Кемерово, , 08:53 — REGNUM В Кузбассе 116 шахтёров шахт «Алексиевская» и «Заречная», которые находятся под управлением угольной компании «Полысаевская», отказались спускаться в забой.

По словам заместителя губернатора Кузбасса Андрея Панова, они воспользовались правом по трудовому законодательству в связи с задолженностью по заработной плате.

«Резкое падение цен на уголь усугубило положение дел. Сформировалась задолженность по заработной плате, которую руководство компании планирует погасить до 13 декабря текущего года, — написал Панов на своей странице в Instagram. — В соответствии со статьей 142 ТК РФ сотрудник, перед которым у предприятия есть задолженность по заработной плате, по личному заявлению имеет право в рабочее время отсутствовать на рабочем месте, при этом за ним сохраняется средний заработок. Этим правом воспользовались 116 человек — менее 3% от всего трудового коллектива шахт «Алексиевская» и «Заречная».

По его словам, на ведение производственного процесса это не повлияло, предприятия работают в штатном режиме. Но ситуация на контроле администрации Кузбасса.⠀