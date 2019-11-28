Ташкент, , 20:55 — REGNUM В Ташкенте 29 ноября состоится Консультативная встреча глав государств Центральной Азии — формат, инициированный президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в целях поддержания регулярного доверительного диалога и выработки согласованных подходов по актуальным региональным вопросам.

Как отмечает МИД Узбекистана, предложение о проведении подобных встреч Мирзиёев впервые озвучил на 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2017 года.

«На состоявшейся в ноябре того же года международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и взаимного процветания» в Самарканде эта идея была развита в целостную программу, реализация которой позволила кардинально изменить политическую атмосферу в регионе», отмечает МИД.

Инициатива Узбекистана по проведению Консультативных встреч на высшем уровне была поддержана всеми странами региона, и первая встреча лидеров центральноазиатских республик прошла в Нур-Султане 15 марта 2018 года.

Среди достигнутых за последние годы результатов — позитивные сдвиги в вопросе делимитации и демаркации государственных границ, ставшие важным фактором обеспечения мира, стабильности и безопасности в Центральной Азии, активизация торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия, возобновление авиасообщения между столицами республик, открытие новых контрольно-пропускных пунктов и другое.

«Центральная Азия, в течение тысячелетий способствовавшая диалогу и взаимопроникновению мировых культур, языков и религий, сегодня, обладая значительным энергетическим и природно-ресурсным потенциалом, уникальными транспортно-коммуникационными возможностями, вновь приобретает важное геополитическое значение в качестве одного из ключевых элементов в системе обеспечения мира, стабильности, безопасности и устойчивого развития всего Евразийского континента», — отмечает МИД.

Ведомство подчеркивает, что в данном контексте предстоящая встреча лидеров стран Центральной Азии в Ташкенте призвана стать еще одним важным шагом на пути к укреплению взаимного доверия, как одного из основных принципов регионального сотрудничества между государствами, развитию равноправного и взаимовыгодного партнерства во имя благополучия и процветания народов, проживающих на этом обширном пространстве