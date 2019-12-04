4 декабря 2019 | Время чтения 5 мин

Максим Исаев, , 11:01 — REGNUM Отношения между Соединёнными Штатами и их самым старым союзником, Францией, претерпели ряд ударов во вторник, 3 декабря, после того как президент США Дональд Трамп подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за его «очень, очень неприятные» комментарии о НАТО всего через несколько часов после того, как администрация Трампа пригрозила ввести крупные пошлины в отношении французского экспорта, пишет политический обозреватель Кит Джонсон в статье для издания The Foreign Policy.

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

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И, несмотря на то, что на саммите в Лондоне основная словесная война шла вокруг НАТО, торговой войне также уделили внимание, поскольку Трамп жёстко отреагировал на введение Макроном налога на цифровые услуги, который ударит по крупным американским технологическим фирмам, таким как Google и Amazon.

Офис компании Google. Калифорния

Растущая торговая напряжённость в отношениях между США и Францией отражает принципиальное несогласие с тем, как обращаться с многонациональными цифровыми гигантами, большинство из которых являются американскими. Как и Франция, многие другие страны считают, что необходимо устранить очевидную лазейку в международном Налоговом кодексе, которая позволяет цифровым «продуктам» уходить от налогов, однако в течение многих лет по данному вопросу так и не смогли прийти к какому-либо консенсусному решению. США также внесли Италию, Австрию и Турцию в список потенциальных жертв торговых пошлин.

«Может быть, администрация думает: «Нам нужно оказать давление на Францию, чтобы другим неповадно было», — считает эксперт по торговле из Института Катона Саймон Лестер.

Недовольство в адрес Франции прозвучало после того, как Трамп, похоже, вновь воспылал любовью к пошлинам после непродолжительной паузы. В понедельник, 2 декабря, Всемирная торговая организация (ВТО) дала согласие США на повышение пошлин в отношении европейских товаров на миллиарды долларов из-за продолжающейся европейской поддержки Airbus. Также в понедельник Трамп объявил о пошлинах на импорт стали из Бразилии и Аргентины из-за предполагаемых манипуляций с валютой. Данный шаг застиг правительственных чиновников обеих стран врасплох, они поспешили успокоить Вашингтон. Во вторник Трамп заявил, что не спешит завершать крошечное соглашение о торговле с Китаем (что позволило бы отменить некоторые пошлины), что в свою очередь привело к падению фондовых рынков.

Экономическая война Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Последние события на фронте торговой войны администрации Трампа с ЕС связаны с введением цифрового налога во Франции, с которым столкнутся крупные технологические фирмы (в основном американские), которые зарабатывают много денег за рубежом, но платят там мало налогов. Поздно вечером в понедельник администрация Трампа обнародовала результаты своего расследования, проведённого в отношении французского закона, и обнаружила, что он является «необоснованным, дискриминационным и обременительным для торговли США». Франция утверждает, что закон, который также затрагивает европейские и китайские фирмы, не нацелен исключительно на технологических гигантов США.

В ответ на это администрация составила список из дорогостоящих товаров, импортируемых из Франции, начиная с сыра Грюйер до сумочек и шампанского, которые могут столкнуться с пошлинами. В начале 2020 года в отношении французского импорта на сумму $2,4 млрд США могут ввести торговые пошлины вплоть до 100%.

Неясно, подействуют ли угрозы США на решение Франции или других стран. Во вторник французские чиновники заявили о том, что цифровой налог будет действовать, как и планировалось, несмотря на угрозы со стороны США. Другие страны, включая Великобританию, Турцию, Испанию, Италию и Канаду, также планируют ввести цифровые налоги. Однако Франция, возможно, не сможет в одиночку противостоять США. И другие страны будут за этим внимательно следить.

«Другие страны, вероятно, дважды подумают, прежде чем продвигать свои законопроекты. Если они увидят, что Франция откажется от своего собственного проекта, то они, безусловно, отступят», — считает научный сотрудник Французского института международных отношений Жюльен Носетти.

Другие эксперты считают, что действия Трампа стали оказывать меньшее сдерживающее воздействие. «Было так много односторонних действий. Никто не настроен отступать», — заявил Лестер.

США и Евросоюз Elionas2

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Примечательно, что торговая борьба с Францией — это не единственный пожар, который администрация Трампа разожгла на этой неделе. Трамп осуществил чудовищный трюк в понедельник, объявив о пошлинах в отношении импорта из Бразилии и Аргентины из-за того, что они якобы снизили стоимость своих валют, чтобы получить торговое преимущество. Данный шаг посеял беспокойство и растерянность в Бразилии и Буэнос-Айресе. Официальное обоснование этих пошлин на сталь и алюминий, впервые введённых в 2018 году, вызывает обеспокоенность. США опять сказали, что это связано с национальной безопасностью, но проблемы в сфере национальной безопасности, как правило, не связаны со стоимостью валют иностранных государств. Более того, больше нельзя использовать аргументы, связанные с национальной безопасностью, для оправдания пошлин на сталь, как недавно постановил Суд по международной торговле США. Вот почему многие торговые эксперты считают американские пошлины в отношении импорта стали из Бразилии и Аргентины незаконными.

Независимо от законности предлагаемых пошлин, они также могут создать проблемы для других торговых отношений США — например, они могут повлиять на продолжающиеся переговоры с Китаем, в рамках которых переговорщики стремятся заключить хоть какую-то мини-сделку, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира.