В 2018 году, согласно Статистическому обзору мировой энергетики, который опубликовала британская нефтегазовая компания BP, уровень добычи в Латинской Америке составил 8,6 млн баррелей нефти в день (баррелей в сутки), что составляет почти 9% от общего объёма добычи нефти в мире. Ранее Мексика и Венесуэла традиционно были двумя главными производителями нефти в регионе, но Бразилия теперь обогнала их обоих и останется ведущим латиноамериканским производителем нефти в обозримом будущем. В июле 2019 года уровень добычи нефти в Бразилии достиг рекордных 2,78 млн баррелей в сутки, пишет бывший министр финансов и государственного кредитования Колумбии Маурисио Карденас Сантамария в статье для издания Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

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Фактически некоторые считают, что Латинская Америка — это новый передовой рубеж с точки зрения добычи нефти. Также некоторые уверены в том, что регион может потенциально прибавить ещё три миллиона баррелей нефти в сутки к мировому объёму добычи в течение следующего десятилетия. Однако несмотря на то, что у Бразилии есть возможности для наращивания производства нефти, для подобного увеличения уровня регионального производства нефти потребуется, чтобы Мексика и Венесуэла обратили вспять процесс сокращения производства, что кажется маловероятным.

В Бразилии нефтяной сектор, вероятно, привлечёт инвестиции в размере $22 млрд в 2019 году, а также ежегодно в течение следующих пяти лет. В результате к 2025 году ожидается увеличение уровня добычи нефти до 3,7 млн баррелей в сутки. Подсолевые месторождения Бразилии, которые содержат большие запасы нефти, находятся под толстым слоем соли на дне океана. В данном районе уже добывают более 1,5 млн баррелей нефти в сутки. При этом ожидается, что 6 ноября бразильское правительство получит почти $26 млрд, выставив на торги ещё четыре подсолевые концессии, запасы которых составляют 6−15 млрд баррелей доказанных запасов нефти. К 2024 году добыча нефти только в этих концессиях позволит Бразилии увеличить уровень добычи на 500 тыс. баррелей в сутки.

Mike Peel Танкер. Бразилия

Хотя Мексика является вторым по величине производителем нефти в регионе, её уровень добычи после достижения пика в 3,6 млн баррелей нефти в сутки в 2004 году продолжает неуклонно снижаться. Уровень добычи в 2018 году составил всего 1,8 млн баррелей в сутки — это самый низкий показатель с 1980 года. Это в основном связано с продолжающимся сокращением запасов нефтяного месторождения Кантарелл, которое когда-то являлось одним из крупнейших в мире. В настоящее время на данном месторождении добывают всего 45 тыс. баррелей в сутки по сравнению с 2 млн баррелей в сутки в 2004 году.

В министерстве энергетики Мексики заявили, что к 2024 году, когда завершится срок действия полномочий нынешнего президента Мексики Андреса Мануэля Лопеса Обрадора, государственная нефтяная компания Pemex будет добывать нефти на миллион баррелей в сутки больше, чем сейчас. Кроме того, Pemex планирует построить нефтеперерабатывающий завод Dos Bocas в штате Табаско, производительностью в 340 тыс. баррелей нефти в сутки, стоимость строительства которого оценивается в $8 млрд. Это, мягко говоря, очень оптимистичный прогноз. В конце 2018 года долги Pemex составили $107 млрд. Компания Pemex стала самым крупным должником в мире. Учитывая то, что компания недавно лишилась рейтинга инвестиционного уровня, правительству необходимо будет предоставить ей дополнительный капитал. Но чтобы удержать бюджетный дефицит под контролем, правительству Мексики пришлось бы сократить государственные расходы на инфраструктуру и услуги, что связано со значительными экономическими и социальными издержками.

wikipedia.org Бензоколонка Pemex

Аргентина тем временем рассчитывает увеличить добычу за счёт крупного месторождения сланцевой нефти Вака Муэрта, чтобы компенсировать снижение уровня добычи на традиционных месторождениях. Общий объём добычи в стране, который в настоящее время составляет 500 тыс. баррелей в сутки, может достигнуть 650 тыс. баррелей в сутки в середине 2020-х годов и 800 тыс. баррелей в сутки в начале 2030-х годов.

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Ожидается, что текущая добыча нефти в Колумбии в размере 886 тыс. баррелей в сутки в ближайшие несколько лет сократится из-за очень низких запасов. Наконец, большинство аналитиков сходятся во мнении, что добыча нефти в Венесуэле снизилась до 700−800 тыс. баррелей в сутки, хотя точная цифра пока не определена. Венесуэла обладает огромными запасами нефти — крупнейшими в мире по некоторым оценкам, — но для увеличения производства потребуется время и капитал. Увеличение производства может произойти только после восстановления политической стабильности в стране.

В конечном итоге вместо того, чтобы добыть дополнительные три миллиона баррелей в сутки к 2025 году, Латинская Америка, вероятно, сможет добыть только на один миллион баррелей в сутки больше, причём основная часть роста придётся на долю Бразилии. Реальность такова, что помимо этого миллиона баррелей нефти в сутки, миру не следует рассчитывать на большие дополнительные поставки нефти из Латинской Америки для удовлетворения глобального спроса. Что более важно, так это то, что нефть вряд ли позволит возродить экономический рост в Латинской Америке, если в нынешней политике региона не произойдут важные изменения.