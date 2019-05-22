В Подмосковье хотят построить очередной опасный объект

Дарья Антонова, Игорь Свирин, , 18:25 — REGNUM

В Подмосковном поселении Поварово в неравной борьбе сошлись местные жители и областные чиновники. Камнем преткновения стало создание очередного мусорного объекта. О противостоянии властей и общества передают с места событий корреспонденты ИА REGNUM.

Мы не будем отвлекать наших читателей на описание всех перипетий, сопровождавших очередные скандальные публичные слушания. На наш взгляд, место, выбранное под проведение мероприятия, его организация, а мы видели не одно подобное мероприятие, наводят нас на мысли о том, что власти на местах делают все, чтобы поднять градус общественного недовольства, и спровоцировать граждан на неадекватные действия.

Вот и в этот раз мы наблюдали то, как прекрасно осведомленные о происходящем местные жители, уставшие от того, что власть категорически не хочет их слушать, были дополнительно спровоцированы препонами, которые им установили на пути в зал собрания. Оговорив это, перейдем к причинам, породившим очередной скандал.

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В месте, где ныне предполагается разместить МПК и полигон для захоранивания хвостов, на территории части входящей в первое кольцо ПВО, бравые генералы Минобороны устроили несанкционированную свалку, после передали подведомственные земли на рекультивацию (https://www.kommersant.ru/doc/1 901 650). В результате столь бурной непрофильной деятельности государство понесло многомиллиардные убытки. Несмотря на то, что фигуранты были установлены, ответственности они так и не понесли, более того, Минобороны благополучно передало злополучный участок на баланс гражданских властей.

За все годы, что длится эта история, Подмосковные власти так и не сподобились провести рекультивацию и компенсировать накопленный экологический ущерб. Вступившая в завершающую стадию мусорная реформа открыла новые возможности для реализации под видом заботы об экологии и здоровья населения самых опасных и вредных проектов. В данном случае в непосредственной близости от деревень и СНТ хотят построить МПК, на котором в числе прочего намерены производить RDF-топливо.

Отсутствие полного комплекта документов по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) данного ПМК не позволяет сделать однозначные выводы. Кстати, и посетивший слушания в Поварово областной министр ЖКХ господин Хромушкин, объясняя отсутствие документации, заявил, что это всего лишь концепция на подготовку конкурсной документации. Мол, мы сейчас вас выслушаем, и, возможно, даже и учтем что-нибудь. Тем не менее имеющиеся данные и экспертные оценки подобных проектов позволяют нам высказать свои предположения и связанные с ними опасения.

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Прежние землепользователи «в погонах» уже отравили все окрестные источники питьевой воды. Поскольку мусор ссыпался в песчаные карьеры, глубина которых достигала уровня грунтовых вод. Сейчас обещают, что создание карт под утилизацию хвостов произведут согласно нормативам. Ввиду отсутствия уже заключенных контрактов и памятуя о том, как в области проводится рекультивация свалок. Подчеркнем, что это всего лишь ничем не подкрепленные обещания.

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Однако, на наш взгляд, строительство МПК принесет с собой, еще более тяжелые последствия. Мы имеем в виду линию по производству RDF-топлива, продукция которой по словам разработчиков проекта будет использоваться на соответствующих предприятиях. Каких предприятиях? Чтобы понять, что же это за производства такие, нужно сделать небольшое отступление.

Проблемы, с которыми столкнулись лоббисты мусоросжигательных заводов (МСЗ), заключаются в структуре отечественного мусора. Оказалось, что он низкоэнергетический и его не хватит даже для того, чтобы сжигать самого себя. Выход из положения заключается в том, чтобы использовать для сжигания, например, природный газ или тоже RDF-топливо.

Из открытых источников можно выяснить, что неподалеку будет построен один из подмосковных МСЗ, для функционирования которого как раз и потребуется дополнительное топливо. Мы не будем утверждать, что конечными собственниками МПК в Поварово станут структуры РТ-инвест, строящие МСЗ. В любом случае у собственников МПК будет рынок сбыта.

Отметим также, что наряду с очевидными вещами существуют, по крайней мере на данный момент, и более зловещие версии о том, где еще будет использоваться RDF-топливо. Так, ряд косвенных признаков свидетельствует о том, что под это опаснейшее изобретение могут приспособить котельные. То есть может оказаться так, что в ближайшем будущем нас наряду с горячей водой, будут снабжать и высокотоксичными продуктами горения данного вида топлива.

В заключение отметим, что публичные слушания в городском поселении Поварово в очередной раз продемонстрировали желание властей добиться у населения поддержки ничем не подкрепленных обещаний. И организация мероприятия, а еще более фон, который его сопровождает, заставляют граждан видеть в действиях чиновников лишь попытки за общественный счет реализовать свои коммерческие интересы. А следовательно, все более отчаянно бороться за свои права.