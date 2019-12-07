Москва, , 13:17 — REGNUM Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева перестала отрицать, что один из членов ее семьи занимает высокую должность в Федеральной службе безопасности (ФСБ). Общественница заявила, что не имеет права обсуждать работу своих близких, хотя ранее категорически опровергала данные о таком родстве.

«Это родственники моего мужа, я не имею права даже что-то обсуждать. Если они где-то работают, то это их личное дело, я даже про это не знаю. Моя личная жизнь в стороне от моей работы, она никак не должна влиять на мою работу. Как зависит моя деятельность от того, что у моего мужа какие-то родственники где-то работают?» — ответила Васильева на вопрос Ura.ru , не сказав напрямую, есть ли у нее родные, занятые в спецслужбах.

Напомним, ранее в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Анастасия Васильева также отрицала наличие среди родственников высокопоставленного офицера ФСБ.

«Это глупости, первый раз такое слышу. У меня родственники все — медицинские работники, а папа у меня — инженер. У меня нет родственников в таких органах, — заявила Васильева, — Те, кто про меня такое пишет, про коттедж за 50 миллионов — это люди, которые хотят пропиариться на каких-то лживых фактах. Я даже это не комментирую, потому что я не вижу смысла распространять и оправдываться. Это просто всё ложь, и те люди, которые всё это делают, вот пускай сами за это и отвечают. То, что вы сказали, что у меня какой-то родственник высокопоставленный есть, — я об этом ничего не знаю. Если кто-то об этом знает — пусть он вам расскажет. Мне просто уже интересно, может у меня действительно кто-то есть из родственников, кто меня там охраняет, я буду очень рада, но я таких людей не знаю».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее блогеры опубликовали расследование, в котором утверждается, что семье Васильевой, которая ранее жаловалась на свой низкий заработок в одном из медицинских НИИ, принадлежат два земельных участка в товариществе деятелей науки, искусства, литературы «НИЛ» (Истринский район Московской области). Общая площадь двух участков составляет 4 692 кв. м.

Согласно базе данных недвижимости ЦИАН, стоимость одной сотки земли в ДНТ «НИЛ» оценивается в 800 тысяч рублей. Таким образом, предположили авторы расследования, примерная рыночная стоимость земли, принадлежащей семье Васильевой, может составлять 37,6 млн рублей. Ещё в 15 млн рублей они оценили стоимость расположенных на участках домов.

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Напомним, «Альянс врачей», созданный при поддержке блогера Алексея Навального, известен организацией забастовок в российских больницах.