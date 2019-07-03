3 июля 2019 | Время чтения 9 мин

К Дню независимости Соединённых Штатов Америки в общественно-политической дискуссии как никогда ранее в истории этой страны широкого обсуждаются левые идеи. Аналитики ИА REGNUM, основываясь на практических примерах, предполагают, что по результатам ближайших или последующих президентских выборов в США страну сможет возглавить социалист.

Иван Писарев, Дмитрий Шелест, , 19:39 — REGNUM

К Дню независимости Соединённых Штатов Америки в общественно-политической дискуссии как никогда ранее в истории этой страны широко обсуждаются левые идеи. Полемика, развернувшаяся в отношении социализма в сегодняшних Соединённых Штатах, хорошо объясняется публицистом Эндрю Левайном. Он без оговорок утверждает, что и современные республиканцы, и демократы «…существуют, чтобы служить по преимуществу капиталистическому порядку». В свою очередь, привлекательность левых идей связана и с тем, что американские социалисты — это, как правило, эгалитаристы того или иного толка. И теперь уже и многие представители Демократической партии США начинают называть себя «социалистами».

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тем не менее, когда мы говорим о социализме в современной Америке, следует помнить, что площадка левых идей, появившись более сотни лет назад под сильным влиянием европейских социалистов-эмигрантов, переехавших в США, была «зачищена» в годы маккартизма, в 50-х годах. И даже после того, как сам спившийся сенатор был подвергнут остракизму, все левые движения в Соединённых Штатах в последующем существовали под гнётом навешенного на них ярлыка Red Scare («Красная угроза»).

В дальнейшем влияние достижений советского проекта, молодёжные «революции» 60-х годов, антиколониальные и антивоенные движения сформировали специфическую повестку для американских левых. Сегодняшняя совокупность левых идей — это сплав частной инициативы граждан и коммунитаризма. Если добавить сюда неотъемлемые атрибуты всего левого фронта США: борьба за сохранение окружающей среды, права меньшинств, вторые роли по сравнению с профсоюзами в отстаивании прав трудящихся, внешнеполитическое невежество при фрагментированном восприятии общества, то мы получим «новых идеалистов» более близких не Марксу, а к младогегельянцам. Стоит учесть, что американский социализм не стоит на месте, и к современной повестке американских левых добавились такие вопросы, как бесплатность высшего образования и медицинского обеспечения, федеральные гарантии трудоустройства, снижение уровня насилия полиции в отношении черного населения, прекращение разделения детей и их депортированных родителей-эмигрантов, введение запрета на свободное обращение с оружием, безусловный базовый доход и так далее.

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Демократические социалисты Америки на Occupy Wall Street (cc) David Shankbone

Эти традиционные и современные левые идеи вошли в повестку правящей элиты Соединённых Штатов. И вот уже в XXI веке консерваторы упрекают 44-го президента США Барака Обаму в приверженности социализму. Одновременно в Америке последовательно проводилось ограничение социальных инициатив «левого» толка под влиянием американских транснациональных корпораций. Парадоксальное на первый взгляд утверждение Карла Маркса о том, что империя разрушает средний класс, получило своё развитие в новом столетии. На уровне домохозяйств постепенно снижались горизонты планирования, а для среднего американца формировались ожидания, далёкие от «Американской мечты». Ипотечный кризис 2007—2008 годов, повлёкший разорение или снижение уровня доходов рядовых граждан США, при упрочении позиций финансового капитала вместе с этим продемонстрировал, опять же вспоминая марксистскую терминологию, «праздник космополитического мошенничества».

На наш взгляд, значимым отражением того, что в американском обществе наметилась новая тенденция, стало движение «Оккупируй Уолл Стрит» (Occupy Wall Street) в сентябре 2011 года, когда часть Америки вполне чётко высказалась против «космополитического мошенничества» горстки дельцов-психопатов, выразив это в лозунге «We are the 99%!» («Нас 99 процентов!»).

Приход Дональда Трампа в Овальный кабинет Белого дома в 2016 году стал таким же знаком постепенного изменения курса американского общества. Подобная ситуация связана и с провальными предвыборными тезисами Хиллари Клинтон в президентской гонке 2016 года, в которых она попыталась обобщить свои планы и обещания как невнятный «прагматический прогрессизм». Дальнейшие шаги демократов на политическом поле были направлены на реализацию «антитрампистской тактики» клинтоновского разлива (прежде всего, в лице Джо Байдена как предполагаемого кандидата от демократов в 2020 году), которая, по крайней мере на 2019 год, не смогла объединить Демократическую партию в единый фронт.

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Хиллари Клинтон (cc) Gage Skidmore

В свою очередь, 45-й президент США, поляризовав нацию, невольно подстегнул распространение социалистического движения в широком, внепартийном смысле. И вот уже Берни Сандерс собирает вокруг себя университетскую молодёжь, Александрия Окасио-Кортес становится конгрессвумен от штата Нью-Йорк, Рашида Тлаиб выдвигается в Конгресс США от штата Мичиган, а демократ, ветеран войны в Ираке Тулси Габбард выступает против империализма Соединённых Штатов.

Двумя наиболее известными фигурами социалистов в современной американской политике являются фигуры сенатора Берни Сандерса и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, или как её ещё часто называют AOC по её инициалам в английском языке.

Берни Сандерс является ветераном американской политики. Будучи активистом за гражданские права ещё в 60-х годах, в 70-е Сандерс занимался общественной деятельностью, в 80-е был мэром Берлингтона, крупнейшего города Вермонта, в 90-е и нулевые был конгрессменом и позднее — сенатором от штата Вермонт. Сандерс безуспешно пытался участвовать в президентских выборах в США 2016 года, проиграв праймериз своему конкуренту из Демократической партии США Хиллари Клинтон. В период предвыборной кампании, несмотря на свой преклонный возраст, Сандерс был поддержан в основном американской молодёжью, позиционируя себя в качестве демократического социалиста, и впервые введя термин «социализм» в американский политический дискурс в положительном свете. Конкуренция между Клинтон и Сандерсом глубоко расколола электорат Демократической партии так же, как и победа Трампа после выборов внесла глубокий раскол в ряды электората Республиканской партии.

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Берни Сандерс (cc) Gage Skidmore

В отличие от Сандерса у Окасио-Кортес пока ещё короткая история личного участия в политике. Однако «короткая» не обозначает «незвёздная»: Александрия — самая молодая в истории США конгрессвумен с миллионами поклонников по всей стране. Избирателям импонируют её происхождение из простой семьи пуэрториканских эмигрантов, опыт работы официанткой после окончания Бостонского университета и её борьба за права простых американцев. Избиратели идентифицируют себя с ней, что обеспечивает ей высокие рейтинги, в отличие от рейтингов, например, детей президента Трампа, которых принято высмеивать во всех вечерних комедийных шоу в США наряду с фигурой самого президента.

Сандерс и Окасио-Кортес, будучи членами общественно-политической организации «Демократические социалисты Америки» (Democratic Socialists of America), в силу своей харизмы и нарастающей популярности левых идей пользуются большой популярностью в интернете и соцсетях. Ролики с их участием просматривают десятки миллионов людей не только в США, но и по всему миру, а количество запросов на слово «социализм», по данным составителей словаря Merriam-Webster, выросло на 1500% после победы Окасио-Кортес на партийных праймериз перед всеобщими выборами в Конгресс в 2018 году.

Исторически так сложилось, что в США шаги политиков социалистической направленности и общественные настроения левого толка игнорируются со стороны традиционных политических сил. Социализм как политическое течение подвергается жестокой критике, в которой в качестве аргументации используются гиперболизация конкретных недостатков социалистической системы (прежде всего, речь идёт о Советском Союзе) и прямая ложь относительно советского прошлого России. И если ранее использовался термин «Красная угроза» (Red Scare), то теперь с подачи Трампа продолжают жонглировать терминологией, применяя унизительное Red Menace («Красная зараза»). Как отметила национальный директор «Демократических социалистов Америки», Мария Суарт (Maria Suart): «Наши противники преднамеренно, говоря о капитализме, подразумевают свободу, а, говоря о социализме, проводят параллели только с авторитаризмом».

Демократические социалисты Америки (cc) Pax Ahimsa Gethen

Тем не менее, согласно данным опроса Harvard-Harris Poll, который проводился в сотрудничестве с Центром политических наук Гарвардского университета в 2019 году, 56% молодёжи в возрасте от 18 лет до 24 года поддерживает социализм, в то время как среди аудитории опроса в возрасте от 25 до 34 лет капитализм поддерживают 52% опрошенных, а в целом среди всех опрошенных возрастных групп социалистические идеи близки соответственно 48% опрошенных. Изменение взглядов с увеличением возраста становится более очевидно в категории лиц 65 лет и выше: среди представителей этой возрастной группы 80% респондентов высказываются за капитализм. При этом около 27% американцев, считающих себя либералами, поддерживают социалистические идеи, а 64% уверены, что Демократическая партия США поддерживает социализм.

Конечно, в этих условиях готовность многих демократов «перекраситься», скорее, свидетельствует о попытках подстроиться под требования или надежды избирателей, чем о намерении создать Советские Соединённые Штаты Америки. Тем не менее продолжительный дрейф американской политической активности в этом направлении способен показать в не слишком отдалённом будущем уникальный пример трансформации общества. Уже на сегодняшний день очевидно, что левые идеи из периферии общественного пространства США переместились, как предмет дискуссии, в центр политической жизни. И если американские левые смогут создать единый фронт, то к 2020 году уровень их поддержки вырастет ещё процентов на десять, по крайней мере, среди молодёжи.

Вместе с тем на пути партийного развития левых идей в США стоит немало препятствий, таких как двухпартийная система, которая не даёт возможности закрепиться на политической арене в качестве крупной силы любой другой партии, будь то социалисты или зелёные; традиционные исторические фобии в отношении того, что связано с социализмом, который зачастую эвфемистически называют Sword; наличие не самых привлекательных примеров в виде таких стран, как социалистическая Венесуэла и коммунистическая Северная Корея и так далее.

Капитолий (cc) 12019

В качестве заключения отметим, что как бы кто ни относился к Соединённым Штатам Америки, необходимо признать, что американское общество обладает высокой способностью к адаптации. Америка всегда готова сорганизовываться на самом низовом уровне, будь то округ, маленький городок или инициативные граждане, объединившиеся в группу общественных интересов. Так американцы вполне могут и мобилизовать народное ополчение, и противостоять действиям неугодных корпораций, и собрать пожертвования. Отмечая такое свойство общественной деятельности в США, следует рассматривать американскую полемику относительно социалистических идей в виде полноправного или даже вероятного вектора «большой» американской политики как симптом назревающих перемен.

Первые перемены стали очевидны на выборах 2016 года в лице пришедшего к власти Дональда Трампа, антисистемность которого уже была тревожным предупреждением всем старым политическим кланам. В этом отношении претензии в адрес Вашингтона касательно его агрессивности, использования методов времён Холодной войны — это обвинения в адрес существующего истеблишмента, который в последующие 5−10 лет может полностью исчезнуть с политической арены Соединённых Штатов. Заглядывая в будущее, было бы наивным принимать в качестве прогнозной модели развития для США почившую советскую или ныне здравствующую китайскую модели социализма, переживающую кризис латиноамериканскую модель или даже процветающую шведскую модель социализма, однако происходящее в Америке сегодня даёт возможность разглядеть новый облик великой нации в следующем десятилетии, а возможно, и на временном отрезке до середины XXI века. И кто знает — может быть по результатам ближайших или последующих президентских выборов в США страну сможет возглавить социалист.