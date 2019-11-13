Вашингтон, , 13:44 — REGNUM Пользователи нового онлайн-кинотеатра Disney+ заметили, что в сервисе доступны только «урезанные» серии «Симпсонов». По их мнению, из-за этого теряется смысл многих шуток, сообщает портал Engadget 13 ноября.

https://twitter.com/TristanACooper/status/1194298167824650240

Сообщается, что в версии мультсериала для Disney+ используется широкоформатное изображение, из-за чего некоторые детали окружения остаются вне кадра. Например, новые зрители не узнают, что все подвиды пива Duff наливают из одной и той же трубы.

Напомним, онлайн-кинотеатр Disney+ начал свою работу 12 ноября 2019 года. В сервисе доступны как оригинальные проекты одноимённой компании, так и уже зарекомендовавшие себя шоу.

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