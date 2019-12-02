Москва и Пекин запускают «Силу Сибири». По новому газопроводу, который строился с 2014 года, будет прокачиваться 38 млрд кубометров газа в год от Чаяндинского и Ковыктинского месторождений в китайский Хэйхэ.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 2 декабря 2019 года в режиме телемоста примут участие в торжественной церемонии начала поставок российского природного газа в Китай.

Проект «Сила Сибири» — ключевой для новой российской газовой политики. Если раньше в качестве основного рынка сбыта рассматривалась Европа, то сейчас всё больше внимания уделяется Азии, в первую очередь, Китаю.

В мае 2014 года «Газпром» подписал с китайской CNPC контракт о поставках 38 миллиардов кубометров топлива в год. Общая сумма на 30 лет — 400 миллиардов долларов. Ввод в эксплуатацию газопровода «Сила Сибири» позволит России занять 10−15% китайского рынка газа.

Контрактные обязательства компании «Газпром» по поставкам газа в Китай через газопровод «Сила Сибири» на ближайшие три года составляют 5, 10 и 15 миллиардов кубометров в год. На первом этапе поставки топлива по газопроводу «Сила Сибири» будут осуществляться с Чаяндинского месторождения.