Пятимесячный судебный спор АО «Росгеология» и департамента по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу о признании незаконным решения, связанного с правами пользования участком недр по объекту «Поисковые и оценочные работы на золото-кварцевое и золото-меднопорфировое оруднение в пределах Понийской площади», завершился неожиданно для многих. Истец отозвал свои претензии, фактически уступив участок второму заявителю — фирме Керимовых. ИА REGNUM проанализировало, что же стало основанием для иска.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Третьим лицом в этом споре стало АО «Полюс Магадана» — крупное предприятие по добыче золота, которое входит в группу «Полюс», принадлежащую Саиду Керимову — сыну миллиардера Сулеймана Керимова. На сайте группы Саид Керимов числится «мажоритарным акционером ПАО «Полюс»», который «косвенно контролирует 78,6% акций в уставном капитале компании».

Странности с заявкой

28 декабря 2018 года АО «Росгеология», 100% акций которого принадлежит государству, обратилось в Дальнедра с заявкой на получение права пользования недрами по объекту «Поисковые и оценочные работы на золото-кварцевое и золото-меднопорфировое оруденение в пределах Понийской площади». Принимающей стороной заявка была зарегистрирована 9 января 2019 года. В тот же день, 9 января, АО «Полюс Магадан» подало в Дальнедра три заявки в отношении граничащих друг с другом участков недр — «на включение участка Понийский в Хабаровском крае в перечень объектов, предлагаемых для предоставления в пользование на 2019 год с целью геологического изучения, разведки и добычи золота, меди из коренных (рудных) месторождений», «на право пользования недрами с целью геологического изучения за счёт собственных средств Западно-Понийской площади в Комсомольском районе Хабаровского края» и «на право пользования недрами с целью геологического изучения за счёт собственных средств Восточно-Понийской площади в Комсомольском районе Хабаровского края». Стороны претендовали на один и тот же участок недр, но, по данным Дальнедр, «АО «Полюс Магадан» просит включить участок недр в перечень для проведения аукциона, АО «Росгеология» просит предоставить ему участок для геологического изучения на безальтернативной основе без уплаты каких-либо платежей». Хотя Росгео, по закону, как госкомпания, имеет право на подобную формулировку.

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15 января своим приказом глава Дальнедр поручает отменить регистрацию заявки «Росгеологии» «в связи с нарушением порядка подачи». Данный документ в марте 2019 года в хабаровском арбитраже был оспорен. Суд пришёл к выводу, что «по существу оспариваемое решение Дальнедр основано только на предположении о допущенной ошибке (просчете) должностных лиц Дальнедр при принятии и регистрации заявки».

При этом в деле фигурировал факт передачи заявки 8 января, о котором рассказал представитель Дальнедр.

«…дал устные пояснения, о которых не указано в отзыве, и которые представителю ответчика сообщены Бойко А. В. — руководителем Дальнедр. Пояснения сводятся к следующему. 08.01.2019 года Бойко А.В. находился на рабочем месте. Ему позвонил представитель АО «Росгеология» и сообщил, что привёз заявку на право пользования недрами и спросил, может ли он принять заявку. Бойко А. В. ответил, что принять заявку не может, поскольку это относится к функции делопроизводства, но обещал передать заявку. Представитель общества пришёл и отдал заявку руководителю Дальнедр. Бойко А. В. принял заявку и оставил на пульте охраны. Утром 09.01.2019 представители АО «Полюс Магадан» прибыли в офис Дальнедр, их заявка была зарегистрирована за №2, заявка АО «Росгеология» лежала на столе в канцелярии», — отмечалось в материалах суда.

Второе судебное дело

В июле 2019 года «Росгеология» снова обращается с иском к Дальнедрам, требуя признать незаконными решения, которые изложены в протоколе от 11 апреля 2019 года «об отказе в предоставлении права пользования участком недр» по тому же объекту, обязать ответчика «устранить допущенные нарушения законных прав и интересов» истца, предоставив испрашиваемый участок недр «с корректировкой координат в части перекрытия контура указанного в заявке АО «Росгео» участка недр контуром участка Ходжарской площади, предоставленной заявителю на основании государственного контракта №12/2018 от 31.07.2018 года».

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В качестве основания отказа фигурировало то, что уже есть заявка на месторождение от «Полюса Магадана», и то, что в границах участка есть иные недра, которые ранее предоставлены в пользование.

В октябре 2019 года Росгео не смогло оспорить решение комиссии, но попыталось оспорить судебный вердикт первой инстанции. В декабре 2019 года от общества со 100% госучастием неожиданно «поступил отказ от заявления (от иска) в полном объёме». То есть госкомпания отказалась от планов разработки участка на многие миллиарды?

«Заявление об отказе от требований (иска) подписано уполномоченным на такое распорядительное действие лицом АО «Росгеология» — представителем общества Богатенковой Я. А. по доверенности от 12.04.2019 года (сроком на три года), подписанной генеральным директором — председателем правления АО «Росгеология» Горьковым С. Н. согласно сведениям из ЕГРЮЛ о юридическом лице», — отмечается в материалах суда.

Напомним, Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии» в апреле 2019 года, после ухода Романа Панова. Добровольная отставка последнего была принята на фоне скандала с его заместителем Русланом Горрингом. В декабре 2019 года Горринг был приговорен судом к 3,5 года колонии общего режима за соучастие в хищении 24,6 млн рублей.