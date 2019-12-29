Не сумев убедить жителей Солнечногорского муниципального района в том, что им будет не только выгодно, но и крайне полезно получить аккурат между дачными поселками на месте уже имеющейся свалки ее расширенный вариант. Власти пошли ва-банк и, не дожидаясь получения всей необходимой разрешительной документации и невзирая на протесты населения, приступили к строительству мусорного объекта.

Айрат Мухаметшин Осмотр предполагаемого места строительства КПО «Поварово»

История очередного противостояния народа и подмосковных властей началась весной. Тогда жителям дачного поселения Поварово, нескольких окрестных деревень и дачных товариществ сообщили, что близ деревни Лыткино будет построен комплекс по переработке и размещению отходов (КПО) мощностью 500 тысяч тон в год. На котором часть отходов будут перерабатывать в RDF — топливо, часть превращать в технический грунт, а хвосты захоранивать.

Отметим, что КПО решили возвести на территории бывшей части ПВО, которую прошлые собственники земли, частично превратили в свалку. Вышло так, что людям долгие годы обещали рекультивировать созданный военными опасный объект, а вместо этого решили построить еще одну свалку. Помимо этого, общественные обсуждения проходили со значительными нарушениями, которые еще больше накалили обстановку в районе. Мы были на очной части публичных слушаний, предлагаю просто посмотреть, в какой атмосфере они проходили.

Подробности читайте здесь: В Подмосковье хотят построить очередной опасный объект

Вокруг Солнечногорска и без того очень много вредных производств, и любому непредвзятому наблюдателю было очевидно, что затея подмосковных властей провалится. Однако нимало не смутившись тому, что убедить граждан в выгодности «сделки» не удалось, заказчик, в лице администрации Солнечногорского муниципального района, и пока еще не установленный исполнитель работ «тихой сапой» приступили к строительству КПО «Поварово». Невзирая на отсутствие разрешительной документации, вырубили значительный участок леса и обнесли его забором на бетонном основании. Правда, для этого им понадобилось засыпать русло реки Радомля. Но кого в наше время смущают подобные мелочи?

Айрат Мухаметшин Неизвестные строители забора меняют русло реки Радомля

Все, о чем я здесь сообщаю, установил член «Русского экологического общества» (МОО РусЭко) Айрат Мухаметшин. Его в лес под Поварово вызвали местные жители, обеспокоенные непонятными работами. Во время посещения объекта и выяснилось, что на значительной территории вырублен лес, по периметру вырубки поставлен забор на ленточном фундаменте и завалено русло реки Радомля. В присутствии Айрата Мухаметшина и понятых из местных жителей дознаватель ОМВД России по городскому округу Солнечногорск капитан полиции Семенов составил протокол осмотра предполагаемого правонарушения. Дальше этим вопросом будет заниматься Межрайонная Природоохранная прокуратура Московской области.

Айрат Мухаметшин Осмотр предполагаемого места строительства КПО «Поварово»

Что же касается реки Радомля, то, как следует из ответа отдела водных ресурсов по Московской области Росводресурса: «По данным Публичной кадастровой карты Росреестра по состоянию на 20.05.2019, установлено, что по территории земельных участков с кадастровыми номерами 50:09:0050626:2509, 50:09:0050626:2501 протекает водный объект — река Радомля. Река Радомля является правым притоком первого порядка реки Клязьма, бассейн реки Ока. Протяженность реки Радомля составляет 12 км. В государственном водном реестре имеются сведения о водном объекте — реке Радомле».

Также стоит отметить, что существует определенная практика манипуляций с земельными участками, их укрупняют либо, наоборот, разукрупняют (на бумаге), это делается для того, чтобы поменять кадастровые номера, что сулит манипуляторам всяческие выгоды. И тут, что называется, «не верь глазам своим» два земельных участка превращаются в семь. И будто никогда допрежь не было здесь ни свалки, ни речки.

Однако сомнительными операциями с землей дело не ограничилось. Как следует из материалов экспертной комиссии, проводившей государственную экологическую экспертизу КПО. Специалисты которой, в свою очередь, ссылаются на письмо Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области ( от 20.09.2019 № 07−35−2019) о том, что в границах объекта строительства расположен земельный участок с кадастровым номер № 50:09:0050626:2636, который входит во второй пояс зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения города Москвы.

Замечу, что власть и бизнес все меньше стесняют себя такими старомодными понятиями, как следование закону. Пусть не учли мнение жителей, у дачных участков которых размещают свалку. Но уж дождаться окончания положенных процедур и только тогда начинать строительство, казалось бы, могли. Раз не стали, то, видимо, не все чисто с проектом, и официального согласования можно не получить. А тогда давай возведем, запустим, а уж согласование как-нибудь получим, не сносить же построенное.