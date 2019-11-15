Москва, , 16:32 — REGNUM В Госдуме приветствовали решение Министерства юстиции России о включении в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, медиапроект «Север.Реалии», передает корреспондент ИА REGNUM 15 ноября.

Государственная дума РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы удовлетворены тем, что по материалам, представленным комиссией Госдумы, Министерством юстиции принято решение присвоить изданию «Север.Реалии» статус СМИ-иноагента», — заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарёв («Единая Россия»).

В комиссии были «неприятно удивлены тем, сколько нарушений законодательства допустили авторы материалов «Север.Реалии» всего за два месяца работы».

Особое возмущение обратившихся в комиссию, по его словам, вызвали попытки «Север.Реалии» привлечь внимание к идеям легализации наркотиков. СМИ, отметил депутат, также нарушало закон о выборах, «неоднократно проводя предвыборную агитацию, в том числе в «день тишины» и в единый день голосования».

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