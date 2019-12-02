2 Декабря
8:01
7:55
РФ рискует столкнуться с дефицитом газа на внутреннем рынке — прогноз
Мировой рынок выступает как альтернатива развитию сети газоснабжения населения самой РФ. «Российские поставщики газа стараются вовсю расширить свои международные обязательства, и, конечно, это делается в ущерб снабжению газом нашего собственного населения и производства», — считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов.
7:45
«Сила Сибири»: РФ успешно снижает свою зависимость от западного рынка
Газопровод «Сила Сибири» позволит не только поставлять «голубое топливо» в Китай, но и повысить степень переработки сырья и получить за счёт этого большую долю добавленной стоимости, отмечают эксперты.
7:42
Путин и Си запустят газопровод «Сила Сибири» в режиме телемоста
К настоящему моменту завершено строительство первого участка газопровода «Сила Сибири» протяженностью 2200 км.