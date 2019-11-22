22 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Запустив процедуру импичмента и не обратив внимания на провалы в политике, допущенные Трампом, его оппоненты вновь оказались в популистской ловушке, противопоставив себя тем избирателям, доверие которых они хотят завоевать. Поэтому для демократов политическая цена импичмента может оказаться непомерно высокой.

Максим Исаев, , 10:45 — REGNUM Благодаря тому, что слушания по делу об импичменте транслируют в прямом эфире, американская общественность, наконец, услышала откровенные заявления о неправомерных действиях президента США Дональда Трампа и его злоупотреблениях властью. Свидетельства высокопоставленных чиновников, многие из которых служили США на протяжении десятилетий, проливают свет на действия американской администрации, которая мало заботится о соблюдении законности или надлежащего дипломатического поведения, пишут Мэтью Берроуз и Джулиан Мюллер-Калер в статье для издания The Hill.

Конгресс США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Посол США в ЕС Гордон Сондленд — союзник Трампа — подтвердил, что американская военная помощь Украине рассматривалась по принципу «услуга за услугу», поэтому президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно было публично объявить о начале расследования в отношении бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена. Единственная проблема заключается в том, что подобными проступками не удивишь ни противников Трампа, ни его сторонников.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп Gov.ua

После прозвучавших свидетельств нет никаких сомнений в том, что Палата представителей поддержит импичмент, однако данный политический гамбит может иметь опасные политические последствия. Республиканцы не проявляют никаких признаков нелояльности Трампу, а возможность того, что его импичмент поддержат две трети депутатов Сената, кажется маловероятной. Усилия демократов, направленные на то, чтобы задействовать конституционные средства для смещения президента с занимаемой должности, лишь предоставляют Трампу дополнительные возможности для того, чтобы отвлечь внимание общественности от невыполненных обещаний и укрепить свою избирательную базу с помощью популистской риторики.

В 2016 году общественное презрение к элитам и политическому истеблишменту США возобладало над стремлением к разумному и серьёзному руководству. Популистская риторика по-прежнему пользуется большим спросом в широких слоях американского общества, особенно в центральных районах страны. Даже несмотря на кучу невыполненных обещаний, рейтинг одобрения президента США особо не пострадал, поскольку его основная база поддержки осталась лояльной.

Этому есть простое объяснение. Независимо от личных особенностей и личных проступков, Трамп всё же выполнил своё первоначальное обещание, обеспечив поток ругательств в адрес вашингтонского истеблишмента. Кроме того, пагубная политика Трампа пока никак не отразилась на фондовом рынке и не привела к экономическим потрясениям — эти два фактора могут помешать переизбраться любому президенту. Демократы оказались в менее выгодном положении, поскольку Трамп не только смог приписать себе успехи экономической политики эпохи бывшего президента США Барака Обамы, но и направил общественное недовольство против вашингтонской элиты.

Барак Обама

Важно также обратить внимание на более широкую картину: доверие населения к государственным институтам остаётся низким, и, согласно результатам нового социологического опроса Axios/SurveyMonkey, две трети американцев недовольны или крайне недовольны тем, как идут дела в США. Эти избиратели, вероятно, отдадут свои голоса за Трампа, который не устаёт говорить о том, что коррумпированная элита направила США по неверному пути.

Демократы лишь усугубляют проблему, поскольку говорят на элитном языке, который не понимают за пределами Вашингтона, особенно в центральных районах страны. Кроме того, демократы не смогли объяснить, как сын бывшего вице-президента США Хантер Байден оказался в исполнительном совете нефтегазовой компании Burisma, и за что он ежемесячно получал десятки тысяч долларов. Для многих избирателей всё это гораздо больше напоминает коррупцию, чем требование Трампа, предъявленное украинскому президенту.

Популистский дискурс не ослабевает, особенно на фоне низкого уровня доверия общественности к способности демократических институтов решать проблемы. Неудивительно, что Трамп продолжает изображать себя в качестве политического аутсайдера, который осушит «болото» и разберётся с коррумпированной элитой.

Трамп и конгресс Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Страна всегда была разделена, но ещё важнее то, что в настоящий момент американцы живут в двух разных реальностях. Да, действия администрации Трампа угрожают американской демократии и подрывают репутацию страны за рубежом. Но либералы должны понять, что примерно половина Соединённых Штатов живёт в совершенно другом мире — мире, в котором Байдены связаны с коррупцией, а Трамп — это народный герой.

Запустив процедуру импичмента и не обратив внимания на провалы в политике, допущенные Трампом, его оппоненты вновь оказались в популистской ловушке, противопоставив себя тем избирателям, доверие которых они хотят завоевать. Поэтому для демократов политическая цена импичмента может оказаться непомерно высокой.