2 Декабря
 
8:01

Строительство газопровода «Сила Сибири». Фото: gazprom.ru

7:55

РФ рискует столкнуться с дефицитом газа на внутреннем рынке — прогноз

Мировой рынок выступает как альтернатива развитию сети газоснабжения населения самой РФ. «Российские поставщики газа стараются вовсю расширить свои международные обязательства, и, конечно, это делается в ущерб снабжению газом нашего собственного населения и производства», — считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.

7:45

«Сила Сибири»: РФ успешно снижает свою зависимость от западного рынка

Газопровод «Сила Сибири» позволит не только поставлять «голубое топливо» в Китай, но и повысить степень переработки сырья и получить за счёт этого большую долю добавленной стоимости, отмечают эксперты.

7:42

Путин и Си запустят газопровод «Сила Сибири» в режиме телемоста

К настоящему моменту завершено строительство первого участка газопровода «Сила Сибири» протяженностью 2200 км.