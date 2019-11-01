1 ноября 2019 | Время чтения 4 мин

Максим Исаев, , 10:16 — REGNUM Пока неясно, к чему приведёт политика США в отношении Сирии. Возможные сценарии варьируются от вывода войск из отдельных сирийских районов до наращивания численности американского военного контингента в районах, расположенных вблизи нефтяных месторождений. Президент США Дональд Трамп обсуждает сирийскую политику с небольшой группой экспертов, при этом по-прежнему имеет место различие в позициях Пентагона и Государственного департамента по отношению к ситуации в Сирии. Судя по заявлениям Белого дома, можно сказать одно: США теперь хотят установить контроль над нефтяными месторождениями, пишет Сет Дж. Францман в статье для издания The National Interest.

Нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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В тот же день, когда Трамп объявил о ликвидации лидера ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, президент США написал в Twitter, что теперь США намерены взять под охрану нефтяные месторождения в Сирии. Трамп заявил, что нефть имеет важное значение по многим причинам, её продавали боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), нефть помогает курдам, США также должны ею воспользоваться. Трамп отметил, что американская нефтяная компания могла бы позаботиться о создании необходимой инфраструктуры. В данный момент США намерены «защищать» нефть. «Это не означает, что в один прекрасный момент мы не заключим сделку», — добавил президент США.

Дональд Трамп и американские солдаты. Форт Драм. Филиппины

Какую роль теперь США играют в Сирии? Теперь действия США не связаны с кампанией против президента США Башара Асада или войной с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Иран по-прежнему имеет важное значение, учитывая американскую кампанию максимального давления, а также вероятность того, что в Белом доме нефтяные месторождения Сирии рассматривают в качестве рычага, который Вашингтон мог бы использовать для заключения сделки с Ираном. Данная идея может показаться надуманной, однако в течение последних нескольких недель Иран никак не комментировал действия США в Сирии. Иран, похоже, надеялся на то, что США уйдут, поэтому решил лишний раз не провоцировать Вашингтон. Но заявления Трампа о нефтяных месторождениях полностью изменили ситуацию. В прошлом нефтяные месторождения, расположенные вблизи Дейр-эз-Зора и газового месторождения Коноко, пытались взять под контроль сирийские правительственные силы и их российские союзники. США совместно с Сирийскими демократическими силами освободили указанные районы от боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в сентябре 2017 года. США создали военную базу вблизи нефтяного месторождения Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Установление контроля над нефтяными месторождениями позволит создать треугольник влияния США в области, расположенной вдоль реки Евфрат и простирающейся до иракской границы. Данная область находится прямо напротив того места, где Иран якобы строит большую базу в Абу-Кемале, расположенном рядом со стратегическим пограничным переходом на иракской границе. Этот переход вновь был открыт в конце сентября.

Складывается картина, согласно которой американская политика ставит перед собой меньшие цели в Сирии, но возникший стратегический коридор может быть использован США в рамках переговоров с Россией, сирийским режимом и Ираном. О какой сделке может идти речь?

Трамп может преследовать двоякую цель: заключить сделку с Россией по Сирии и оказать давление на Иран, заставив его сократить своё присутствие в обмен на расширение площади подконтрольных правительству Сирии нефтяных месторождений. Официально Россия и сирийский режим считают американское присутствие в Сирии неприемлемым и утверждают, что США нарушат закон, если станут экспортировать сирийскую нефть.

Нефтяной насос ptra

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Белый дом хотел бы получить что-то в Сирии. Заявления Трампа в отношении нефтяных месторождений теперь обязывают его добиться какого-то успеха, прежде чем он выведет войска. Это может быть чисто символический жест со стороны России или Ирана, после чего Белый дом мог бы заявить, что он чего-то добился в обмен на свои усилия. Иран не захочет заключать сделку с администрацией Трампа, потому что он рассчитывает на президентские выборы в США в 2020 году, поскольку большинство противников Трампа заявили о готовности вернуть США в ядерное соглашение. С другой стороны, конфликт между Израилем и «Хезболлой», в рамках которого Тель-Авив не исключает авиаудары по иранским целям в Сирии, может привести к дестабилизации САР, а Москва этого не хочет. В этом контексте Россия может согласиться на заключение той или иной сделки с Трампом в отношении Сирии. При этом соглашение по сирийской нефти может оказаться именно тем, в чём Белый дом сейчас очень нуждается на фоне расследования в Конгрессе по поводу импичмента.