Министра ВМС США Ричарда Спенсера уволили в прошлом месяце после того, как президент США Дональд Трамп принял глупое решение о помиловании трёх военнослужащих, обвинённых в совершении военных преступлений. Президенту сошли с рук эти помилования, которые бесчестят вооружённые силы США и могут ухудшить порядок и дисциплину. Но среди всего этого скандала американцы должны обратить внимание на более важный урок: бесконечные войны, особенно бесконечные войны с повстанцами или противодействие терроризму, постепенно ослабляют как этику военных, так и их важнейшие практические навыки по ведению боевых действий, пишет директор исследований Ближнего Востока в Центре национальных интересов Джил Барндоллар в статье для издания Chicago Tribune.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

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Едва ли можно сказать, что военные, помилованные Трампом в ноябре 2019 года, оказались жертвами. Первый лейтенант Армии США Клинт Лоранс, всего через три дня после своего развёртывания, отдал приказ своим людям расстрелять двух афганских мирных жителей, а затем попытался скрыть это. Зелёного берета армии США — майора Мэтью Гольдштейна обвинили в преднамеренном убийстве подозреваемого в террористической деятельности. А «морской котик» Эдвард Галлахер позировал с трупом боевика для фото.

Цитата из х∕ф «Цельнометаллическая оболочка». Реж. Стэнли Кубрик. 1987. США, Великобритания Фото на память

Представители военного руководства США могут сказать, что им стыдно за то, что в ряды военных затесались «несколько плохих парней». В основном это справедливое утверждение, поскольку умышленные зверства со стороны американских войск в войнах после 11 сентября случались редко, однако имел место «побочный ущерб» в виде сотен тысяч погибших мирных жителей. Подавляющее большинство американских военных, развёрнутых за границей, сохранили свою честь незапятнанной.

Однако поддерживать свою честь в чистоте становится всё труднее, чем дольше продолжаются бесконечные войны. Когда даже высокопоставленные представители внешнеполитического ведомства США признают, что мы не стремимся к победе в Афганистане, для солдат выполнение бесконечной миссии становится менее приоритетным, чем самосохранение.

Американские военнослужащие и их лидеры могут делать всё возможное для того, чтобы не причинить вреда мирному населению, однако страх и несчастные случаи привели к гибели многих тысяч иностранных граждан. Представители Центрального командования ВС США настаивают на том, что силы США «проводят одну из самых точных воздушных кампаний в военной истории». Может быть, так оно и есть. Но уровень смертности среди гражданского населения, возможно, в 31 раз выше, чем утверждают в Пентагоне.

Tourister.ru Пентагон

Ещё более серьёзным для американской национальной безопасности является тот факт, что бесконечные маленькие войны ухудшают способность военных сражаться и выигрывать крупные войны — войны, которые могут иметь реальные последствия для нашей безопасности и образа жизни. Да, войны США после 11 сентября 2001 года позволили получить ряд тактических и технологических достижений, главным образом в бою с участием небольших подразделений. Наши силы специальных операций превратились в опытных охотников за боевиками, однако их способность выполнять более утомительную, но важную работу по подготовке иностранных войск остаётся под вопросом. Но достижения и навыки, полученные в ближнем бою, бледнеют на фоне того, что мы потеряли, упустив из виду Россию и Китай.

Россия, может быть, и является ослабевающей державой, но она добилась успехов в области электронных и кибервойн, в то время как внимание США было сосредоточено на бессмысленных попытках «починить» раздробленные государства, находящиеся в тысячах километров от наших берегов. Возможности Китая развивались стремительно: в то время как США наращивали свои сухопутные силы и обучали солдат способам обнаружения мин и нескольким словам на языке пушту, китайцы разрабатывали спутники и противокорабельные ракеты. И это не говоря о китайском шпионаже и гонке в сфере 5G, что может иметь гораздо большее значение, нежели военные корабли или самолёты. Можно сказать, что США должны уметь делать несколько дел одновременно, но реальность заключается в том, что даже сверхдержава может столкнуться с ограниченной пропускной способностью.

Армия США

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США стоило бы обратить внимание на опыт Израиля. Вооружённые силы Израиля, которые долгое время считались самыми подготовленными на Ближнем Востоке, в течение десятилетий сражались с повстанцами на палестинских территориях. Когда в 2006 году израильским военным пришлось всерьёз столкнуться с «Хезболлой», они оказались в затруднительном положении. Навыки израильских военных по использованию бронетехники и артиллерии, а также способность руководить крупными формированиями, атрофировались. Израиль пересмотрел порядок подготовки своих военных и теперь лучше подготовлен к столкновениям с «Хезболлой», однако сначала Израилю пришлось получить по носу, чтобы осознать необходимость такого пересмотра. Но последствия для Соединённых Штатов могут оказаться более серьёзными.

Бесконечные войны, в которых невозможно одержать победу, приводят к медленной деградации даже самых лучших военных. США следовало бы задуматься как о своих солдатах, так и о будущих конфликтах, и положить конец бесплодным военным кампаниям на Большом Ближнем Востоке.