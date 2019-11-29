«С политической точки зрения объединение на лингвистической почве весьма сомнительно. Можно создать нечто подобное Русскому миру и проводить программы по культурному взаимодействию без политики, и это было бы нормально. Но если мы говорим о тюркском мире как о политическом объединении с попытками внедрения военного компонента сотрудничества — это очень странно. В формате Центральной Азии — нереально», — сказал профессор Казахстанско-Немецкого университета Рустам Бурнашев, комментируя ИА REGNUMвстречу президентов стран Туркестана в Ташкенте.

President.uz Консультативная встреча глав государств Центральной Азии. 29 ноября 2019 года, Ташкент

Аналитик скептически относится к идее Совета сотрудничества тюркоязычных государств. По его мнению, идея о Тюркском совете не могла быть озвучена на встрече лидеров региона по нескольким причинам.

«Во-первых, интеграция стран Центральной Азии на основе лингво-культурологической части серьезно ограничена из-за Таджикистана, который тюркским государством не является», — сказал Бурнашев.

Он напомнил, что «до недавнего времени Узбекистан тоже прохладно относится к этому объединению и стал его частью совсем недавно» (официально Ташкент вступил в Тюркский союз в октябре 2019 года — прим. ИА REGNUM).

«С политической точки зрения объединение на лингвистической почве весьма сомнительно. Можно создать нечто подобное Русскому миру и проводить программы по культурному взаимодействию без политики, и это было бы нормально. Но если мы говорим о тюркском мире как о политическом объединении с попытками внедрения военного компонента сотрудничества — это очень странно. В формате Центральной Азии — нереально».

Третьей причиной своего скептического отношения к этой затее Бурнашев назвал «доминирующее влияние в этой структуре нерегионального актора — Турции».

Что касается самой встречи лидеров государств в Ташкенте, то Бурнашев характеризует ее как «попытку позиционирования стран в региональном формате».

«Официальное обозначение мероприятия в формате консультационной встречи в Ташкенте и такой же встречи в Казахстане в 2018 году показательно. Это декларация намерений и обозначение готовности видения стран Центральной Азии в региональном формате. И поэтому за рамки традиционных вопросов, которые обсуждаются уже лет 30, диалог не выходит. Остается надеется, что в дальнейшем уже на уровне правительств стран региона буду разработаны конкретные механизмы работы по выбранным направлениям», — подчеркнул собеседник ИА REGNUM.