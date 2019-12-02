Татария в рейтинге регионов России по уровню зарплат попала на 39-е место. В ней доля тех, кто работает за более чем 100 тыс. рублей в месяц, составила 2,7% при доле тех, чья зарплата ниже 15 тыс. рублей (вдвое ниже общереспубликанской) — 12,2%. При этом, по данным РИА Рейтинг, самой распространённой зарплатой была 20−42 тыс. рублей. ИА REGNUM на основании данных Татарстанстата проанализировало, в каких отраслях экономики Татарии были самые высокие, а в каких самые низкие зарплаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Напомним, в России только 7% работающих имеют зарплату выше 100 тыс. рублей. Наибольшее число таких работников в Сахалинской области — почти 21%, в Ненецком автономном округе — 25%, Магаданской области — 26,1% и Москве — 27,4%.

Названы регионы с самой высокой и самой низкой заработной платой

Несмотря на то, что в сентябре 2019 года органы статистики давали рост средней начисленной зарплаты на 7,5% (до 36 885 рублей) относительно того же периода 2018 года и рост реальной зарплаты на 3,5%, реальные располагаемые денежные доходы населения, скорректированные на расходы, за девять месяцев 2019 года приросли лишь на 0,8%. Денежные доходы на душу населения в январе-сентябре 2019 года в Татарии составили 33 468 рублей. Если учитывать среднюю зарплату с малым бизнесом, то за январь-сентябрь 2019 года показатель был 36,2 тыс. рублей с ростом на 5,6% относительно такого же периода 2018 года при росте реальной зарплаты с учётом индекса потребительских цен на товары и услуги на 1,1% к соответствующему периоду 2018 года.

Где самые высокие зарплаты?

Исходя из данных Татарстанстата, за девять месяцев 2019 года ни в одной отрасли не наблюдалось средних зарплат даже близко к 100 тыс. рублей. Самая высокая оплата труда была в сегменте «деятельность профессиональная, научная и техническая» в секторе научных исследований и разработок — 62,11 тыс. рублей, в сфере «добычи полезных ископаемых» — 58 425 рублей, финансовой и страховой сфере — 50,62 тыс. рублей. При этом в последнем сегменте эксперты фиксировали самую высокую долю совместителей и лиц, работавших по гражданско-правовым договорам, — 29,5%.

dim7gin Банк. Казань

Среди тех сфер экономики, где зарплаты выше средней по региону, — организация досуга и развлечений (42 171 рубль при 8,8% совместителей), информация и связь — 46 283 рубля при 12,4% совместителей, государственное управление и обеспечение военной безопасности — 40,3 тыс. рублей, обеспечение электрической энергией, газом и паром — 45,59 тыс. рублей.

Где самые низкие зарплаты в Татарии?

Список отраслей-аутсайдеров по размеру зарплаты возглавляют сельское и лесное хозяйства — 23,5 тыс. рублей. Почти нога в ногу с ним идут гостиничная сфера и сфера общепита — 23,78 тыс. рублей. Третье место досталось сегменту «деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» — 24,33 тыс. рублей.

Tatarstan.ru Сельскохозяйственная ярмарка. Татария

Бюджетные сегменты, которым зарплаты были подняты в том числе и в рамках майских указов, оказались также в числе тех, кто недобрал до средней по региону (если учитывать показатель с малым бизнесом): образование — 29,17 тыс. рублей, здравоохранение — 35,77 тыс. рублей.

При этом, если рассматривать по отдельности, то педагоги детсадов, к примеру, имели ещё более низкий доход — 28,96 тыс. рублей. Педагоги школ также за три квартала недобрали до средней по региону — 32,81 тыс. рублей. В районе 32−33 тыс. рублей за этот период также зарабатывали сотрудники, относящиеся к младшему, среднему медперсоналу, соцработники и работники учреждений культуры.