогда дружественные государства были разрушены войной и столкнулись с угрозой со стороны агрессивных авторитарных противников. Благодаря защите со стороны США эти страны смогли восстановиться.

Однако сегодня ЕС располагает сопоставимой с США экономикой и при этом имеет более многочисленное население. Население ЕС в три раза больше населения России, а размер экономики в десять раз превышает экономику РФ. Япония на протяжении длительного времени являлась второй по величине экономикой в мире. Что касается Южной Кореи, то размер ее ВВП примерно в 53 раза превышает ВВП Северной Кореи. Вместо того чтобы научить союзников самостоятельности, парламентарии продолжают держать Пентагон за агента социального обеспечения. Испытывая ужас каждый раз, когда иностранные иждивенцы выражают беспокойство по поводу поддержки со стороны США, американские законодатели бросаются за границу, чтобы «успокоить» партнеров по альянсу. Неудивительно, что большинство европейских государств не воспринимают всерьез вопросы, связанные с обороной. Сеул давно уже может защитить сам себя. Почему американцы должны и дальше платить по счетам?

Токио с удовольствием стал копить деньги за счет Вашингтона, указав на статью в конституции, которая запрещает Японии иметь собственные вооруженные силы. Японское правительство создало недостаточно финансируемые силы самообороны, которым до недавнего времени даже запрещалось защищать американские военно-морские корабли, которые пришли на помощь Токио. В Ираке союзным войскам приходилось защищать японский контингент из-за того, что японским солдатам не разрешалось брать в руки оружие. Что прикажете делать с навязчивой идеей о том, что США должны защищать Украину? Она не имеет никакого значения с точки зрения национальной безопасности США. Большую часть своей истории Украина являлась частью Российской империи или СССР. Это экономически отсталая страна, которая страдает от повсеместной коррупции. От нее мало проку для сил Запада, а вмешательство от ее имени может привести к конфликту с Россией, обладающей ядерным оружием.

Цитата из видео Как Нуланд госдеповскими печеньками евромайдан кормила Нуланд раздает печеньки на Майдане

Вашингтон должен препоручить поддержку Украины Европейскому союзу, а сам заняться выстраиванием приемлемых отношений с Москвой. Не стоит подвергать опасности американцев из-за простого сочувствия Украине.

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Бесконечные обязательства и войны, особенно на нестабильном и враждебном Ближнем Востоке, угрожают американской родине. Терроризм возник не из-за того, что американцы такие добродетельные. Скорее, терроризм — это оружие бедняка против сверхдержавы, способной развернуть авианосные группы, армейские дивизии и эскадрильи боевой авиации, чтобы бомбить, вторгаться и оккупировать другие страны. Бесконечные войны приводят к появлению врагов. Законодатели должны поставить на первое место интересы американцев. Первый шаг — отодвинуть войну на последнее место. Конгресс смог бы сделать это, если бы серьезно отнесся к собственной власти и научился говорить «нет».