12 ноября, состоялся запуск потокового сервиса Disney+ от известной одноимённой компании. В честь релиза новой платформы корреспондент ИА REGNUM разбирается, чем же может удивить зрителей «мышиный онлайн-кинотеатр».

Иван Шилов ИА REGNUM

В чём суть?

В сервис Disney+ интегрирован контент почти всех самых известных развлекательных студий, принадлежащих компании. В их числе: Walt Disney Pictures, анимационная студия Walt Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel Studios, National Geographic, а также отдельные фильмы 20th Century Fox, Fox Searchlight Pictures, Hollywood Pictures и Touchstone.

Все доступные видеоролики (фильмы и сериалы) соответствуют концепции «семейного просмотра». Соответственно, на сервисе не будет картин с рейтингом R (лица, не достигшие возраста 17 лет, могут смотреть только в сопровождении взрослых). Генеральный директор The Walt Disney Боб Айгер заявил, что в Disney+ появятся около 500 полнометражных фильмов и порядка 7000 эпизодов сериалов. В их число, конечно же, входят не только старые работы компании, но и новый оригинальный контент.

Как смотреть?

На старте Disney+ доступен только в трёх странах мира: Нидерландах, США и Канаде. В Европе и России сервис появится только в «ближайшие два года». При этом представители Disney не сообщают точных сроков. Соответственно, о переводе проектов платформы на русский язык также не идёт и речи.

Даже при наличии знания английского языка и умения пользоваться VPN, оплатить подписку не получится — сервис не «принимает» российские карты. Поэтому, вероятно, в ближайшее время весь контент DIsney+ будет доступен у «перекупщиков» или на торрентах.

Для жителей официально поддерживаемых регионов всё проще — сервисом можно воспользоваться при помощи официального сайта или приложений для устройств с операционными системами Android и iOS. Disney+ также доступен на онлайн-медиаплеерах Roku и некоторых моделях телевизоров. Цена месячной подписки составляет $6,99 (почти 450 рублей), годовой — $69,9 (примерно 4,5 тыс. рублей).

Что смотреть?

На старте Disney+ пользователям будут доступны несколько оригинальных сериалов и фильмов компании. Среди наиболее интересных:

Мандалорец

Новый сериал во вселенной «Звёздных войн» расскажет о событиях, происходивших между «оригинальной трилогией» (четвёртый, пятый и шестой эпизоды) и «новой трилогией» (седьмой, восьмой и девятый эпизоды). Главным героем проекта стал охотник за головами (Педро Паскаль) из народа воинственных кочевников мандалорцев.

High School Musical: The Musical: The Series

События этого псевдодокументального шоу развернутся в школе из самого популярного подросткового фильма Disney — «Классного мюзикла». По сюжету, группа подростков пытается поставить музыкальное представление по мотивам вышеуказанной картины.

Encore!

Ещё одно шоу, посвящённое «Классному мюзиклу». В нём артисты, снимавшиеся в оригинальной картине, встречаются спустя 13 лет (первый фильм франшизы вышел в 2006 году) и пытаются воссоздать свои любимые музыкальные номера.

Marvel's Hero Project

Документальное шоу от Marvel Studios, посвящённое необычным детям, меняющим мир.

«Мир по словам Джеффа Голдблюма»

В новом проекте на Disney+ популярный актёр Джефф Голдблюм расскажет о своём отношении к жизни и вместе со зрителем с головой погрузится в быт обычных американцев.

The Imagineering Story

Ещё одно документальное шоу, на этот раз посвящённое знаменитым аттракционам Disney. В передаче зрители познакомятся с инженерами, работавшими над самыми большими тематическими парками развлечений компании.

«Леди и Бродяга»

Новый «игровой» фильм от Disney, позволяющий по-новому взглянуть на популярный мультфильм 1955 года. Также «Леди и Бродяга» стал одним из немногих киноремейков компании (наравне с недавней «Ким Пять-с-плюсом»), которые не вышли в кинопрокат.

Noelle

Фильм расскажет о семье Санта-Клауса. Главный волшебник мира хочет уйти на покой, а его место должен занять непутёвый сын Ник. Дочке Санты по имени Ноэль придётся помочь брату выполнить свой долг, а заодно и впервые познакомиться с миром за пределами Северного полюса.

Готовящиеся проекты

Основная ставка руководства Disney сделана на сериалы, которые выйдут в 2020 и 2021 году. Среди них особенно выделяют проекты Marvel Studios: «Сокол и Зимний солдат», «ВандаВижен», «Локи», «Соколиный глаз». Они расскажут о приключениях второстепенных персонажей из киновселенной Marvel, до этого не получавших сольных фильмов. Также в производство запущены сериалы «Мисс Марвел», «Женщина-Халк» и «Лунный рыцарь», но дата их выхода в Disney+ пока не сообщается.

Фанатам «Звёздных войн» также будет что посмотреть, помимо «Мандалорца». На Disney+ выйдет сериал о приключениях одного из самых узнаваемых героев франшизы — Оби-Вана Кеноби. Анимационный сериал «Звёздные войны: Войны клонов» также перейдёт на новый сервис, в следующем году ожидается седьмой сезон проекта.

Для фанатов

На Disney+ можно посмотреть все анимационные фильмы Disney и Pixar. Причём не только современные мультфильмы, но и самые ранние проекты студий. Мультсериалы-хиты тоже в строю: «Утиные истории», «Чудеса на виражах», «Чёрный плащ» и многие другие сериалы также будут доступны на новой платформе. А с официального телеканала Disney пришли наиболее популярные шоу для подростков: «Ханна Монтанна», «Братья Джонас» и др. Помимо этого, на Disney+ можно посмотреть все 30 сезонов «Симпсонов».

Война начинается

С выходом Disney+ в полку онлайн-кинотеатров прибыло. Причём со старта последнего из них (Apple TV+) не прошло и двух недель. Однако в этом «сражении видеостриминговых сервисов» у Disney+ есть два мощных конкурентных преимущества: специфика контента (сериалы и фильмы для всей семьи) и огромная фан-база, наработанная за десятки лет существования компании.

На старте Disney+ вряд ли отодвинет Netflix и его коллег на второй план. Но, со временем, борьба точно обострится. При помощи «Мандалорца» руководству сервиса уже удалось привлечь к своей платформе фанатов «Звёздных войн», а совсем скоро к ним присоединятся все любители кинокомиксов от Marvel.

Тем не менее, за взрослыми и откровенными шоу зрители всё ещё будут идти на сторонние онлайн-кинотеатры. Поэтому поприветствует ещё одного «сильного бойца» в этом сражении сервисов, но называть его победителем пока ещё слишком рано.