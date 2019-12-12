На смену Александру Левинталю с 12 декабря 2019 года руководить не самым простым регионом — Еврейской автономной областью — пришёл Ростислав Гольдштейн. ИА REGNUM проанализировало активы нового руководителя.

Ростислав Гольдштейн

Предыдущий губернатор — Александр Левинталь за время своего руководства с февраля 2015 по 12 декабря 2019 года успел побывать в «красной зоне» большинства рейтингов. Его отставку прочили уже давно. Для его смены — Ростислава Гольдштейна ЕАО также не чужой регион, так как до этого, являясь сенатором, он представлял интересы именно этой дальневосточной территории. Между тем эксперты ещё в октябре 2019 года, комментируя возможные кандидатуры на смену Левинталю, всерьёз Гольдштейна не воспринимали, отмечая, что области нужен крепкий хозяйственник, а сенатор больше преуспел «в активном пиаре».

Eao.ru Александр Левинталь

В скорой отставке губернатора ЕАО сомнений нет: кто сменит Левинталя?

Биография Гольдштейна

На официальном сайте ЕАО страница главы ещё не обновлена, там всё также биография Левинталя. Про Ростислава Гольдштейна из разных источников известно, что он родился в посёлке Тверской области, а детские годы провёл на Сахалине. Имеет дипломы по трём специальностям — «менеджер», «специалист коммерции» и «административно-хозяйственное право и экономика».

В 90-е годы Гольдштейн переехал в Коми, где несколько лет занимался бизнесом, возглавляя торговый дом в Ухте. В 2003—2015 годы был депутатом Госдумы от Коми. Второй раз он шёл на выборы по списку «Единой России», но не прошёл, в итоге получив вакантный мандат отказавшегося от места Романа Зенищева. В Госдуме несколько лет Гольдштейн был заместителем главы комитета по проблема Севера и Дальнего Востока, представлял Амурскую область. С сентября 2015 года он — сенатор от Еврейской автономной области (от исполнительного органа государственной власти).

На сегодня Гольдштейн проходит обучение по программе подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы .

Об активах

По итогам 2018 года сенатор задекларировал доход 4 880 811,19 рубля, его супруга — 3 440 874,94 рубля. В активе четы Гольдштейн — восемь земельных участков, семь из которых имеют коммерческое назначение и принадлежат жене. Также на неё были оформлены дача, четыре квартиры, административно-бытовой комплекс на 1476 кв. м, здание мучного склада, здание промышленного холодильника на 300 тонн, кафе «Рубин», мелкооптовый магазин, здание супермаркета «Горка», пять нежилых помещений, нежилое здание, помещение магазина «Вечерний», продовольственная база и здание, ресторан «Аргус», а также «расширение газораспределительной сети г. Лабытнанги. Газификация продовольственной базы» и вахта-проходная.

Борис Кустодиев. Купчиха за чаем

Гольдштейн несколько лет был руководителем одного из старейших торговых домов в Коми — ТЦ «Гольдштейн». Про него известно, что компания работает с 1996 года, занимается поставкой продовольствия и работает в трёх городах Коми и в Ямало-Ненецкого автономного округа (г. Лабытнанги), где как раз имеет имущество супруга нового главы ЕАО.

По данным ЕГРЮЛ, Ростислав Эрнстович Гольдштейн был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с марта 2001 по июль 2004 года в Ухте, основной вид деятельности — «оптовая торговля через агентов (за вознаграждение или на договорной основе)».

В 2004 году Ростислав Гольдштейн числился председателем совета регионального отделения общероссийской организации «Народно-патриотическое объединение «Родина» (Коми). В июне 2010 года юрлицо ликвидировано, его учредителем был Данила Чернявский. Последний в Коми на сегодня владеет долями в двух компаниях — ООО «Газохрана-строй» (создано для производства санитарно-технических работ, монтажа отопительных систем в 2011 году совместно с Вадимом Милевским, Алексеем Петровым) и ООО «Газтрансавто» (создано для перевозки грузов в 2012 году совместно с Эдуардом Добренко и Ибрагимом Хучбаровым).

Помимо этого, за ним числится участие в создании и руководстве ухтинской общественной организацией «Любимый город». Она была создана в Коми в сентябре 2003 года, а ликвидирована в мае 2010 года — «прекращение деятельности общественного объединения в качестве юридического лица по решению суда на основании ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об общественных объединениях». Соучредителями выступали Елена Горюнова и Галина Гольдштейн.

Ухта. Вид с горы Ветлосян

Галина Гольдштейн является действующим индивидуальным предпринимателем, который зарегистрирован в этом статусе с 2001 года и занимается оптовой торговлей, торговлей пищевыми товарами. Также в 2016 году ей межрегиональным технологическим управлением Ростехнадзора была выдана лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

Известно также, что в 2008 году комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Ухта» заключил с бизнес-леди договор аренды участка на улице Рабочая в Ухте. Площадь надела — 14 103 кв. м, целевое назначение земли — для строительства объекта «Торговая база». В 2015 году комитет через суд взыскал с Галины Гольдштейн небольшую пени за нарушение договора аренды (несвоевременно была внесена плата).

Галина Гольдштейн также была единственным владельцем и директором трёх московских юрлиц, специализирующихся на оптовой торговле пищевыми товарами, напитками и табачными изделиями — ООО «Торговый дом первый», ООО «Торговый дом второй» и ООО «Торговый дом третий». Все они были учреждены в ноябре 2012 года, а ликвидированы в сентябре 2016 года.