Из Кузбасса летят тревожные вести. Шахтёры уже трижды отказались спускаться в забой, мотивируя долгами по зарплате. А 5 декабря 2019 года стало известно, что имущество одной из некогда крупнейших шахт области единым комплексом пустят с молотка. ИА REGNUM разбиралось, что происходит в угольном регионе, где уже полгода зреет «новая точка социального взрыва» и где сразу для трёх городов вводили режим «чёрного неба».

(сс) tunaolger Шахтер

Долги по зарплате

По данным Росстата, на 1 ноября 2019 года в России в сфере добычи полезных ископаемых просроченные долги по зарплате были перед более чем 5,2 тыс. работников из 15 компаний на общую сумму 148,984 млн рублей. Почти половина суммы пришлась на Кузбасс.

В Кемеровской области в целом объём просроченной задолженности по зарплате составил 202,563 млн рублей, что к уровню января 2019 года — 245,7%. Долги на начало ноября имеются перед 5984 работниками, из которых 3579 работают в сфере добычи полезных ископаемых. На сферу добычи полезных ископаемых в регионе приходилось 78,101 млн рублей против 43,828 млн рублей на 1 октября 2019 года, то есть долги существенно выросли.

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Забастовка шахтёров

В ноябре 2019 года о забастовке заявили более 50 работников шахтоучастка «Октябрьский» (входит в АО «Шахта «Заречная»). Тогда же говорили о проблемах и на других шахтах Кузбасса, связанных между собой, и протест на них не заставил себя ждать. В начале декабря к горнякам «Октябрьского» присоединились свыше ста работников шахт «Алексиевская» и «Заречная». И снова причиной стали долги по зарплате.

Шахтёры Кузбасса отказались работать бесплатно

Заместитель кемеровского губернатора Андрей Панов на своей странице в соцсетях прокомментировал ситуацию, связанную с протестом горняков шахты «Алексиевская», что входит в состав АО «Шахта «Заречная», прибывающего в состоянии банкротства уже два года.

Панов заявил, что положение угольных компаний усложнило «резкое падение цен на уголь».

»Сформировалась задолженность по заработной плате, которую руководство компании планирует погасить до 13 декабря текущего года», — заявил он, добавив, что правом на забастовку воспользовались 116 работников шахт «Заречная» и «Алексиевская», что составляет менее 3% от коллектива.

Проходчики шахты «Заречная»

Замгубернатора заверил, что забастовка на работу шахт не повлияла и производственный процесс идёт в штатном режиме. Панов также добавил, что «на угольных предприятиях региона открыто более 1000 вакансий». Жители Кузбасса не преминули напомнить, что ранее губернатор говорил о 3 тыс. вакансий для горняков.

«А по факту, видимо, никто не знает есть ли реально эти вакансии или нет?», — заявила Анастасия под комментарием замгубернатора.

5 декабря 2019 года телеграм-канал «Кузбасский эльф» сообщил, что «на ш. Заречная сегодня перечислили 10% от зарплаты за октябрь». Выплатят ли всю имеющуюся задолженность горнякам до середины декабря, как обещают, покажет время.

Но что же всё-таки происходит на шахтах?

О банкротстве

О финансовых проблемах угольной компании «Заречная», которая появилась 11 лет назад, вобрав в себя сразу шесть угледобывающих компаний, обогатительную фабрику и несколько вспомогательных предприятий, мы рассказывали в прошлом материале — «Шахтёрский протест: в Кузбассе зреет «новая точка социального взрыва». По итогам 2012 года журнал Forbes включал компанию в топ-200 по размеру выручки в РФ, отмечая, что кемеровская шахта стала первой покупкой угольного трейдера Виктора Нусенкиса, в 90-х годах приобретавшего угольные активы в России и на Украине.

Шахтёры

На сегодня компания «Заречная» признана несостоятельной, долги на старте процедуры конкурсного производства превышали 33,8 млрд рублей, к 2019 году увеличившись до 39,7 млрд рублей.

Но она не единственный угольный банкрот в Кузбассе. Не в лучшем состоянии и её составляющие активы. С середины ноября 2017 года, после процедуры наблюдения, банкротом было объявлено АО «Шахта «Алексиевская» (Ленинск-Кузнецкий район, д. Красноярка). На 30 сентября 2017 года (с 2007 года) основным её акционером была ООО «Угольная компания «Заречная» с долей в уставном капитале 97,68%. «Заречная» на 99,53% принадлежит московскому ООО «Интерконсалтинг» (в числе владельцев присутствует ранее упомянутый Нусенкис).

До 2007 года АО «Шахта «Алексиевская» называлось ОАО «Ленинское шахтоуправление», а сдана в строй она была в июле 1964 года. Поле шахты находится в Ленинском угленосном районе Егозово-Красноярского месторождения Кемеровской области. По итогам 2017 года в АО «Шахта «Алексиевская» было добыто 104 584 тонн угля, что составило около 70% от плана. За этот период было продано 168 846,4 тонн угля на общую сумму 170,325 млн рублей.

К моменту введения конкурсного производства в реестре кредиторов числилась сумма долга 29 526 191 500,35 рубля при балансовой стоимости имущества АО на конец 2016 года — 6 351 151 000 рублей. В финансовом отчёте за 2017 год средняя зарплата рабочего шахты указана на уровне 37 662 рубля при спаде на 257 рублей относительно 2016 года.

В отчёте также отмечалось, что «основной причиной снижения уровня добычи явилось окончание отработки выемочного столба лавы №103, а так же несвоевременный ввод в эксплуатацию выемочного участка лавы №104 из-за недофинансирования деятельности предприятия», а невыполнение плана по подготовительным горным выработкам связали с нестабильным и не полным «обеспечением материально-техническими ресурсами проходческих бригад».

Шахтеры проходят породу по пласту «Красногорский», ОАО Шахта Алексиевская

2017 год для «Алексиевской» закончился неудачно. Убыток от основной деятельности составил 1 450 642 000 рублей, а чистый убыток — 20 464 959 000 рублей. Помимо этого, банкротству предшествовал долг перед кредиторами на сумму более 6,691 млрд рублей, который вырос за год на 2,189 млрд рублей. Среди основных кредиторов были шахта «Заречная» (2,246 млрд рублей, выполняла функции управляющей компании), ООО «Углетранс» (2,361 млрд рублей) и «Майнинг Сибири» (150,9 млн рублей). Долги сложились за аренду оборудования, поставку материалов, оборудования, из соглашения об отступном. Также имелась задолженность по налогам и сборам в размере 441,662 млн рублей. Позднее, в октябре 2019 года, в результате инвентаризации обнаружилась и «сомнительная дебиторская задолженность на сумму 111 294 699,04 рубля».

В отчёте по итогам 2017 года временный управляющий озвучил и причины появления проблем, что затронули весь рынок:

«Для многих экспортёров снижение цен на энергетические угли стало неожиданностью, т.к. цены на нефть и природный газ продолжали расти, а цены на энергетический уголь начали снижаться. На самом деле в этом и проявилась основная особенность мирового угольного рынка, а именно — наличие реальной конкуренции между поставщиками».

Шахта на продажу

В начале декабря 2019 года стало известно, что шахта «Алексиевская» будет пущена с молотка единым имущественным комплексом — от земель и зданий до оборудования и мебели. Суд утвердил положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества. Начальная цена — 3 427 218 669 рубля, при этом начальная цена имущества — залога ООО «Углетранс» — 690 454 714 рублей. Торги стартуют не ранее конца января 2020 года. Известно, что при продаже через публичное предложение снижение цены через семь дней составит 10% от начальной цены. В случае продажи с публичных торгов снижение будет на 5% последовательно пока не достигнет цены отсечения. Последняя не может быть ниже 30% от начальной заявленной.

Guberniya.info Торги

Лот достаточно обширен. К примеру, в его составе — здания и помещения разного назначения, здание лесоразделочного цеха площадью 753,9 кв. м, деревообрабатывающий цех, несколько подъездных дорог, эстакада подачи угля на склад, гидро-геологические скважины, модульные котельные, ливневая канализация, квершлаги, мост в районе промплощадки, промышленные площадки, очистные, стела с наименованием ОАО «Шахта Алексиевская», силовые машины и оборудование, компьютеры, вагонетки, автомобили, автобусы, погрузчики, грейдеры и 41 земельный участок. Среди возможных покупателей актива называют «СУЭК».