Ольга Демиденко, 14 октября 2019, 14:57 — REGNUM Даже самые большие оптимисты разочаровались в деятельности губернатора ЕАО Александра Левинталя. Вряд ли у кого-то еще остались сомнения в том, что отставка Левинталя — вопрос практически решенный. Об этом пишут СМИ, об этом говорят эксперты. Выдвигаются версии относительно сроков отставки. Чего ждать одному из самых депрессивных регионов Дальнего Востока?
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Александр Левинталь был назначен врио губернатора Еврейской автономной области в феврале 2015 года. В сентябре того же года за его кандидатуру на выборах проголосовали 75,42% избирателей. Жители области связывали с приходом «опытного управленца и сильного экономиста», каким всегда позиционировал себя Левинталь, большие надежды на улучшение социально-экономической обстановки в регионе, на то, что область наконец вырвется из затяжной депрессии. Но чуда не случилось.
«Предвыборная программа Александра Левинталя действительно внушала доверие. В ней говорилось о росте экономики, росте собственной доходной базы региона, о перезагрузке системы управления регионом. Это была действительно хорошая программа, и люди в нее поверили. Левинталь всё-таки экономист, доктор наук. Но беда в том, что реализовать собственную программу новый губернатор так и не смог. Сегодня, спустя почти 4 года, можно смело заявить: все грандиозные планы провалены. Наиболее отчетливо это можно видеть по росту числа жителей, покидающих регион. Население массово бежит из ЕАО в поисках работы, медицины, доступного и качественного жилья, вообще — нормальной жизни. За период с 2015 по 2018 годы ЕАО покинули 24 518 человек. А приехали в область только 17 181 человек. Миграционная убыль составила 7137 человек. С января по май 2019 года область покинули 1454 человека. Губернатор Левинталь попал в «красную зону» практически всех рейтингов, оценивающих деятельность высших должностных лиц субъектов РФ, став абсолютным аутсайдером», — отметил доктор политических наук Илдус Ярулин.
Эксперт также подчеркнул, что после очередного срыва отопительного сезона в ЕАО разговоры о скорой отставке Левинталя активизировались, а в кулуарах эксперты начали обсуждать возможного преемника.
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Называют различных претендентов на пост губернатора Еврейской автономной области. В сети появляется всё больше информации, однако никакой конкретики пока нет. Илдус Ярулин оценил шансы наиболее вероятных кандидатов.
Сам Александр Левинталь в различных интервью рассказывает, что относится к разговорам о своей отставке философски — подобные публикации возникают ежегодно.
Как сообщало ИА REGNUM, многие эксперты давно говорят о том, что ЕАО необходимо упразднить. Возникшая после распада СССР в качестве самостоятельного субъекта область оказалась несостоятельной, экономика региона стагнирует, качество жизни людей ухудшается день ото дня. Помимо печальных экономических показателей, ЕАО является одним из антилидеров в России по количеству абортов и числу детдомовцев.