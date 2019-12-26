Есть такой литературно-художественный детский юмористический журнал «Веселые картинки», а есть «Сайт Сергея Собянина». Чем занимается детский журнал, понятно, он уже 63 года в доступной форме объясняет детям окружающий мир. Возникают вопросы, а правильно ли ты все понимаешь, когда находишь на официальных страницах чиновников документы типа «РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Правительства Москвы в 2018—2019 годах». Хотя подобным явлениям есть вполне конкретные определения, просто ныне о них не принято говорить вслух.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Собянин

Московский градоначальник 18 декабря отчитывался в Мосгордуме о проделанной работе, судя по количеству просмотров на видеохостинге YouTube, коих и десяти тысяч не набралось, москвичи правильно оценили значимость мероприятия. Это действительно так, мэр предпочел уйти от конкретики, почти не называл цифр, в основном говорил о показывающих в выгодном свете работу мэрии вещах. О конфликтных проблемах, таких как реновация, благоустройство, парковки, в очередной раз повторил, что все это делается исключительно по просьбам москвичей. Также ответил на три заранее согласованных вопроса от каждой фракции.

Maxton Мэрия Москвы

Подробности читайте здесь:Доклад унижения: как Собянин выступил в Мосгордуме

А 24 декабря, проинформировав депутатов в рамках спущенной сверху «политики открытости», мэр перешел к информированию москвичей и разместил на своем сайте «презентацию о наиболее важных результатах работы Правительства Москвы». Безусловно, не он сам, а сотрудники московского правительства, но на сайте его имени и очевидным образом от его лица: «18 декабря выступал в Московской городской Думе с отчетом о деятельности Правительства Москвы. В нескольких постах планирую рассказать о наиболее интересных моментах дискуссии».

Найдутся такие, кто скажет: «Вам ничем не угодишь, хорошо же стало, зашел на сайт — изучай документ и делай выводы». Отвечу, и так и не так, действительно, можно ознакомиться с документом, а вот понять, как работает московское правительство, вряд ли удастся. И вот почему.

Первое, что обращает на себя внимание, это то, что предлагается ознакомиться с результатами работы мэрии за 2018−2019 годы. А знакомят с итогами работы за 2011−2019 годы, и попробуй разбери, а что же именно построили, открыли, запустили, внедрили и так далее в конкретных 2018 или 2019 годах. Возможно, найдутся те, кто конкретно помнит, сколько и каких станций и тому подобного открывалось в каждом конкретном году начиная с 2011-го. Так ведь и это не все, зачем-то поделились планами вплоть до 2023 года. Предположу, что делается это по принципу «чтоб два раза не вставать», раз политика открытости — вывалили кучей, а вы там разбирайтесь.

Есть слайды, не вызывающие возражений, есть такие, где все понятно. Если слайд, посвященный МЦК, возражений не вызывает, то с несколькими последующими слайдами все понятно. 300 электробусов обещали закупить еще в 2018 году, потом покупку отложили до конца текущего года. Также можно узнать, что раньше стоимость поездки колебалась в диапазоне 35−40 рублей, а ныне от 19 рублей, что называется, почувствуйте разницу. Удивительное дело, но раньше не было городских билетов и отсутствовали льготы. На времена Юрия Лужкова пришлось составление кадастровой карты. Поручили это чиновникам, которые должны были учесть и поставить на кадастровый учет все, начиная с времен «царя Гороха», объекты. Неожиданно выяснилось, что Москва возникла только при Юрии Лужкове. А вот тут оказывается, что до нынешней администрации не было ни билетов, ни льгот.

Правительство Москвы Электробус ЛиАЗ-6274 на линии 47 маршрута в Москве

В докладе также указывается, что в столице много умных решений для комфортного города. Очень много способов пополнения транспортных карт, новых способов оплаты, множество дополнительных функций у карты «Тройка». Бурно развиваются каршеринг, велопрокат и прокат электросамокатов. Увы, но, чтобы оценить все эти цифры, придется самому, вернувшись с работы, не один час покопаться в интернете. А цифры и вправду впечатляющие.

Выросла на 18%, до 53 км/ч, средняя скорость личных авто на основных городских магистралях. Строительство комфортного города идет не менее ударными темпами. Не менее ударно строятся школы и детсады, но разобрать чего и сколько, а также сравнить с реальными потребностями — не удастся. Неуклонно снижается по ряду показателей смертность, и растет продолжительность жизни, да и столичное здравоохранение развивается — строятся новые, ремонтируются старые объекты. Сохраняется культурное наследие. Улучшается качество атмосферного воздуха, качество воды в Москве-реке, качество почв и климат, уменьшаются выбросы в атмосферу. Москва — самый зеленый город в мире, и прочая, и прочая.

Цифр много, они впечатляющие, доклад можно долго и с увлечением разглядывать, а если еще и попытаться разгадать сию шараду, так и вовсе можно занять много длинных зимних вечеров. По существу, данный ребус москвичу не дает ничего, чиновники вновь «поленились» дополнить эти красочные картинки пояснениями и сравнениями. А значит, это не что иное, как профанация, которую никак не получается рассматривать как серьезное и уважительное обсуждение с москвичами достижений мэрии.