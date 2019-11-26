Президент США Дональд Трамп поторопился разыграть все свои тузы в игре вокруг ядерной программы Ирана, теперь он оказался в менее выгодной позиции по отношению к новой угрозе со стороны Исламской Республики. В Пентагоне предупредили, что иранский режим намерен приобрести современное вооружение, включая танки и реактивные истребители, к концу 2020 года, когда истечёт срок действия эмбарго на поставки оружия, введённого ООН, пишет журналист Бобби Гош в статье для издания Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Чтобы помочь заключению ядерного соглашения с Ираном в 2015 году, в ООН согласились пойти на компромисс, согласно которому начиная с октября 2020 года Иран получит возможность закупать оружие, которое он самостоятельно не производит. Иран уже ведёт переговоры с Россией о закупке истребителей Су-30, учебно-боевых самолётов Як-130, танков Т-90, систем ПВО С-400 и береговых ракетных комплексов «Бастион». Иран также может обратить внимание и на рынок китайской военной техники.

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Администрация Трампа делает всё возможное для того, чтобы продлить действие эмбарго на поставки оружия. В ходе недавнего заседания Совбеза ООН государственный секретарь США Майк Помпео предупредил, что предоставление Исламской Республике доступа к высокотехнологичному оружию «приведёт к новым потрясениям» на Ближнем Востоке.

Помпео прав. Иран использовал имеющиеся у него военные силы и возможности, чтобы поддержать режим президента Башара Асада в Сирии и вооружить «Хезболлу» в Ливане, а также ополченцев в Ираке и Йемене. Вероятно, Иран задействует новое оружие для того, чтобы усилить подконтрольные Тегерану группы и обострить угрозы для других региональных государств.

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Однако Помпео не стоит рассчитывать на сочувствие в Совете Безопасности ООН — и не только потому, что по крайней мере два других постоянных члена ООН (Китай и Россия), обладающих правом вето, являются потенциальными поставщиками оружия в Иран. Учитывая то, что США покинули ядерное соглашения, несмотря на многочисленные призывы этого не делать, звучавшие со стороны других участников соглашения, администрация Трампа, возможно, не сможет рассчитывать даже на поддержку со стороны Франции и Великобритании.

Самое мощное некинетическое оружие США — экономические санкции — может отпугнуть большинство производителей оружия. Настоящее испытание наступит, когда российские и китайские поставщики оружия будут выбирать между санкциями США и иранскими заказами на миллиарды долларов.

Санкции лишат этих поставщиков возможности вести бизнес в США и поставлять оружие в страны, которые заинтересованы в поддержании хороших отношений с американцами. Санкции также могут быть эффективно применены в отношении руководителей и должностных лиц. С другой стороны, отдельным лицам может потребоваться политическое давление со стороны Москвы и Пекина, чтобы заключить сделки.

Лучшее, что сможет сделать администрация Трампа, — ужесточить санкции, которые блокируют финансовые операции Исламской Республики, и надеяться на то, что иностранные производители оружия не станут вести дела с иранским режимом, который фактически является неплатёжеспособным.

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Какие действия могут предпринять Китай и Россия? У них могут появиться причины для того, чтобы не позволить Ирану стать слишком сильным в военном отношении. Россия конкурирует с Ираном за влияние в Сирии и, возможно, не хочет, чтобы Асад получил доступ к иранским танкам и самолётам. С другой стороны, Китай может прийти к выводу, что более сильный в военном отношении Иран получит дополнительные возможности для блокирования поставок с Ближнего Востока, которые необходимы для экономики Китая.

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Но в худшем случае Китай и Россия могут создать механизм, позволяющий обойти американские санкции и поставить под сомнение превосходство США в рамках мировой финансовой системы. Европейцы уже попробовали сделать что-то подобное, предложив механизм финансовых расчётов INSTEX для защиты торговли с Ираном. Но все европейские усилия сошли на нет, главным образом потому, что ни одна европейская компания не осмелилась бросить вызов американским санкциям.

Вопрос заключается в том, пойдут ли российские и китайские производители оружия на больший риск? Трампу и Помпео следовало бы сделать что-то большее, чем просто скрестить пыльцы.