Если вы хотели бы разобраться в том, что может произойти в течение следующих 11 месяцев до президентских выборов 2020 года, вам следовало бы обратить внимание на комментарий бывшего сотрудника ЦРУ Уилла Херда, который всегда был одним из самых умеренных республиканцев в Палате представителей США, а теперь входит в состав комитета по разведке под руководством демократа. Херд всю неделю внимательно следил за разоблачающими показаниями против президента США Дональда Трампа, пишет журналист Майкл Херш в статье для издания The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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Херд прошлым летом объявил, что отказывается от своего места в Техасе после окончания срока, дав понять, что он боится Трампа ещё меньше, чем раньше. Херд неоднократно демонстрировал свою готовность призвать Трампа к ответственности за его отвратительное поведение. Летом 2019 года Херд стал одним из четырёх республиканцев, которые проголосовали за осуждение расистских комментариев Трампа в отношении четырёх представительниц Демократической партии (Трамп велел им «убираться» туда, откуда они пришли). На этой неделе Херд раскритиковал пресловутые телефонные переговоры Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, назвав их «неуместными», а внешнюю политику Трампа ошибочной. Херд таким образом хотел намекнуть, что Трамп явным образом стремился смешать свои личные интересы с внешней политикой США. Но при всём при этом Херд отметил, что преступление должно быть «ясным и недвусмысленным», добавив, что он так и «не услышал доказательств, подтверждающих, что президент совершил подкуп или вымогательство».

Уилл Херд

Позиция Херда — это неплохой индикатор, на основе которого можно предположить, что произойдёт в течение следующих 11 месяцев. Лидеры демократов в Палате представителей, которые перешли Рубикон, начав слушания по импичменту, голосование по которому должно пройти в течение ближайших нескольких недель, потерпят эффектное поражение в Сенате, поскольку они, очевидным образом, вообще не смогли убедить в своей правоте республиканцев. Исследователи Джейк Шерман и Анна Палмер отметили, что расстановка сил в Палате представителей не изменилась: демократы не смогли получить дополнительные голоса. «Фактически, некоторые республиканцы предполагают, что даже несколько демократов могут проголосовать против импичмента», — добавили исследователи. Если вообще никто из республиканцев Палаты представителей не поддержит импичмент, то очень немногие республиканцы в Сенате, если таковые вообще будут, осмелятся выступить за импичмент. Действительно, в Сенате, в котором республиканцы получили большинство, потребуется огромное мужество, чтобы публично показать своё несогласие с мнением большинства, к которому принадлежишь, по столь важному вопросу, как смещение президента с занимаемой должности впервые в истории США.

Это означает большую победу для Трампа, который вступает в выборную кампанию 2020 года. Тем временем ведущие кандидаты в президенты США от Демократической партии снова вцепились друг в друга во время своих пятых дебатов, состоявшихся в среду вечером, 20 ноября.

Итак, что мы имеем? Бывший вице-президент США Джо Байден — самый опытный кандидат от Демократической партии и человек, чьи заслуги не имеют себе равных среди всех участников предвыборной гонки, — кажется, не может найти собственную опорную базу, на что указывает медленное, но уверенное снижение рейтингов Байдена, согласно данным опросов в ключевых американских штатах. Что касается восходящей звезды Демократической партии Пита Буттиджича — мэра небольшого города, женатого на мужчине, то, как показывают опросы, на посту президента у него могут возникнуть проблемы из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации. Согласно опросу, который в конце октября провели Politico и Morning Consult, половина зарегистрированных избирателей США считают, что они готовы к президенту-гею, однако только 40% уверены, что к подобному готова страна.

Так кто остаётся? Сенатор Элизабет Уоррен — один из ведущих кандидатов в президенты США от Демократической партии, продемонстрировала впечатляющий рост, согласно опросам, однако её крупные планы в отношении национальной программы медицинского страхования «Medicare» многие демократы и независимые кандидаты до сих пор считают слишком либеральными. Это идеальная основа для республиканской стратегии на 2020 год, в рамках которой республиканцы намерены выдать демократов за социалистов.

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен

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В начале ноября опрос, проведённый The New York Times совместно с Siena College, показал, что Трамп, несмотря на общие низкие рейтинги одобрения, смог сохранить за собой сильную поддержку в ключевых «колеблющихся» штатах (где исход голосования по выборам президента не ясен до последнего момента, так как основные претенденты имеют приблизительно равные шансы на победу), в которых он одержал победу в 2016 году. Демократов это должно насторожить. По сравнению с Трампом рейтинг Уоррен в этих «колеблющихся» штатах ниже, чем у Байдена или даже Берни Сандерса — ещё одного демократического кандидата в президенты США. Позднее заявили, что новые данные опросов показывают, что Трамп даже может получить дополнительные преимущества в Коллегии выборщиков в 2020 году по сравнению с 2016 годом. Другими словами, на этот раз Трамп может получить меньшую поддержку со стороны избирателей, но всё равно добиться переизбрания.

Несмотря на массу имеющихся против Трампа доказательств и несмотря на те или иные действия его администрации, в конечном итоге может оказаться, что Трампу просто повезло с противниками.