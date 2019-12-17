Недовольство истеблишментом в очередной раз ударило по старому порядку. Победа Консервативной партии на британских парламентских выборах показывает, что подобные настроения сохранились. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил большинство в палате общин, и теперь, похоже, Брексит наконец-то случится. Данная победа, несомненно, будет иметь последствия для американских президентских выборов в 2020 году, пишет глава консервативной некоммерческой организации FreedomWorks Адам Брэндон в статье для издания The Hill.

Max Goldberg Дональд Трамп

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По всему миру в демократических государствах избиратели отвергли власть политической элиты, которая еще несколько лет назад держала в своих руках властные рычаги. Все началось с британского референдума о членстве Великобритании в ЕС, а затем данный процесс охватил весь Европейский союз. На недавних выборах в Канаде Либеральная партия премьер-министра Джастина Трюдо лишилась мест, и теперь ей придется формировать правительство меньшинства. Победа президента США Дональда Трампа на выборах — это не единичный случай недовольства элитой, а самый сильный и нетривиальный.

Steve Jurvetson Джастин Трюдо

Британские избиратели решили поддержать Консервативную партию, которая пообещала продолжить процедуру Брексита, — это решительный удар по европейскому статус-кво. Американские избиратели также выступили за Трампа и поддержали его кампанию против истеблишмента три года назад, чтобы «осушить болото» в Вашингтоне. Избирателям по обе стороны Атлантики нужны выборные должностные лица, которые сосредоточены на популярных вопросах, а не на поддержании власти политической элиты.

Британская политическая элита и ее официальные представители по большей части отказались решать вопросы, которые волнуют избирателей больше всего. В случае с Брекситом они просто отказались исполнить волю народа. Фактически британская политическая элита оказалась настолько напугана самой перспективой выхода страны из состава Европейского союза, из-за чего каждый новый перенос Брексита стал скорее походить на очередную карательную операцию, чем на что-либо еще. Политическая элита начала терять контроль после референдума о членстве Великобритании в составе ЕС и сделала все возможное, чтобы подорвать волю избирателей, которые захотели осушить собственное болото в Лондоне.

Победа Джонсона и Консервативной партии является подтверждением того, что Великобритания покинет Европейский союз, что само по себе является серьезным отказом от сложившегося статус-кво. Выход Лондона из ЕС и его монолитной государственной бюрократии теперь практически неизбежен. Мы можем наблюдать аналогичный британскому сценарий в Соединенных Штатах в отношении импичмента Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Борис Джонсон

Точно так же, как британские СМИ и политическая элита стремились подорвать Брексит, либеральные американские СМИ и демократы хотят отменить результаты выборов 2016 года, сместив Трампа с занимаемой должности. Демократы заявили американскому народу, что они намерены заняться отстранением Трампа с занимаемой должности, с первого дня его президентства. Различные эксперты преувеличивали информационные утечки из администрации Трампа в надежде, что они смогут подорвать позиции американской администрации. Наконец, после трех лет беспорядочных действий демократы запустили процедуру импичмента.

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Сенат, безусловно, оправдает Трампа, независимо о того, что говорят сторонники импичмента. Процесс импичмента теперь развивается параллельно с желанием британских избирателей завершить Брексит. Трамп занял Вашингтон, получив мандат от американских избирателей, многие из которых даже не были республиканцами или консерваторами. Это были люди, которые, возможно, уже дважды голосовали за бывшего президента США Барака Обаму, но в конечном итоге у них возникло чувство отвращения к сложившемуся статус-кво. Импичмент неизбежно еще сильнее подстегнет избирателей, которым надоело то, что происходит в Вашингтоне.

U.S. Air Force Барак Обама и Дональд Трамп

Нет ничего удивительного в том, что опросы указывают на возросшую поддержку Трампа в 2020 году. Собственно, то же самое произошло и накануне британских выборов, когда опросы указывали на сильную поддержку Джонсона и Консервативной партии. Если результаты недавних выборов по обе стороны Северной Атлантики могут хоть как-то прояснить ситуацию с отношением американских избирателей к статус-кво, то можно сказать, что Трамп останется в Белом доме еще на четыре года.