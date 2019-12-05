Недавняя ссора, произошедшая между высокопоставленным немецким чиновником и США, символизирует собой состояние отношений между США и Европейским союзом, пишет эксперт Чзан Бэй в статье для издания The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

Читайте также: Foreign Policy: Франция и США готовы скрестить шпаги

Ранее в эфире телешоу ARD министр экономики Германии Питер Альтмайер решил отстоять решение Берлина отказаться от запрета использования оборудования китайского телекоммуникационного гиганта Huawei, заявив, что его страна не стала вводить бойкот в отношении американских технологических компаний после шпионского скандала вокруг Агентства национальной безопасности, когда выяснилось, что власти США прослушивали телефон канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Альтмайер также поставил под сомнение аргументы США против Huawei, отметив, что Вашингтон «требует от собственных компаний предоставлять определённую информацию, необходимую для борьбы с терроризмом».

(сс) EnergieAgentur.NRW Петер Альтмайер

Очевидно, что Вашингтону не понравился подобный комментарий. Посол США в Германии Ричард Гренелл опубликовал заявление на веб-сайте посольства, в котором говорится, что приравнивание США и Китая является «оскорблением для американских солдат, которые обеспечивают безопасность Германии, и миллионов американцев, которые выступают за крепкий западный альянс». Гренелл добавил, что между КНР и США нет никакого морального равенства.

Данный эпизод раскрывает сущность отношений между США и Германией, и, в некоторой степени, отношений между США и Европейски союзом. Ориентированные на конкуренцию с крупными державами США ополчились против Китая и ожидают, что их союзники последуют их примеру. В итоге национальные интересы союзников должны отойти на второй план и уступить место национальным интересам США.

Однако США слишком много требуют от своих союзников, просто потому, что с тех пор, как президент США Дональд Трамп вступил в должность, Вашингтон сделал слишком мало для того, чтобы осчастливить ЕС, который начинает задумываться о переоценке роли США. На это указывают комментарий бывшего председателя Европейского совета Дональда Туска, который сказал, что «с такими друзьями не нужно врагов», а также заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «смерти мозга» НАТО, поскольку США решили «повернуться к нам спиной».

Дональд Трамп с лидерами Европейского союза, президентом Жан-Клодом Юнкером (слева) и президентом Европейского совета Дональдом Туском (спрва)

Однако США явно до сих пор не подозревают о масштабах ущерба, причинённого их союзу с ЕС. Действительно, в сфере безопасности США по-прежнему имеют доминирующее влияние на европейский блок, однако их моральный имидж продолжает падать как на европейском континенте, так и во всём мире. Эта тенденция имеет место уже долгое время, и президент Трамп явным образом усилил её. После окончания Холодной войны было сказано, что альянс между ЕС и США базируется на трёх основаниях: сотрудничестве в области безопасности, экономической взаимозависимости и общих ценностях, которые, по их мнению, являются «универсальными».

Несмотря на то, что сотрудничество в области безопасности остаётся сильным, два других основания подвергаются нападкам со стороны самих же США. Экономическая взаимозависимость после вступления в должность Трампа оказалась неактуальна, дефицит торгового баланса — вот что сейчас действительно имеет значение.

ЕС, в частности Германия, уже не кажутся столь дружелюбными по отношению к США. Вашингтон мог подрывать свой моральный имидж в разных частях света, но на имидже США в ЕС это не сказывалось. С тех пор как Трамп пришёл к власти, ЕС начал осознавать моральный упадок США, которые вышли из ряда соглашений, включая ядерную сделку с Ираном и Парижское соглашение по климату.

Более того, США стали запугивать ЕС в сфере безопасности. Бывший министр внутренней безопасности США Том Ридж однажды сказал, что если Великобритания станет использовать оборудование компании Huawei для развития своей инфраструктуры 5G, то это подорвёт обмен разведданными между двумя странами.

Дядя Сэм

Читайте также: Asia Times: зачем Индия убила свою экономику?

В результате ЕС пришлось повзрослеть. Действительно, довольно большое количество атлантистов верят в моральное совершенство альянса США — Европа и ожидают, что трансатлантические отношения будут восстановлены, когда у США появится новый президент. Но растущее число прагматичных атлантистов считают, что, несмотря на то, что отношения в сфере безопасности между США и ЕС по-прежнему актуальны, европейский континент должен позаботиться о своих собственных интересах.

Возможность принимать решения, отвечающие собственным интересам, независимо от указаний из Вашингтона — вот что европейские страны выбрали в случае с Huawei и 5G, потому что нестабильная администрация Трампа — это предвестник меняющегося мира, в котором только ставка на собственные силы является лучшим вариантом в долгосрочной перспективе.