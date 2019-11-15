Максим Исаев, 15 ноября 2019, 11:19 — REGNUM Самая крупная проблема, с которой в настоящий момент столкнулись США, — это борьба со страной (Китаем), с которой они гораздо сильнее взаимосвязаны, нежели с любым предыдущим конкурентом. В Вашингтоне всё чаще раздаются призывы к полному отказу от отношений с Китаем. Несмотря на то, что вице-президент США Майк Пенс недавно заявил, что подобное разъединение не входит в официальную повестку дня Вашингтона, похоже, что американская администрация в отношениях с Китаем придерживается принципа «лучше перебдеть, чем недобдеть», ограничивая связи, которые кажутся рискованными, пишут Скотт Кеннеди и Джуд Бланшетт в статье для издания Bloomberg.
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Осознанно или нет, но подобный подход американской администрации подталкивает США и Китай к стремительному распаду отношений. При этом нет чёткого понимания масштабов сопутствующего ущерба и того, как именно должен выглядеть успешный исход такого начинания. Подобное разъединение сделает США беднее, а также ослабит их национальную безопасность. Нам необходимо установить более разумные рамки реагирования на политику Китая.
Разделение двух экономик может показаться отличной идеей, однако она базируется на трёх мифах. Во-первых, США и Китай не соединены между собой по принципу «вилка и розетка», в рамках которого могут существовать только два варианта: полная интеграция или полная автаркия. На самом деле существует широкий спектр взаимоотношений между двумя странами. Уровень интеграции сильно варьируется в разных секторах экономически и финансов.
Во-вторых, сторонники разъединения почему-то считают, что правительство США может полностью контролировать процесс, в то время как все остальные будут играть пассивную роль. На самом деле, несмотря на то, что Вашингтон может создавать определённые ограничения и препятствия на пути интеграции, компании и другие правительства, в том числе правительство Китая, также могут определять текущий процесс.
Когда президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «настоящим американским компаниям отдан приказ немедленно начать поиск альтернативы Китаю», американские руководители просто пожали плечами и продолжили заниматься своим делом. Некоторые компании вывезли из Китая часть своей продукции, предназначенной для глобальных рынков, но при этом увеличили инвестиции в китайскую экономику. Несмотря на новые меры по контролю за экспортом, многие американские компании продолжают продавать микрочипы китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei Technologies через свои зарубежные филиалы.
Между тем Китай обхаживает другие страны, предлагая им более широкий, хотя и селективный, доступ к рынкам, одновременно устанавливая новые барьеры для американских компаний и стремясь к достижению технологической независимости. Односторонняя американская попытка разъединить между собой две экономики в конечном итоге может закончиться тем, что именно США, а не Китай, окажутся в изоляции.
В-третьих, логика разъединения предполагает, что расширение связей с Китаем по своей природе угрожает безопасности Соединённых Штатов, поэтому единственным рецептом остаётся противодействие интеграции. Если честно, то более тесные связи действительно связаны с некоторым ростом уязвимости, особенно в киберпространстве. Но более тесные связи также позволят укрепить безопасность США, интегрировав Китай в международные институты и сделав его зависимым от западных технологий и рынков, увеличив таким образом прибыль американских компаний. Полученные деньги позволят финансировать новые исследования и разработки, что, в свою очередь, укрепит основы военной мощи США.
Альтернативой разъединению является отказ от наивности в отношении Китая. Необходимо принять более разумный подход к интеграции. Этот подход потребует больших усилий для обеспечения того, чтобы взаимодействие с Китаем было экономически справедливым, укрепляло бы безопасность США и соответствовало американским ценностям. Делая упор на интеграцию, а не на разделение, мы увеличиваем шансы на то, что США смогут эффективно сотрудничать с другими правительствами-единомышленниками, промышленностью, всеми заинтересованными сторонами и, таким образом, более эффективно конкурировать с Китаем.
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Мы предлагаем перенести фокус внимания с разъединения двух экономик на то, что мы называем «управляемой взаимозависимостью» с Китаем. Например, экспортный контроль и инвестиционные ограничения все ещё необходимы, чтобы сделать дальнейшую торговлю стратегически более жизнеспособной. Но такие меры не должны превратиться в пит-стопы на пути к полномасштабному прекращению связей. Точно так же, несмотря на то, что США необходимо создать надёжные механизмы для мониторинга финансирования научных исследований, которые проводят китайские учёные, цель должна состоять в том, чтобы повысить целостность транснациональных исследований, а не отказаться полностью от взаимодействия с Китаем.
Более целостная концепция взаимозависимости и взаимодействия будет способствовать не только развитию экономических связей, но и других элементов отношений. Если действия США и дальше будут носить лишь оборонительный характер, так же как сейчас, определённое разъединение окажется практически неизбежным. Однако если США проявят инициативу с точки зрения установления нового равновесия, то несколько ограниченные отношения могут оказаться более устойчивыми.