Это уже становится традицией. Стоит России взяться за какой-нибудь большой и сложный проект, как оппозиция начинает дружное хоровое пение в стиле классических греческих трагедий. Сначала про ничего не получится, потому что подобные задачи «этой» стране точно не по плечу. Потом, что в процессе все деньги разворуют, а сроки точно сорвут.

Gazprom.ru Сварка первого стыка газопровода «Сила Сибири»

А когда дело доходит до торжественного пуска, они немедленно переключаются в режим «всёпропальщиков»: мол, сделанное всё равно бесполезно, уже сейчас, мол, видно, что расходы не окупятся никогда, и, вообще, лучше бы сразу деньги раздали пенсионерам. Так было с первым «Северным потоком», так было с газопроводом в Турцию, так было с Крымским мостом, и точно так же, один в один, всё теперь повторяется с газопроводом «Сила Сибири».

Не успела закончиться торжественная церемония пуска, как отечественные либеральные СМИ и особенно либероидные телеграм-каналы буквально взорвались материалами экспертов про «историческую показуху» и ненужность Китаю российского газового экспорта по причине неких невероятных успехов собственной внутренней добычи, а также падения внутреннего спроса на газ.

Якобы по планам КПК, внутренний спрос на 2019 год планировался в 360 млрд кубометров, а по факту составил всего 305,6 млрд. В связи с чем предложение достигло 315,2 млрд, тем самым сформировав аж 9,7 млрд «излишков». Дальше будет только хуже, так как превышение предложения над спросом всё равно сохранится, а Китай отказался (!), мол, «в связи с «Газпромом» от регулирования цен на газ на внутреннем рынке. Ну, и дальше в том же стиле — «шеф, всё пропало!».

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Новак в ходе церемонии ввода в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири»

Это забавно уже потому, что буквально неделю назад эти же эксперты ни словом не возражали против консолидированных (в том смысле, что между собой значительно совпадающих и взаимодополняющих друг друга) прогнозов министерства энергетики США, OPEC, экспертного сообщества Евросоюза, ведущих мировых нефтегазовых корпораций, а также собственной китайской статистики.

А она гласила, что с 2000 по 2017 год потребление газа в Китае выросло в 16 раз, с 15,8 до 240,4 млрд кубометров в год. И продолжает увеличиваться. Причём из этого объёма на энергетику приходится всего 15%. То есть основным драйвером роста пока остаются домохозяйства. В 2017 году ожидалось, что их спрос вырастет на 5%, а он увеличился сразу на 17% и продолжает опережать прогнозы по настоящий момент.

Собственная добыча тоже существует, но на 38% оказывается ниже потребления (149,2 млрд кубометров). Разницу покрывает импорт, составивший в 2018 году 125,5 млрд кубических метров. Где тут алармистские источники находят переизбыток предложения — непонятно. Потому что рынок говорит об обратном: доля импорта достигла уже 44% потребления и за последний год выросла на 13 процентных пунктов или практически на треть.

Kremlin.ru Си Цзиньпин в ходе телемоста. Церемония ввода в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири»

Специалисты французского института международных отношений (IFRI) обоснованно прогнозируют увеличение внутренней потребности Китая в газе до 600 млрд кубометров к 2030 году, что сделает КНР вторым по размеру мировым газовым рынком.

В том числе благодаря целевой программе КПК по сокращению объёмов угольной генерации и её замене газовой. Хочется всёпропальщикам напомнить один маленький «пустячок»: в 2018 доля газа в энергоснабжении Китая составила только 7,8%, а угля — 78%.

То есть имеющаяся диспропорция с учётом экологической составляющей и общее движение китайской энергетической политики в будущем — понятны: пропорция должна быть прямо обратная. Соответственно, к 2030 году газ должен занимать уже 15%, а к 2040 им должно быть заменено не менее 20% угольной электрогенерации страны. Но ведь это «только»! Так как надо заменить не 20, а 70% угольной генерации. То есть двигаться и двигаться.

Gazprom.ru Торжественная церемония начала первых в истории трубопроводных поставок российского газа в Китай по «восточному» маршруту — магистральному газопроводу «Сила Сибири». КС «Атаманская», Амурская область

Что же касается внутренней добычи, то она тоже растёт, но сильно ниже планов. За последний год прирост составил всего 9%, и, похоже, это почти предел. Как и в США, ставка на сланцевую добычу в Китае также не сыграла. Вместо двукратного роста удалось обеспечить всего 40%, и по итогам 2019 показатель ожидается ещё хуже. Во всяком случае, от планов сланцевой революции в Китае отказался последний крупный иностранный инвестор — BP, полностью вышедший из сланцевых проектов вслед за Shell, ExxonMobil, ConocoPhillips и Eni.

Кстати, проект газопровода из Мьянмы тоже оказался не слишком конкурентным. Размер местного газового месторождения оказался сильно переоценён. При проектной мощности в 12 млрд кубометров он последние шесть лет загружен от силы на треть. При этом сама Мьянма испытывает дефицит газа на внутреннем рынке, для покрытия которого правительство бьётся между дилеммой масштабного, в разы, снижения экспорта или столь же масштабного расширения импорта СПГ.

Так что перспективы сбыта 38 млрд кубометров газа в год для «Силы Сибири» вполне обоснованы, реалистичны и даже недостаточны для растущей китайской экономики. По крайней мере до 2049, когда Китай планирует достичь положения мирового промышленного гегемона и кардинально снизить темпы своего промышленного роста, следовательно и стабилизировать объём потребления энергоносителей.

Gazprom.ru Строительство газопровода «Сила Сибири»

Но это если смотреть на вещи объективно. Либеральным критикам требуется совершенно иной результат. Отсюда и столь яростная их приверженность традициям голого критиканства. Ну, не может Россия делать что бы то ни было хорошее и успешное. Не может, и точка. Крымский мост вот-вот смоет ближайшим зимним (зачеркнуто, весенним) штормом, а русский газ в Китае вообще не будут покупать. Потому что потому.

И совсем неудивительно, что всплеск взбалмошного и неподтверждённого аргументами алармизма начался именно сейчас, в день запуска российско-китайского газопровода. У критиканов всегда так. Хайп ценен только к дате. Потом про него все забывают. Потому что прекрасно понимают его заведомую тенденциозность. Однако в ближайшие несколько дней пресса хайп на громкой теме ловить, конечно же, будет активно.