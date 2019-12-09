Пока в Якутии губернатору Кемеровской области Сергею Цивилёву присваивают звание почётного жителя одного из районов как бывшему директору угольного холдинга, в Кузбассе — третья забастовка горняков, которые не хотят работать бесплатно. Сам же Цивилёв подобный шаг шахтёров — «уйти с предприятия в тяжёлое для него время, сидеть дома и ждать, когда ситуация исправится» — назвал хоть и законным, но «неправильным». В свете того, что семья губернатора плотно и крепко связана с угольным бизнесом, подобная фраза звучит неоднозначно — с позиции собственника, а не народного избранника. Он не говорит при этом простым шахтёрам, не имеющим жен-бизнесменов и высокой губернаторской зарплаты, как кормить свои семьи, если их вынуждают работать бесплатно. Поддержки у кемеровчан подобная позиция не вызывает. ИА REGNUM проанализировало, что же в активе у Сергея Цивилёва, и выяснило, что угольный бизнес для него до сих пор не чужой — супруга и брат губернатора имеют бизнес-интересы в одном из крупнейших российских холдингов.

Ako.ru Сергей Цивилёв

Предыстория

В ноябре 2019 года стало известно о забастовке 53 горняков шахтоучастка «Октябрьский», которые зарплату за сентябрь получили лишь частично, не говоря уже о зарплате за октябрь. Собственник угольных активов и власти заняли странную позицию, отмечая, что на работу шахты забастовка не повлияет. А как же 53 семьи и их судьба? Похоже, этот вопрос губернатор Цивилёв, не одобривший позицию горняков, решил оставить за кадром. Ведь 53 горняка — это всего 3% от коллектива, значит, шахта не встанет. Бизнес есть бизнес. А ведь проблема существует как минимум с апреля 2019 года, то есть забастовщики ещё были терпеливы, верили обещаниям работодателя.

В шахте

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В декабре 2019 года о забастовке объявили 116 работников шахт «Алексиевская» и «Заречная». И снова причина — невыплата зарплаты. Шахтёры отказались работать бесплатно, ведь обещаниями руководства счета за коммуналку не оплатишь и детей не накормишь. И снова власть, теперь уже в лице замгубернатора Андрея Панова, говорит не о судьбе 116 семей, а о том, что шахта признана банкротом, цены на уголь упали, а бастуют менее 3% от коллектива.

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Тогда же стало известно о продаже имущественного комплекса АО «Шахта «Алексиевская» — единым лотом. До конца декабря решится и судьба шахты «Заречная», шахтоучастка «Октябрьский» и обогатительной фабрики. Их планируют продать единым комплексом.

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Вторую забастовку Цивилёв публично уже не комментировал, хотя в соцсетях губернатор проявляет невиданную для многих руководителей регионов активность. Например, пока бастуют горняки, он пишет, что в регионе уделяют большое внимание «развитию горнолыжного спорта».

"Совсем недавно торжественно открыли сезон в Шерегеше, а в эти выходные — в Междуреченске, на горе Югус», — сообщил губернатор, критиковавший горняков за забастовку после полутора месяцев жизни без зарплаты.

Биография губернатора

Родом кемеровский губернатор с Украины, но позднее семья долгие годы жила в Архангельской области. Цивилёв имеет военно-специальное образование — окончил Черноморское высшее военно-морское училище им. Нахимова по специальности «вооружение кораблей».

Он занимает должность губернатора с сентября 2018 года, когда был избран 81,2% голосов избирателей. Но ещё в апреле того же года он был назначен врио губернатора на смену Аману Тулееву. Перед новым главой Кузбасса была поставлена задача «вывести Кузбасс на лидирующие позиции в зауральской части России».

До назначения врио Цивилёв месяц был замгубернатора, курировал транспорт, промышленность и потребительский рынок. В коридоры власти он пришёл с поста генерального директора ООО «Угольная компания «Колмар», где работал с 2014 года. Был он и совладельцем компании. В разные годы он занимал посты в филиале банка «Аэрофлот» в Санкт-Петербурге, был гендиректором и совладельцем юридической фирмы «Нортэк» в Санкт-Петербурге.

Ako.ru Сергей Цивилёв

В октябре 2019 года бывшего гендиректора «Колмара», а на тот момент уже губернатора Цивилёва признали почётным жителем Нерюнгринского района Якутии — «за достижения, способствующие развитию Якутии», и «высокий профессионализм, выдающиеся успехи в создании одного из ведущих предприятий угольной промышленности, большое внимание социальному развитию района». Через пару недель после этого первые горняки в Кузбассе начали свою забастовку из-за невыплаты зарплаты.

Об активах семьи

Упомянутый в биографии кемеровского губернатора угольный холдинг «Колмар» из семьи никуда не ушёл. Именно на нём зарабатывает свои миллионы супруга кемеровского губернатора.

По данным с официального сайта компании, холдинг «Колмар» появился в 2003 году, когда было образовано ОАО «Нерюнгриуголь». Он объединяет ряд предприятий по добыче и переработке коксующихся углей, которые находятся на территории Нерюнгринского района Якутии. Помимо Якутии, у холдинга есть бизнес-интерес в Хабаровском крае — он участвует «в реализации проекта строительства терминала для перевалки угля в Ванинском районе Хабаровского края». В 2005 году лицензии на добычу угля на Денисовском и Чульмаканском месторождениях получили компании группы — АО «УК «Нерюнгриуголь» и ЗАО «Якутские угли — Новые технологии».

В 2006 году в состав «Колмара» в ходе приватизации угледобывающих предприятий вошло совместное Саха-Корейское ООО «СП Эрэл», а в 2007 году у группы «ЕВРАЗ» была куплена шахта «Денисовская». В 2009 году в отдельные проекты в Якутии были выделены ГОК «Инаглинский» и ГОК «Денисовский». В 2016 году была введена обогатительная фабрика «Инаглинская-1». Год спустя оба ГОК, а также АО «ВТУ» получили статусы резидентов ТОР «Южная Якутия» и «Свободного порта Владивосток» в Ванино, соответственно. В октябре 2018 года в группе сдали в строй обогатительную фабрику «Денисовская», начали строить обогатительную фабрику «Инаглинская-2». На сегодня также ведётся строительство шахты «Восточная Денисовская».

В ноябре 2019 года стало известно, что госкорпорация ВЭБ. РФ, банк ВТБ выделят кредит компании «ВаниноТрансУголь», входящей в группу «Колмар», — на строительство высокотехнологичного угольного терминала в морском порту Ванино. Сдать первую очередь терминала на 12 млн тонн угля в год планируют в 2020 году.

Председатель Совета директоров АО «Колмар Груп» — жена кемеровского губернатора Анна Цивилёва.

По данным ЕГРЮЛ, АО «Колмар Груп» учреждено путём реорганизации ООО «Колмар Груп» в июне 2019 года. АО зарегистрировано в Москве, её гендиректор — Валерий Цивилёв, чьи данные совпадают с данными брата губернатора Кузбасса. Уставный капитал общества — 1 млрд рублей, создано для управления финансово-промышленными группами. Открытых данных об акционерах свежеиспечённого АО найти не удалось, но на сайте группы в сообщении от января 2018 года отмечено, что «Сергей Евгеньевич Цивилев стал контролирующим акционером холдинга в 70%, выкупив долю Бокарева А. Р». Последний владел группой через ООО «Аростан».

"Таким образом, доля С. Цивилева в «Колмаре» увеличилась до 70% (в настоящее время он через ООО «Антэ Холдинг» владеет 40% «Колмара»), оставшиеся 30% принадлежит ООО «Волга Груп», — уточнялось в сообщении.

Вероятно, о продаже этой доли и сообщалось в декларации губернатора Цивилёва. Кто стал покупателем, не сообщалось, но предшественник АО — ООО «Колмар Груп» было создано в сентябре 2015 года ООО «Антэ Холдинг», ООО «Волга Груп» и ООО «Аростан». Компания «Антэ Холдинг» существует до сих пор и на 100% принадлежит Анне Цивилёвой, где она к тому же гендиректор. Федеральные СМИ также называли Цивилёву гендиректором Kolmar Sales and Logistics (пост занимала в 2016 году, фирма зарегистрирована в Швейцарии).

ООО «Волга Груп» также действующая компания. Она создана в июле 2014 года, владелец — миллиардер из списка Forbes Геннадий Тимченко (член совета директоров «Новатэка» и «Сибура»). «Волга Груп» на сегодня также имеет несколько компаний в порту Ванино, в том числе тех, которые занимаются строительством портовых мощностей.

Третья компания, владевшая ООО «Колмар Груп», — ООО «Аростан» в феврале 2019 года была ликвидирована через преобразование. Правопреемником «Аростана» стало одноимённое АО. Когда компания ещё была обществом с ограниченной ответственностью, доля в ней принадлежала Анне Цивилёвой и ООО «Данрит». Последнее было создано в октябре 2016 года, а с сентября 2019 года находится в стадии реорганизации в форме преобразования. Цивилёва в «Данрите» и директор, и единственный владелец.

Raimond Spekking Уголь

Отметим, ООО «Колмар Груп» было учредителем АО «ВаниноТрансУголь» (в декабре 2016 года). Уставный капитал компании — более 3 млрд рублей, работает в хабаровском порту Ванино. На сегодня компания находится под управлением ООО «Управляющая компания «ВаниноТрансУголь» (создана в марте 2018 года, учредитель — само АО «ВаниноТрансУголь»). Вторая «дочка» — АО «Колмар-Открытые горные работы», созданное путём преобразования одноимённого ООО. Компания занимается добычей угля и антрацита в Якутии, создана в апреле 2018 года. Управляется ООО «Управляющая компания «Колмар» (создана в июле 2011 года, единственный участник — АО «Колмар Груп»).

Помимо управляющей компании АО «Колмар Груп» является учредителем ещё пяти юрлиц в Якутии, Москве и Новосибирске — ООО «Колмар-Тур» (учреждено в Якутии в 2011 году как турагенство), ООО «Колмар — продажи и логистика» (создано в том же регионе в тот же год для оптовой торговли твёрдым топливом), ООО «Сибпроектгрупп» (учреждено в Новосибирске в августе 2008 года для инженерных изысканий в строительстве, участвовало в разработке проектной документации «Корректировка горно-транспортной части разреза «Ирбейский» с увеличением мощности до 3 млн тонн угля в год»), ООО «Ремонтно-производственная база «Колмар» (учреждено в Якутии в апреле 2018 года совместно с АО «Горно-обогатительный комплекс «Денисовский») и ООО «Управляющая компания территории опережающего социально-экономического развития «Южная Якутия». Последнее создано в январе 2017 года совместно с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (подведомствена министерству развития Дальнего Востока и Арктики) и АО «Корпорация развития Республики Саха (Якутия»). .

Директор АО «Колмар Груп» — Валерий Цивилёв, помимо этого, совместно с братом был совладельцем юридической фирмы «Нортэк», которая была ликвидирована в 2014 году. Третьим совладельцем «Нортэка» выступал Игорь Соболевский, чьи данные совпадают с данными бывшего высокопоставленного сотрудника Следственного комитета РФ.

Супруга губернатора Цивилёва, помимо вышеперечисленных активов, владеет ООО «Антэ холдинг», который создан в Москве в октябре 2016 года. В нём же она является директором. Уставный капитал компании по управлению холдингами — 50 тыс. рублей.

К 2021 году «Колмар» поставила перед собой цель — войти «в пятёрку крупнейших угольных компаний России». А тем временем в Кузбассе, что уже год под рукой Сергея Цивилёва, бастуют горняки угольных шахт, по полтора месяца не получающие зарплату.