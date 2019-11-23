23 ноября 2019 | Время чтения 5 мин

Несмотря на массу имеющихся против Трампа доказательств и, несмотря на те или иные действия его администрации, в конечном итоге может оказаться, что Трампу просто повезло с противниками.

Александр Белов, , 11:27 — REGNUM Если вы хотели бы разобраться в том, что может произойти в течение следующих 11 месяцев до президентских выборов 2020 года, вам следовало бы обратить внимание на комментарий бывшего сотрудника ЦРУ Уилла Херда, который всегда был одним из самых умеренных республиканцев в Палате представителей США, а теперь входит в состав комитета по разведке под руководством демократа. Херд всю неделю внимательно следил за разоблачающими показаниями против президента США Дональда Трампа, пишет журналист Майкл Херш в статье для издания The Foreign Policy.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Херд прошлым летом объявил, что отказывается от своего места в Техасе после окончания срока, дав понять, что он боится Трампа ещё меньше, чем раньше. Херд неоднократно демонстрировал свою готовность призвать Трампа к ответственности за его отвратительное поведение. Летом 2019 года Херд стал одним из четырёх республиканцев, которые проголосовали за осуждение расистских комментариев Трампа в отношении четырёх представительниц Демократической партии (Трамп велел им «убираться» туда, откуда они пришли). На этой неделе Херд раскритиковал пресловутые телефонные переговоры Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, назвав их «неуместными», а внешнюю политику Трампа ошибочной. Херд таким образом хотел намекнуть, что Трамп явным образом стремился смешать свои личные интересы с внешней политикой США. Но при всё при этом Херд отметил, что преступление должно быть «ясным и недвусмысленным», добавив, что он так и «не услышал доказательств, подтверждающих, что президент совершил подкуп или вымогательство».

Уилл Херд

Позиция Херда — это неплохой индикатор, на основе которого можно предположить, что произойдёт в течение следующих 11 месяцев. Лидеры демократов в Палате представителей, которые перешли Рубикон, начав слушания по импичменту, голосование по которому должно пройти в течение ближайших нескольких недель, потерпят эффектное поражение в Сенате, поскольку они, очевидным образом, вообще не смогли убедить в своей правоте республиканцев. Исследователи Джейк Шерман и Анна Палмер отметили, что расстановка сил в Палате представителей не изменилась: демократы не смогли получить дополнительные голоса. «Фактически, некоторые республиканцы предполагают, что даже несколько демократов могут проголосовать против импичмента», — добавили исследователи. Если вообще никто из республиканцев Палаты представителей не поддержит импичмент, то очень немногие республиканцы в Сенате, если таковые вообще будут, осмелятся выступить за импичмент. Действительно, в Сенате, в котором республиканцы получили большинство, потребуется огромное мужество, чтобы публично показать своё несогласие с мнением большинства, к которому принадлежишь, по столь важному вопросу, как смещение президента с занимаемой должности впервые в истории США.

Это означает большую победу для Трампа, который вступает в выборную кампанию 2020 года. Тем временем ведущие кандидаты в президенты США от Демократической партии снова вцепились друг в друга во время своих пятых дебатов, состоявшихся в среду вечером, 20 ноября.

Итак, что мы имеем? Бывший вице-президентс США Джо Байден — самый опытный кандидат от Демократической партии и человек, чьи заслуги не имеют себе равных среди всех участников предвыборной гонки, — кажется, не может найти собственную опорную базу, на что указывает медленное, но уверенное снижение рейтингов Байдена, согласно данным опросов в ключевых американских штатах. Что касается восходящей звезды Демократической партии Пита Буттиджича — мэра небольшого города, женатого на мужчине, то, как показывают опросы, на посту президента у него могут возникнуть проблемы из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Согласно опросу, который в конце октября провели Politico и Morning Consult, половина зарегистрированных избирателей США считают, что они готовы к президенту-гею, однако только 40% уверены, что к подобному готова страна.

Так кто остаётся? Сенатор Элизабет Уоррен — один из ведущих кандидатов в президенты США от Демократической партии, продемонстрировала впечатляющий рост, согласно опросам, однако её крупные планы в отношении национальной программы медицинского страхования «Medicare» многие демократы и независимые кандидаты до сих пор считают слишком либеральными. Это идеальная основа для республиканской стратегии на 2020 год, в рамках которой республиканцы намерены выдать демократов за социалистов.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен

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В начале ноября опрос, проведённый The New York Times совместно с Siena College, показал, что Трамп, несмотря на общие низкие рейтинги одобрения, смог сохранить за собой сильную поддержку в ключевых «колеблющихся» штатах (где исход голосования по выборам президента не ясен до последнего момента, так как основные претенденты имеют приблизительно равные шансы на победу), в которых он одержал победу в 2016 году. Демократов это должно насторожить. По сравнению с Трампом рейтинг Уоррен в этих «колеблющихся» штатах ниже, чем у Байдена или даже Берни Сандерса — ещё одного демократического кандидата в президенты США. Позднее заявили, что новые данные опросов показывают, что Трамп даже может получить дополнительные преимущества в Коллегии выборщиков в 2020 году по сравнению с 2016 годом. Другими словами, на этот раз Трамп может получить меньшую поддержку со стороны избирателей, но всё равно добиться переизбрания.

Несмотря на массу имеющихся против Трампа доказательств и, несмотря на те или иные действия его администрации, в конечном итоге может оказаться, что Трампу просто повезло с противниками.