Москва, 7 декабря 2019, 13:17 — REGNUM Глава профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева перестала отрицать, что один из членов ее семьи занимает высокую должность в Федеральной службе безопасности (ФСБ). Общественница заявила, что не имеет права обсуждать работу своих близких, хотя ранее категорически опровергала данные о таком родстве.
Напомним, ранее в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM Анастасия Васильева также отрицала наличие среди родственников высокопоставленного офицера ФСБ.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее блогеры опубликовали расследование, в котором утверждается, что семье Васильевой, которая ранее жаловалась на свой низкий заработок в одном из медицинских НИИ, принадлежат два земельных участка в товариществе деятелей науки, искусства, литературы «НИЛ» (Истринский район Московской области). Общая площадь двух участков составляет 4 692 кв. м.
Согласно базе данных недвижимости ЦИАН, стоимость одной сотки земли в ДНТ «НИЛ» оценивается в 800 тысяч рублей. Таким образом, предположили авторы расследования, примерная рыночная стоимость земли, принадлежащей семье Васильевой, может составлять 37,6 млн рублей. Ещё в 15 млн рублей они оценили стоимость расположенных на участках домов.
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Напомним, «Альянс врачей», созданный при поддержке блогера Алексея Навального, известен организацией забастовок в российских больницах.