25 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Без каких-либо веских на то оснований или убедительных причин, а также вопреки мнениям, прозвучавшим в палате представителей, американские законодатели в большинстве своем решили предоставить Трампу новую ядерную боеголовку.

Максим Исаев, , 13:13 — REGNUM В ответ на неумелый со стороны администрации президента США Дональда Трампа переговорный процесс о денуклеаризации Пхеньян пригрозил преподнести Вашингтону «рождественский подарок». К сожалению, американцы могут рассчитывать еще на один зловещий подарок, только уже от Конгресса США, пишет журналист Джон Тирни в статье для издания The Hill.

Трамп и его оружие

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Без каких-либо веских на то оснований или убедительных причин, а также вопреки мнениям, прозвучавшим в палате представителей, американские законодатели в большинстве своем решили предоставить Трампу новую ядерную боеголовку, которая, по мнению его администрации, является «более пригодной к применению». Трамп сможет получить в свои руки оружие, о необходимости которого он впервые заявил в 2018 году. Речь идет о ядерной боеголовке малой мощности для крылатых ракет морского базирования, которые можно запускать с подводной лодки.

Подводная лодка ВМФ США skeeze

В распоряжении США есть самые совершенные в мире обычные и ядерные арсеналы, которые могут быть задействованы в ответ на любое ограниченное применение ядерного оружия. Существует множество вариантов, предполагающих использование ядерных зарядов малой мощности, доставляемых по воздуху. Фактически Конгресс и две предыдущие американские администрации уже выделили миллиарды долларов на то, чтобы американские ракеты могли эффективно преодолевать самые передовые средства противовоздушной обороны. Исходя из существующих двухпартийных планов, американские власти, безусловно, продолжат направлять инвестиции в данную область.

В администрации Трампа так и не смогли убедительно объяснить, почему нынешних и без того раздутых инвестиций в модернизацию ядерного потенциала США недостаточно или почему развертывание новой ядерной боеголовки позволит внести какие-то реальные изменения. Доводы американской администрации в пользу развертывания новой боеголовки не кажутся убедительными. Так, утверждается, что у России есть доктрина, согласно которой она может задействовать ядерное оружие малой мощности для того, чтобы положить конец обычному конфликту с НАТО. Однако нет никаких доказательств существования такой доктрины. К тому же возникает вопрос: если уже имеющихся средств, доставляемых по воздуху, может оказаться недостаточно для реагирования на подобные действия со стороны России, то зачем тратить миллиарды долларов налогоплательщиков на новые ядерные боеголовки?

Более того, несмотря на то, что мощность «ядерного оружия малой мощности» может составлять от одной трети до половины мощности ядерной бомбы США, которая уничтожила Хиросиму и унесла жизни около 80 тыс. человек, этого достаточно для того, чтобы убить десятки тысяч людей за несколько секунд. Запуск даже «маломощного» ядерного оружия с подводной лодки значительно увеличивает риск возможного просчета. Как противник узнает, оружие какой именно мощности было задействовано против него? Скорее всего, противник будет действовать так, как он действовал бы при наихудшем сценарии развития событий, что резко увеличивает опасность ядерной эскалации.

Действительно, последствия взрыва ядерной боеголовки малой мощности окажутся менее разрушительными, в отличие от боеголовок более высокой мощности, но это не означает, что они менее опасны. В дополнение к разрушительным последствиям любого ядерного взрыва нарушение существующего табу на использование ядерного оружия может привести к ответным мерам со стороны противников, обладающих ядерным оружием, что в свою очередь может привести к катастрофической тотальной ядерной войне.

Верхом на ядерной бомбе Цитата из к/ф «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». реж Стэнли Кубрик. 1964. США

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Большинство ведущих кандидатов в президенты от Демократической партии публично высказались против развертывания новых ядерных боеголовок, но демократы в Сенате, похоже, решили проигнорировать их мнение при обсуждении окончательно варианта закона «Об авторизации обороны США» — бюджета Пентагона США на 2019−2020 финансовый год. Бывший вице-президент Джо Байден и сенатор Элизабет Уоррен, а также сенаторы Кори Букер и Берни Сандерс заявили о своей оппозиции по данному вопросу. Сенатор Эми Клобушар подписала письмо с 17 другими сенаторами, которое затем было направлено в сенатский комитет по вооруженным силам. В письме говорится о необходимости противодействия развертыванию новой ядерной боеголовки. Любопытно, что кандидат в президенты США от Демократической партии мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттиджич формально отказался занять ту или иную позицию по данному вопросу.

Уже слишком поздно для того, чтобы помешать созданию и развертыванию новых ядерных боеголовок, но едва ли данный шаг станет последней битвой за стремление к разработке новых, ненужных ядерных возможностей, которые могут подлить масло в огонь растущей перспективы опасной гонки вооружений.