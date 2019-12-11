Москва, , 19:59 — REGNUM Бывший первый заместитель главы Росгеологии Руслан Горринг приговорен судом к 3,5 годам колонии общего режима за соучастие в хищении 24,6 млн рублей. Решение суда было вынесено сегодня, 11 декабря.

В ходе следствия Горринг свою вину в соучастии в хищении 24,6 млн рублей признал. Дело рассматривалось в особом порядке.

Суд учел содержание Горринга в СИЗО с 8 марта 2019 года. Также суд не стал назначать Горрингу штраф, не лишил его воинского звания майора запаса и не запретил занимать руководящие должности.

Напомним, что Горринг был задержан в столичном аэропорту «Внуково». Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в 2011 году Горринг, настоящая фамилия которогоГанижев, получил от предпринимателя более 5 млн рублей и должен был передать их главе Ленинского районного совета депутатовАлександру Газейкину. Незаконное вознаграждение должно было обеспечить бизнесмену беспрепятственную работу в Ленинском районе Подмосковья.