В Чувашии первые дни ноября оказались знаковыми. 78 лет назад, в 1941 году, началось самое масштабное строительство в истории республики — возведение Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода, где ежедневно трудились до 100 тыс. жителей, в основном женщины, старики и подростки. Накануне 75-летия Победы эти события обретают особое значение, на деле показывая отношение к истории, фронтовому и трудовому героизму предков, а также обнажая, кто есть кто. В эти дни в чувашской Шумерле, где шесть лет местные энтузиасты возводят музей под открытым небом — участок Сурского рубежа — прошла реконструкция первых дней строительства оборонительной линии. И её главными участниками стали школьники: в Шумерлю съехались детские поисковые отряды из различных районов республики, инициативу поддержали мордовские поисковики и местные власти.

Вячеслав Михайлов На Сурском рубеже были концертные бригады

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Накануне Дня народного единства, когда самое время вспомнить о том, как весь народ сплотился и встал на защиту рубежей, республиканские чиновники и глава Чувашии Михаил Игнатьев (который путает Сурский рубеж с Волжским, но с высоких трибун неустанно говорит высокие слова о патриотизме и значимости Победы) событие проигнорировали. Единственным, кому было не всё равно, оказался депутат Госдумы Леонид Черкесов: выяснилось, впрочем, что его связывает семейная история с шумерлинским участком Сурского рубежа. Хотя сам он на реконструкцию не приехал, сославшись на необходимость присутствия в Чебоксарах, делегировав помощника.

Отметим, что с распространением информации об оборонительных рубежах повышается интерес к этой теме, и появляется всё больше личных историй и судеб. Ветераны рассказывали, как погибла 18-летняя девушка, упав в полынью и смертельно заболев, как четырёхлетнюю девочку после проводов родителей «на окопы» привязали к саням, и лошадь везла ребёнка обратно домой, как 11-летняя девочка осталась на хозяйстве в доме, и с тех пор всю жизнь боялась оставаться одна. Надо полагать, что подобных личных историй и воспоминаний будет становиться больше.

Шумерля: главный рубеж

Военно-историческую реконструкцию первых дней строительства Сурской оборонительной линии приурочили к выходу директивы Госкомитета обороны о создании линии обороны на территории страны. В Чувашии решение о мобилизации было принято 28 октября 1941 года. Ежедневно на линии оборонительного фронта находились до 100 тысяч человек, работа не прекращалась даже в лютые морозы, доходившие до 40 градусов.

Для проведения реконструкции «Зима 41-го года: невидимый подвиг в тылу» была выбрана площадка в лесничестве, где хорошо сохранился участок Сурского рубежа: ходы сообщения, противотанковые рвы, место под командный пункт. Часть участка восстановили местные энтузиасты, создав собственными силами первый в Чувашии военно-патриотический музей под открытым небом. И в этом году Шумерля стала центром сбора поисковых отрядов Чувашии, к которым присоединились мордовские поисковики, ранее проводившие реконструкцию в своей республике. Всего около 200 человек. К участию в реконструкции присоединились также краеведы, представители московской региональной общественной организации «Товарищество офицеров «Сыны Отечества», труженики тыла и ветераны. Главными инициаторами выступили поисковый отряд и учителя шумерлинской школы № 3 (директор Сергей Яргунин), совет ветеранов Шумерли (Людмила Лермонтова) и краевед Анатолий Пояндаев.

«Реконструкторы надеются, что их усилия не пропадут даром. Ведь их главная задача — не историческое шоу, а сохранение памяти, чтобы знали и помнили о «невидимом подвиге в тылу», — говорят инициаторы проекта.

Реконструкцию проводили собственными силами и при поддержке местных неравнодушных жителей. Проект оказался неинтересен ни республиканским властям, ни главе Чувашии Михаилу Игнатьеву. Народный героизм в тылу, в своей республике, до сих пор остаётся невидимым для высоких чиновников.

«Россию можно победить только одним путём — заставить забыть свою историю», — между тем говорили и напоминали в Шумерле.

Личные истории

Участники вспоминали рассказы своих матерей и бабушек о строительстве рубежа.

«Для истории моей семьи это событие имеет особое значение. Моя бабушка Маймасова Анна Яковлевна с первых дней участвовала в строительстве Сурского рубежа. Дома совсем одна осталась моя мама Дарья Фёдоровна. Ей в тот момент было всего 11 лет, но на её плечи легла забота о доме и хозяйстве: она топила печь, доила корову, ухаживала за живностью, при этом еще и училась в школе. С тех пор моя мама очень боялась оставаться одна… Великая Отечественная война коснулась каждой семьи в нашей стране, поэтому я благодарен всем, кто напоминает о цене Великой Победы нынешним поколениям, увековечивает память о ней и привлекает внимание общественности к истории страны и Чувашской Республики», — вспоминает Леонид Черкесов.

«Одна женщина, пенсионерка, рассказала о своём детстве в 1941 году. Ей было 4−5 лет, на санях провожала своих родителей с Янтиковского района, ехали на лошади. Потом её, четырёхлетнюю девочку, привязали к саням, а лошади сказали «Кай киле» (иди домой), она и повела ребёнка обратно домой, в Янтиковский район. Это подвиг всего народа. Давайте сохраним и передадим дальше», — призывал руководитель поискового движения Чувашии Евгений Шумилов.

Бывший военный, заместитель председателя организации товарищества офицеров «Сыны отечества» Иван Николаев признался, что о рубеже услышал только несколько лет назад. Он подчёркивает, что сам факт строительства линии обороны в глубоком тылу, в тысячах километров от мест боевых действий, говорит о «серьёзности ситуации в 1941 году»:

«В строительстве участвовал весь чувашский народ. Только сплочённость народа позволяет побеждать. И в том числе ценой жизни. Рассказывали, например, как 18-летняя девушка из Красноармейского района погибла на этом рубеже. У неё была шуба из овчины, она готовила как приданое для свадьбы. И пожалела, не стала брать шубу на строительству, боялась испачкать и испортить. Была одета в ватник, попала в полынью, замёрзла, заболела и скончалась в 18 лет.

Это говорит о том, насколько здесь была обстановка сложная, серьёзная, большой подвиг совершили наши земляки, труженики. А в основном работали женщины, девушки. Пусть он не пригодился, но он показал, что страна была готова защищать каждую пядь своей земли».

Говоря об участке Сурского рубежа в Шумерле, Николаев отметил, что с точки зрения военного дела это — «важное место, которое позволяет обороняться мощно»:

«Впереди — река, позади — лес. Различные точки, блиндажи. Наши военные специалисты очень хорошо выбрали место и хорошо потрудились. Конечно, вопрос возникает, смогли ли бы повторить мы и наша молодёжь, в 41−45 годах подвиг?»

Как сообщало ИА REGNUM, Совет народных комиссаров Чувашской АССР и бюро Чувашского обкома ВКП (б) принимают решение «мобилизовать с 28 октября 1941 года для проведения работ по строительству на территории Чувашской АССР Сурского и Казанского оборонительных рубежей». Ежедневно на линии оборонительного фронта, ставшей всенародной стройкой, находились до 100 тысяч человек. Работа велась без единого выходного дня за все время строительства, не прерываясь и в самые сильные морозы, доходившие в отдельные дни до 40 градусов. Строительство на Сурском рубеже закончено за 45 дней, 20 января 1942 года, Казанском — 25 января 1942 года, причем ряд полевых строительств (Алатырь, Порецкое, Шумерля, Янтиково) закончили досрочно.

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