Кемерово, , 06:34 — REGNUM Губернатору Кузбасса Сергею Цивилёву присвоено звание почетного гражданина Нерюнгринского района, где он ранее работал гендиректором компании «Колмар», говорится на официальном сайте районной администрации.

Почетное звание Цивилёву присвоено «за достижения, способствующие развитию Якутии», а также «высокий профессионализм, выдающиеся успехи в создании одного из ведущих предприятий угольной промышленности, большое внимание социальному развитию района»

Сергею Цивилёву уже вручили нагрудный знак, удостоверение и ленту «Почетный гражданин» муниципального образования «Нерюнгринский район».

Уточняется, что ежегодную денежную премию, положенную Цивилеву как почётному гражданину, будет получать гимназия №1 города Нерюнгри, над которой шефствует компания «Колмар».