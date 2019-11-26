26 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Максим Исаев, , 11:52 — REGNUM Жители Гонконга нанесли сокрушительный удар по политическому истеблишменту города в воскресенье, 24 ноября, когда на выборах в районные советы была зафиксирована рекордная явка избирателей и беспрецедентная победа демократического лагеря. Демократические кандидаты заняли почти 90% доступных мест, утроив свой предыдущий результат, пишет журналист под псевдонимом Майкл Делани в статье для издания The Foreign Policy.

Протесты в Гонконге

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Почему эти выборы имеют важное значение? Районные советы Гонконга обладают незначительной властью, а местные выборы, как правило, не вызывают особого интереса, потому что в прошлом многие кандидаты выдвигались без особого сопротивления со стороны Пекина. Одним из главных требований протестующих, которые вышли на улицы Гонконга в 2019 году, стало введение действительно всеобщего избирательного права — в настоящее время главу администрации Гонконга избирает совет, состоящий из 1 тыс. 200 человек. Также кандидатуру главы Гонконга должны одобрить в Пекине. Выборы в законодательный совет Гонконга (LegCo), определяющий состав самого правительства, находятся под сильным влиянием со стороны групп, обычно связанных с пропекинским лагерем, которые выдвигают 35 из 70 членов LegCo.

Парламент Гонконга Tksteven

Районные советы уже давно являются оплотом пропекинских сил. Партии, связанные с Коммунистической партией Китая (КПК), такие как Демократический альянс за улучшение и прогресс Гонконга (DAB), Новая Народная партия и Федерация профсоюзов, поддерживаемая Пекином, получают лучшее финансирование и координируют свою деятельность, редко выдвигая кандидатов против друг друга. Продемократические партии обычно сфокусированы на более широких проблемах избирательного права и реформ, в то время как «синие» пропекинские партии пользуются солидной репутацией при решении таких банальных проблем, как содержание дорог, общественная деятельность, и проблем, связанных с источниками средств к существованию.

Но силы, связанные с истеблишментом, и продемократические силы восприняли выборы, прошедшие 24 ноября, как референдум по пяти требованиям, которые выдвинули протестующие. Сами политические партии играют относительно небольшую роль в Гонконге по сравнению со всей системой. Продемократические силы представляют собой союз нескольких небольших партий, в то время как силы истеблишмента сосредоточены вокруг DAB, но также включают в себя ряд других партий. При этом оба лагеря имеют многочисленных независимых представителей.

С июня 2019 года в Гонконге продолжаются массовые протесты, первоначально спровоцированные запланированным законом об экстрадиции жителей Гонконга на материковый Китай. Победа пропекинских сил на выборах подтвердила бы утверждение главы администрации Гонконга Кэрри Лам о том, что протесты — это дело рук экстремистов, лишённых поддержки со стороны молчаливого большинства. Победа продемократических сил явным образом опровергла утверждение Лам. «Это также является предупреждением правительству о том, что общественность настаивает на выполнении пяти требований», — заявил представитель Демократической партии Рой Квонг. В своём официальном заявлении, опубликованном в понедельник, 25 ноября, Лам пообещала, что правительство «прислушается к мнению представителей общественности».

Флаги КНР и Гонконга Ziko van Dijk

Казалось, что выборы вообще могли не состояться. В предыдущие недели представители властей Гонконга неоднократно поднимали вопрос о переносе даты голосования либо об его отмене по соображениям безопасности. Информация о том, что избирательные участки будут контролировать усиленные отряды полиции, вызвала дополнительное беспокойство среди общественности, однако присутствие полиции было минимальным в день выборов.

Опасаясь, что продолжительность голосования может быть сокращена, избиратели постарались проголосовать как можно раньше. К 13:30 явка уже превысила показатели всех предыдущих выборов в районные советы. К 22:30 свои голоса отдали почти три миллиона человек, а уровень явки достиг 71,2% — это самые масштабные выборы, когда-либо проводившиеся в Гонконге. В 2015 году в выборах приняли участие 1,4 млн человек (47% зарегистрированных избирателей), тогда 70% мест в районных советах заняли сторонники Пекина. В настоящий момент 17 из 18 районных советов Гонконга оказались под контролем продемократических сил.

Какое значение эти выборы имеют для будущего Гонкога? Несмотря на символическую победу, представители продемократических сил не торопятся праздновать её. Районные советы «бессильны», написал в Twitter политик Конг Цунг-ган. «Нам нужно всеобщее избирательное право для LegCo и главы администрации. Мы проголосовали за жёлтое правительство, но куда бы мы ни посмотрели, те, кто находится у власти, — красные», — добавил Цунг-ган.

Протесты в Гонконге

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Тем не менее районные советы обладают определёнными властными полномочиями. Их члены занимают 117 мест в избирательном комитете, состоящем из 1 тыс. 200 человек, который выбирает главу администрации Гонконга. Также районные советы могут оказать влияние на местах на представителей спорта и культуры. Учёный-правовед Бенни Тай, оказавшийся в тюрьме за участие в протестных акциях 2014 года, считает, что результаты выборов имеют важное значение. В 2017 году Тай предложил согласованную схему голосования на выборах в районные советы, которую он назвал «Проект шторм», призванный подорвать способность Пекина контролировать процесс выборов главы администрации Гонконга. «Мы должны… в полной мере использовать все доступные конкурентные выборы, чтобы ими перестали управлять. Таким образом, мы вынудили бы местное и центральное правительство изменить систему», — заявил Тай в интервью South China Morning Post в 2019 году.

В следующий раз выборы главы Гонконга состоятся в 2022 году, однако до этого момента продемократическим силам ещё предстоит преодолеть возможные процедурные изменения, которые Пекин попытается навязать. Если Пекин посчитает, что кандидат на пост главы администрации Гонконга слишком сильно благоволит демократам, то он почти наверняка заблокирует этого кандидата, что может привести к ещё одному политическому кризису. Пока что продемократическому лагерю нужно довольствоваться тем давлением, которое удалось оказать на главу администрации Гонконга благодаря результатам выборов.