Коммерческий космический сектор Китая стремительно развивается, 2019 год стал важной вехой в развитии космического сектора на фоне технологических прорывов отечественных компаний, пишут обозреватели Чзан Хунпэй и Ли Сюаньминь в статье для издания The Global Times.

AAxanderr Запуск китайского ракета-носителя «Чанчжэн-2С»

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«Как для игроков, опирающихся на государственные инвестиции, так и для частных компаний этот год принес прибыль благодаря их усилиям в прошлом», — заявил эксперт по космической отрасли Хуан Чжичен.

Ранее, в декабре 2019 года с космодрома, расположенного на севере Китая, запустили две твердотопливные ракеты-носители «Куайчжоу» с промежутком менее шести часов. «Куайчжоу» — это недорогая твердотопливная ракета-носитель, которая обладает высокой надежностью и коротким периодом предстартовой подготовки. Ракету, разработанную Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC), в основном используют для запуска низкоорбитальных микроспутников.

alexpgp Китайская ракета «Куайчжоу»

Цао Мэн, директор по маркетингу компании Expace Technology, которая подчиняется государственной корпорации CASIC, заявил, что компания выполнила большую часть запланированных в 2019 году запусков (от 8 до 9), добавив, что компания Expace Technology планирует осуществить четыре или пять запусков в первой половине 2020 года.

В августе 2019 года впервые запустили новую ракету-носитель Smart Dragon-1, разработанную компанией China Rocket, входящей в состав Китайского исследовательского института ракетной техники. Ракета Smart Dragon-1 позволила вывести на запланированную орбиту три спутника. Новая ракета-носитель предназначена для коммерческого использования. В отличие от ракет-носителей всемирно известного семейства Long March, новая серия ракет-носителей Smart Dragon была разработана для удовлетворения рыночного спроса на запуск небольших коммерческих спутников.

Космическая отрасль связана с многочисленными трудностями. Частным компаниям сложнее вести бизнес в данном секторе, им приходится прикладывать все свои усилия в области технологических исследований и разработок, привлекать талантливых сотрудников и искать достаточный объем финансирования для поддержания собственного выживания. Эксперты отметили, что развитие частного космического сектора Китая, включая создание ракет-носителей, спутников и предоставление услуг спутниковой связи, пока находится на начальной стадии.

Ракета-носитель коммерческой компании iSpace успешно вывела спутник на околоземную орбиту в июле 2019 года. Запуск ракеты произвели в провинции Ганьсу, расположенной на северо-западе Китая. Данный запуск является важной вехой для коммерческой космической промышленности Китая. iSpace стала первой коммерческой космической компанией, которой удалось осуществить запуск после двух неудачных попыток, предпринятых другими ведущими частными космическими компаниями: OneSpace и LandSpace. Ракета iSpace, получившая название SQX-1 Y-1, является самой крупной и мощной ракетой, созданной частной китайской космической компанией.

Китайская Ракета SQX-1Z «Гипербола-1»

Вице-президент iSpace Яо Боуэн заявил, что благодаря опыту, полученному в 2019 году, компания научилась поэтапно реализовывать поставленные цели, шаг за шагом достигая их. Боуэн добавил, что iSpace планирует осуществить от четырех до семи запусков в 2020 году, в соответствии с имеющимися заказами. Вице-президент iSpace также отметил, что компания намерена сделать еще один гигантский шаг в 2020 году в области создания многоразовых ракет-носителей.

«Мы получили прибыль благодаря ракетным проектам после успешного запуска в июле 2019 года и хотим расширить наш бизнес в этом секторе в следующем году», — заявил Боуэн.

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Другим важным компонентом коммерческого космического сектора КНР являются спутниковые компании, которые также намерены поднимать ставки на рынке в следующем году. Коммерческая аэрокосмическая компания Galaxy Space планирует запустить первый в Китае широкополосный спутник 5G на низкую околоземную орбиту в начале января 2020 года, заявил генеральный директор компании Сюй Мин. Спутник уже доставлен на космодром Цзюцюань (провинция Ганьсу). Galaxy Space планирует догнать американских конкурентов, таких как Oneweb и SpaceX, которые уже создали сети спутников связи на низкой околоземной орбите. Компания Spacety, которая также занимается созданием спутников, к настоящему моменту отправила на орбиту 18 спутников, причем семь из них в 2019 году.

Вышка сотовой связи в Китае

Можно сказать, что спутниковый сегмент развивается быстрее, чем ракетный сегмент коммерческого космического сектора КНР, заявил генеральный директор Spacety Ян Фэн. Ранее Фэн также заявил, что компания Spacety ежегодно сокращает расходы, связанные с производством спутников.

«Коммерческий космос — это глобальный рынок, и Китай продемонстрировал набор компаний, в число которых входят как частные, так и государственные игроки, которые готовы присоединиться к гонке на мировом рынке», — добавил генеральный директор Spacety.