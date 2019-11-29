В следующем месяце, 1 декабря, бывший министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, наконец, вступит в должность председателя Европейской комиссии. Она пообещала, что под её руководством Еврокомиссия сможет предотвратить сценарий, на который недавно указал президент Франции Эммануэль Макрон, заявив, что ЕС может «исчезнуть геополитически» на фоне усиливающегося китайско-американского соперничества, пишет директор Европейского совета по международным отношениям Марк Леонард в статье для издания The Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

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Безусловно, Европейский союз представляет собой самый большой рынок в мире, он занимает второе место после США по уровню оборонных расходов, его дипломатический корпус насчитывает 55 тыс. человек, а его фонд помощи в целях развития является самым большим в мире. Но эти сильные стороны подрывает фрагментация европейской мощи, которая имеет место как между государствами-членами, так и внутри европейских стран. В то время как Китай и США всегда искусно сочетают геополитику с собственными экономическими интересами, ЕС упорно продолжает считать, что это две разные повестки дня.

Урсула фон дер Ляйен в Европарламенте

Если фон дер Ляйен хочет создать эффективную с геополитической точки зрения Еврокомиссию, ей нужно будет разрешить семь ключевых вопросов. Во-первых, необходимо достигнуть единства по Европейскому зелёному соглашению, которое она включила в число своих главных приоритетов. Вопрос не только в том, сможет ли она добиться от ЕС эффективного ответа на изменение климата, но и в том, сможет ли она предотвратить превращение данного вопроса в ещё один повод для войны между западными государствами — членами ЕС и когортой стран в Центральной и Восточной Европе.

Избиратели в Чешской Республике, Польше и Словакии неоднозначно относятся к тому, нужно ли вообще решать проблему изменения климата. Если Еврокомиссия под руководством фон дер Ляйен не предпримет нужных шагов для привлечения на свою сторону этих групп населения, то Европейское зелёное соглашение может повторить судьбу европейской политики во время кризиса евро и миграционного кризиса, когда маргинальные избирательные округа ЕС почувствовали пренебрежение со стороны более влиятельных европейских игроков (многие из которых были чётко убеждены в собственном моральном превосходстве).

Во-вторых, Еврокомиссии фон дер Ляйен предстоит рассмотреть возможные контрмеры в ответ на решение США использовать доллар в качестве оружия. С тех пор как президент США Дональд Трамп вывел Соединённые Штаты из ядерного соглашения с Ираном, его администрация фактически стала указывать, с кем европейские компании могут торговать, а с кем нет, угрожая санкциями тем компаниям, которые решатся вести дела с Ираном. Таким образом, задача Еврокомиссии состоит в том, чтобы определить области, в которых американские компании асимметрично зависят от ЕС, и где европейские санкции могут быть использованы с максимальной эффективностью. Эта стратегия уже доказала свою эффективность в рамках борьбы с автомобильными пошлинами.

Американская таможня. Пошлины

В-третьих, фон дер Ляйен придётся заняться вопросом европейской обороны. Данный вопрос разделил ЕС на три лагеря. В первом находятся французы, которые стремятся к европейской стратегической автономии и хотят положить конец зависимости блока от США. Второй лагерь, воплощением которого стала Польша, выступает за «стратегическое рабство» и хочет дополнительно укрепить трансатлантические отношения за счёт увеличения поставок американского оборудования и создания «Форта Трамп». Польша хочет, чтобы США остались на континенте. В третий лагерь входит Германия, которая выступает за «стратегическое терпение», основанное на надежде, что возможный уход Трампа с поста президента США позволит вернуться к нормальной жизни. Единственный способ примирить эти взгляды — усилить вклад ЕС в НАТО, чтобы он стал лучшим партнёром США.

В-четвертых, Еврокомиссия фон дер Ляйен должна пересмотреть конкурентную политику ЕС, которая в настоящее время сосредоточена только на государственной помощи и других недобросовестных практиках в европейском блоке, игнорируя при этом недобросовестную конкуренцию из-за рубежа. В-пятых, новая Еврокомиссия должна будет разработать механизм проверки иностранных инвестиций, который одновременно защитил бы чувствительные сектора промышленности и предложил бы компенсацию государствам — членам ЕС, если их попросят отказаться от иностранного капитала. В дополнение к созданию общих процедур проверки ЕС должен предоставить Еврокомиссии право накладывать вето на иностранные инвестиции по соображениям безопасности, при этом Европейский Совет должен сохранить за собой право голоса (путём голосования квалифицированным большинством).

В-шестых, потребуется создать европейское агентство по киберзащите, которое могло бы с достоинством носить своё название. В частности, новые лидеры ЕС должны преобразовать агентство кибербезопасности ЕС (ENISA) в хорошо укомплектованное и хорошо финансируемое учреждение.

West Point — The U.S. Military Academy На страже кибербезопасности

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Наконец, фон дер Ляйен должна будет превратить Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития в эффективный противовес китайской инициативе «Один пояс — один путь». До настоящего времени ЕС не использовал стратегический подход к изменению глобальной финансовой архитектуры, а его реакция на глобальную инвестиционную и развивающую деятельность Китая в лучшем случае была робкой. Предоставление ЕИБ и ЕБРР возможности финансирования проектов за пределами ЕС поможет восполнить существующий пробел. Более того, это позволило бы ЕС оказывать помощь странам, сталкивающимся с финансовым кризисом, в случае, если США или Китай попытаются заблокировать помощь со стороны МВФ или других учреждений.

В каждой из этих семи областей ЕС потенциально может стать ключевым глобальным игроком, способным противостоять другим великим державам. Но каждый из этих вызовов требует подлинного единства между европейцами и беспрепятственной совместной работы между институтами ЕС и правительствами стран-членов.

Вместо того, чтобы разбираться с каждым из этих вопросов по отдельности, фон дер Ляйен следует заключить грандиозную сделку, которая позволила бы придать реальное значение и форму европейской политике в течение следующих пяти лет.