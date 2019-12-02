Москва, , 05:50 — REGNUM В шести российских регионах доля работников, чьи заработные платы составляют более 100 тыс. рублей в месяц, более 20%. Рейтинг регионов публикует РИА Новости.

Так, каждый пятый житель Сахалинской области получает более 100 тысяч рублей в месяц (20,9%). Каждый четвертый — в Ненецком АО (25,0%) и Магаданской области (26,1%) и Москве (27,4%). Почти каждый третий работающий получает аналогичную зарплату в Ямало-Ненецком (31,7%) и Чукотском АО (32,1%).

Всего в Российской Федерации работающих граждан с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц 7%. Завершают рейтинг Республика Калмыкия, Псковская, Ивановская, Орловская области, Республика Мордовия и Кабардино-Балкария. В этих регионах 100-тысячную зарплату получают менее 1% граждан.