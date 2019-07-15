Варшава, , 20:53 — REGNUM

Фанатский фильм по вселенной «Ведьмака» выйдет осенью 2019 года. Финальный трейлер был опубликован 13 июля на официальном YouTube-канале проекта. Публика отреагировала на будущую премьеру преимущественно положительно.

Картина будет называться «На полвека поэзии позже». Зрители увидят подробности приключений ведьмаков школы Волка из крепости Каэр Морхен — главные роли исполнят Мариус Дрезек (в роли ведьмака Ламберта), Магдалена Розанская (чародейка Трисс Меригольд) и Марчин Буболка (менестрель Лютик). В фильме также участвует актер Збигнев Замаховский — он исполнял роль Лютика в польской экранизации романа «Ведьмак» 2001 года. В новом проекте он исполнит ту же роль — пожилую версию менестреля. События будут происходить позже тех, что были описаны в книжном цикле Анджея Сапковского «Сага о Геральте». В качестве режиссера фильма выступил Якуб Нуржинский.

Поклонники оценили трейлер положительно.

«Слишком хорошо для фанатского фильма!», — восхищается пользователь YouTube Марк К.

«Актёрский состав намного лучше, чем у Netflix. Поляки, я люблю вас!», — отмечаетCHEEKI BREEKI.

«Аж, прослезился, жду ваш фильм с большой надеждой, спасибо за то, что вы делаете», — признается Андрей Б.

Премьера картины состоится 30 ноября 2019 года. Создатели фильма предупреждают о том, что он создается не ради коммерческой выгоды, а сугубо фанатами для фанатов. «На полвека поэзии позже» также никак не будет связан с будущим сериалом «Ведьмак» от Netflix с Генри Кавиллом в главной роли, который должен будет выйти на потоковой платформе в декабре 2019 года.

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Ранее итальянские фанаты «Ведьмака» запускали кампанию по сбору средств на съемки мини-сериала по мотивам игры The Wither 3: Wild Hunt.

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