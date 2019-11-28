Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке министра ВМС США Ричарда Спенсера в Twitter. Основная причина отставки заключалась в том, что министр не последовал совету Трампа относительно главного старшины морского спецназа Эдварда Галлахера. Трамп не хотел, чтобы Галлахера выгнали из «морских котиков». Главного старшину обвинили в том, что он зарезал раненого боевика ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2017 году, его также обвинили и в других инцидентах, в том числе в убийстве школьницы и пожилого мужчины, а также в последующем препятствовании правосудию. В июле 2019 года военный суд оправдал Галлахера по большинству обвинений, но признал его виновным в том, что он позировал на фото с телом зарезанного им боевика, пишет Виджай Прашад в статье для Independent Media Institute (IMI).

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

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История Галлахера попала на первые полосы газет только благодаря вмешательству со стороны Трампа. Обычно, когда в отношении того или иного военнослужащего выдвигают обвинения в совершении военных преступлений или других «противоправных действий», иногда проводят расследование, а затем эти обвинения просто растворяются в воздухе. За последние 16 лет накопились горы отчётов о военных преступлениях, совершённых в Афганистане и Ираке. США — НАТО начали военные действия в Афганистане в 2001 году. В Ираке США начали войну в 2003 году. В этих странах едва ли проходит день без военных преступлений.

Archive.defense.gov Солдат США. Афганистан

Ещё 21 декабря 2001 года в ООН обратили внимание на сообщения о «массовой казни заключённых после ареста». Сообщалось о том, что около 2 тыс. заключённых талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «задохнулись или были застрелены в контейнеровозах» в Афганистане, согласно отчёту международной правозащитной организации Physicians for Human Rights. В 2009 году стало ясно, что администрация бывшего президента США Джорджа Буша — младшего препятствовала расследованию этого зверства. Перед судом за это военное преступление так никто и не предстал.

Что такое «военное преступление»? Римский статут Международного уголовного суда (МУС), вступивший в силу в 2002 году, разработали в 1998 году. Он гласит, что определяет военное преступление — это «серьёзное нарушение законов и обычаев, применимых в международных вооруженных конфликтах в установленных рамках международного права». К военным преступлениям относятся нападения на гражданских лиц, нападения на тех, кто сдался, нападения с использованием биологического и химического оружия, а также нападения на медицинские и культурные учреждения.

США вышли из МУС. Вашингтон помог создать МУС, но затем решил изменить свой курс и выйти из-под юрисдикции суда. В 2002 году Конгресс США принял Закон о защите американских военнослужащих, который позволяет правительству США «использовать все средства» для защиты своих войск от прокуроров МУС. Статья 98 Римского статута не требует от государств передачи разыскиваемых военных третьей стороне, если эти государства подписали соглашение об иммунитете с третьей стороной, поэтому правительство США призвало страны подписать эти «соглашения по статье 98», чтобы предоставить своим войскам иммунитет от судебного преследования.

OSeveno Здание Международного уголовного суда. Гаага, Нидерланды

Огромное количество доказательств, подтверждающих причастность американских военных к совершению военных преступлений в Афганистане и Ираке, легло тяжким грузом на авторитет МУС. В 2016 году, после проведения десятилетнего расследования, МУС опубликовал доклад, в котором было указано на существование «разумной основы» для дальнейшего расследования военных преступлений, совершённых различными силами в Афганистане, включая талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вооружённые силы США, а также ЦРУ. В 2017 году МУС выпустил более подробное описание военных преступлений. После этого давление на МУС усилилось.

Администрация Трампа через своих представителей — советника по национальной безопасности Джона Болтона и государственного секретаря США Майка Помпео — дала понять МУС, что если он возбудит дело против войск США, то администрация Трампа станет преследовать прокуроров и судей МУС. США отозвали въездную визу прокурора Международного уголовного суда Фату Бенсуды, которая направлялась в США, чтобы выступить в ООН. Таким образом, США дали понять, что они не собираются играть честно.

Вскоре после этого, в апреле 2019 года, в МУС заявили, что не станут продолжать дело против Соединённых Штатов или любых других воюющих сторон в Афганистане, обвиняемых в совершении военных преступлений. Трамп назвал деятельность МУС «незаконной», заявив, что данное решение МУС — это «победа не только для патриотов, но и с точки зрения принципа верховенства права».

Сотрудники МУС были встревожены решением суда. Они попытались оспорить данное решение, опасаясь того, что в случае, если мафиозная тактика Вашингтона воспрепятствует деятельности суда, то МУС полностью утратит остатки своей легитимности.

Главным союзником США в войнах в Афганистане и Ираке была Великобритания. Недавно на британском телевидении продемонстрировали страшные доказательства, указывающие на британские военные преступления в Ираке. В 2017 году в МУС заявили, что у суда есть «достоверные» доказательства того, что вооружённые силы Великобритании совершили ужасные военные преступления, в том числе убийства, пытки и изнасилования, в период с 2003 по 2009 год. Сообщений о военных преступлениях становилось всё больше, но конкретных ответных действий так и не последовало. Теперь, учитывая новые разоблачения, о которых рассказали в британской документальной программе Panorama на канале BBC, в МУС заявили, что, скорее всего, дело против Великобритании будет возобновлено.

Солдаты британской армии

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Нет никаких сомнений в том, что, справедливое рассмотрение дела Соединённого Королевства обязательно вызовет много вопросов в отношении действий старшего партнёра Великобритании, США. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что он хочет принять законодательство, которое, как и в США, предоставит иммунитет британским войскам. В Лейбористской партии Джереми Корбина, наоборот, заявили, что приветствуют расследование.

Бывший Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан назвал войну США в Ираке «незаконной». Никто, даже Бенсуда, никогда не предлагал посадить на скамью подсудимых Джорджа Буша или бывшего британского премьер-министра Тони Блэра. Искать справедливость нужно не на уровне Галлахеров, а на уровне их политических руководителей, которые должны ответить не только за конкретные случаи военных преступлений, но за всю войну и совершённые в ходе неё преступления.