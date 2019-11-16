Пока президент США Дональд Трамп продолжает вести торговую войну против Китая на Земле, реальная борьба за будущее экономическое доминирование развернулась у него над головой, причём буквально, пишет Намрата Госвами в статье для издания The Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Освоение космоса

Читайте также: Strategist: какие перспективы откроет перед человечеством «Космос 3.0»?

В конце октября 2019 года один из ведущих китайских политиков в области космоса объявил о планах КНР по созданию к 2050 году космической экономической зоны Земля — Луна, которая ежегодно могла бы приносить $10 трлн. Это в десять раз превышает амбиции США, о которых заявил министр торговли Соединённых Штатов Уилбур Росс в этом году. Китай обрисовал картину будущего, в рамках которой именно КНР, а не США, является ключевым игроком, устанавливающим нормы и правила в космической области, расположенной между Землёй и Луной.

Луна обладает богатыми ресурсами, включая гелий-3, который можно использовать в качестве ядерного топлива, а также воду, железную руду, титан и платину. Луна предлагает всё необходимое для того, чтобы человечество стало космическим видом. Это не научная фантастика: страна, которая создаст жизнеспособный опорный пункт на Луне, сможет первой воспользоваться космическими ресурсами стоимостью в триллион долларов.

Неудивительно, что Китай стремится вытеснить США в космической сфере и превратиться в космическую державу №1 к 2045 году. Эта цель является неотъемлемой частью «китайской мечты» председателя КНР Си Цзиньпина, закреплённой в конституции страны в 2017 году. Китай намерен стать ведущей мировой державой к 2049 году, как раз к 100-летнему юбилею со дня образования Китайской Народной Республики. С этой точки зрения космос имеет жизненно важное значение для КНР. К 2050 году, согласно прогнозам, Китай станет крупнейшей экономикой в мире. Для того, чтобы Китай смог удержать достигнутые позиции, его потребуется обширная добыча новых ресурсов, не все из которых к тому моменту будут доступны на Земле.

Cnsa.gov.cn «Чанъэ-4» на поверхности Луны

Китай готов играть по-крупному. Научный руководитель китайской программы исследования Луны Оуян Цзыюань ещё в 2002 году заявил, что Китай должен стремиться к добыче лунных ресурсов, отметив, что Луна может выступить в качестве огромного поставщика энергии. Как заявил Цзыюань, «кто первым покорит Луну, тот и выиграет». Два года спустя Китай запустил свою лунную программу. Пять лет спустя Китай запустил на окололунную орбиту автоматическую межпланетную станцию «Чанъэ-1». В 2019 году Китай посадил на противоположной стороне Луны аппарат «Чанъэ-4». Это настолько шокировало администрацию Трампа, что Белый дом поставил перед собой цель: вернуть американских астронавтов на Луну к 2024 году. В январе 2019 года Китай объявил, что он планирует создать постоянную исследовательскую базу на Южном полюсе Луны к 2036 году.

Эти амбиции кажутся более чем реальными. Доступ к огромным запасам энергии, необходимым для поддержки экономики, является ключевым мотивирующим фактором для создания космической экономической зоны Китая. Строительство промышленной базы на Луне необходимо для того, чтобы построить кольцо орбитальных электростанций для снабжения всей Земли постоянным «зелёным» электричеством. Эта концепция предполагает создание космической солнечной энергетики. В феврале 2019 года Китай направил первые инвестиции на создание первой в мире космической солнечной электростанции.

Читайте также: Bloomberg: США нужно сделать ставку на план «Б» в отношении КНР

Cnsa.gov.cn На поверхности Луны

Эта модель должна убедить США в том, что, когда Китай расписывает свои космические амбиции, он не блефует. Публичная презентация экономической зоны Земля — Луна предполагает, что уже ведётся официальное планирование. Нас предупредили, и нам не нужно будет удивляться, когда Китай начнёт предпринимать серьёзные шаги. Китай будет использовать космическую экономическую зону, чтобы привлечь к себе союзников и партнёров США, соблазнив их своими хищническими кредитами. Точно так же Китай действует в рамках своей инфраструктурной инициативы «Один пояс — один путь» при создании инфраструктуры за рубежом.

США и другие космические державы могут столкнуться с реальными стратегическими последствиями. Подобно тому, как Китай пытается расширить своё влияние на Земле, он может попытаться сделать то же самое и в космосе, что будет иметь огромные последствия для будущего демократии в Солнечной системе и за её пределами. У Соединённых Штатов пока ещё есть время и средства для того, чтобы установить нормы, регулирующие космическую деятельность и распределение космических ресурсов. Страна не должна тратить время впустую.