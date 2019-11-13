Что может спровоцировать экономический кризис в США? Высокий уровень спроса на рабочую силу на рынке труда после периода расширения рассматривали в качестве первого предупредительного сигнала. Новых рабочих станет сложнее нанять, заработная плата начнёт расти, а уровень корпоративной прибыли станет снижаться, поэтому компании начнут повышать цены на свою продукцию. Опасаясь инфляции, Центральный банк повысит процентные ставки, что, в свою очередь, приведёт к снижению корпоративных инвестиций и спровоцирует увольнения, пишет Рагхурам Раджан в статье для издания Project Syndicate.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

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В этот момент совокупный спрос начнёт снижаться, поскольку потребители, опасаясь за свою работу, начнут сокращать свои расходы. Корпоративные запасы продолжат расти, а уровень производства продолжит сокращаться. Темпы экономического роста значительно замедлятся, что послужит сигналом о начале рецессии. За этим циклом наступит период восстановления. После того как компании исчерпают свои запасы, они снова начнут производить больше товаров. Как только инфляция снизится, Центральный банк понизит процентные ставки, чтобы поддержать рост спроса.

AgnosticPreachersKid Здание Федеральной резервной системы США

Подобный сценарий, похоже, стал достоянием прошлого. В настоящее время уровень инфляции постоянно держится ниже целевых показателей. Инфляция больше не может выступать в качестве надёжного маркера, указывающего на необходимость повышения процентных ставок. В 2001 году произошёл резкий взлет стоимости акций во время бума доткомов. В 2007—2008 годах наступил финансовый кризис после бума ипотечного кредитования. И хотя до наступления этих кризисов в ФРС США приняли решение о повышении процентных ставок, оно не было ответной реакцией на инфляцию, которая превысила целевые показатели, а скорее попыткой нормализовать денежно-кредитную политику до того, как инфляция действительно взлетит вверх.

Сегодня инфляция по-прежнему остаётся ниже целевого показателя ФРС, а упреждающее повышение процентных ставок даже не рассматривается (по разным причинам). Когда в ФРС решили поднять процентные ставки в прошлом году, администрация президента США Дональда Трампа решила дополнительно обострить свою торговую войну. После падения рынков в конце 2018 года ФРС была вынуждена отступить. Учитывая то, что всеобъемлющей торговой сделки, которая могла бы урегулировать торговую войну, до сих пор не видно, а официальное расследование по поводу импичмента уже началось, ФРС вряд ли в ближайшее время станет ужесточать денежно-кредитную политику.

Более того, Трамп дал понять, что в случае рецессии возложит всю вину на ФРС. Подсчитав, что репутационные издержки, связанные с чуть более высокой инфляцией, меньше издержек, связанных с экономическим спадом после повышения ставок, в ФРС решили отказаться от повышения ставок. Вместо этого в 2019 году ФРС трижды снизила процентные ставки, чтобы застраховать себя на случай рецессии. Кроме того, в ФРС подчеркнули, что её целевой показатель инфляции является симметричным, это означает, что ФРС выдержит определённую паузу во время периода, когда инфляция окажется выше целевого показателя, прежде чем вмешаться, поскольку в предыдущие годы инфляция держалась на уровне ниже целевого показателя.

Nydailynews.com Дональд Трамп

Если повышение процентных ставок вряд ли станет фактором, способствующим следующей рецессии, то что делать с финансовыми излишками? Международный валютный фонд предупредил о возможных корпоративных финансовых затруднениях, если экономический рост существенно замедлится. Тем не менее трудно увидеть реальный масштаб проблем, когда процентные ставки остаются низкими, а ликвидность держится на достаточном уровне.

Конечно, в какой-то момент экономический рост замедлится, или процентные ставки вырастут, а ликвидность уменьшится. Всякий раз, когда это будет происходить, финансовые активы будут страдать от значительного снижения цен, а у корпораций будут возникать проблемы с пролонгацией долгов. Но с учётом того, что денежно-кредитные условия остаются благоприятными, на данный момент представляется более вероятным, что финансовые перегибы усугубят возможную рецессию и замедлят процесс восстановления, а не послужат причиной возникновения экономической зимы.

Вопрос заключается в том, что может подорвать уровень потребления, которое в настоящий момент поддерживает экономический рост. Один из возможных вариантов — это волна увольнений. Что может спровоцировать увольнения? К этому могла бы привести дальнейшая эскалация торговой войны, например, если США решат увеличить пошлины на импортные европейские и японские автомобили. В нынешних условиях маловероятно, что мы увидим заключение всеобъемлющего китайско-американского соглашения в течение оставшегося срока полномочий администрации Трампа. Между США и КНР нет достаточного уровня доверия. Трудно себе представить, что Китай согласится на назойливый мониторинг, который позволил бы США контролировать ряд действий КНР. Также возможность того, что всеобъемлющее торговое соглашение повысит шансы Трампа на переизбрание в 2020 году, может оказать сильное влияние на переговоры. Китайцы действительно хотят и дальше иметь дело с Трампом или они предпочли бы иметь дело с менее протекционистски настроенными демократами? В любом случае неопределённость в отношении торговли почти наверняка продолжит сдерживать инвестиции и, следовательно, темпы роста в обозримом будущем.

Ещё одним провоцирующим фактором может оказаться геополитический риск. Мы видели, как в сентябре 2019 года нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись атаке беспилотников. Очевидная уязвимость саудовской нефтяной отрасли вносит новый элемент неопределённости в глобальные перспективы. Похоже, что Иран направил чёткое предупреждение: если он пойдёт ко дну, то потянет за собой Саудовскую Аравию и ОАЭ. Несмотря на то, что саудовцы с тех пор заявили о готовности вести переговоры с Ираном, риск возникновения регионального пожара остаётся высоким.

Verslas.lrytas.lt Добыча нефти в Саудовской Аравии

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Резкий скачок цен на нефть может вызвать глобальную рецессию. Это, безусловно, приведёт к сокращению располагаемого дохода потребителей и ухудшит их настроения, что приведёт к дополнительному снижению инвестиций.

Несмотря на то, что по своей природе рецессии непредсказуемы, самую крупную долгосрочную угрозу для экономики представляют не повышение процентных ставок или различные финансовые эксцессы, а непредсказуемые действия в области торговли и политики. Если бы в мире было меньше желающих стать авторитарными лидерами, мировая экономика оказалась бы намного сильнее, чем она есть сейчас. К сожалению, большинство сегодняшних авторитарных лидеров оказались на своих местах, потому что за них проголосовали избиратели. Но это уже совсем другая история.